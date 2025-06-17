https://ukraina.ru/20250617/aleksandr-frolov-voyna-na-blizhnem-vostoke-zastavit-evropu-tyazhelo-konkurirovat-za-postavki-gaza-s-1063969906.html
Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем
Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем - 17.06.2025 Украина.ру
Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем
Если возникнут проблемы в Ормузском проливе, собьется ритмичность поставок СПГ, ЕС придется импортировать газ откуда-то еще. Этот же газ будет недополучать Азиатско-Тихоокеанский регион, там вопросы дефицита станут более остро. Европе придется где-то искать СПГ и конкурировать за него с Азией.
2025-06-17T19:30
2025-06-17T19:30
2025-06-17T19:30
интервью
иран
турция
азия
коболев
дональд трамп
европейская комиссия
опек
ес
нефть
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/14/1039943364_102:35:744:396_1920x0_80_0_0_375c1d4c71c3683947893a6123ba04ea.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что из-за израильских атак на газовую инфраструктуру Ирана могут пострадать Украина и ЕС, поскольку Турция не сможет заменить иранский газ. Ей придется закупать больше сжиженного природного газа (СПГ), что приведет к росту газовых цен в регионе.- Александр Сергеевич, действительно ли это так?- Сейчас мы видим повышение котировок в Евросоюзе, вызванное опасением нехватки СПГ. И дело не в Иране, и не в Турции. Слишком сложная схема нарисована паном Коболевым. Возможно, он не в курсе, хотя для руководителя "Нафтогаза" это нормально, но в Турцию проложены два газопровода из РФ. Ранее, когда происходили повреждения газопровода, идущего из Ирана в Турцию, Россия замещала выпадающие объемы, увеличивая поставки по "Голубому потоку", а при необходимости по "Турецкому потоку".В сумме оба потока могут обеспечить могут обеспечить поставки более 30 миллиардов кубических метров газа в Турцию в год. То есть Россия может заместить большую часть того, что теоретически может выпасть с иранского направления. Может быть, Турция и увеличит импорт СПГ, но это не будет носить какого-то шокирующего характера. И вряд ли окажет существенное воздействие на рынок. Кстати, из Ирана в Турцию поставляется около 10 млрд кубов газа.Момент второй. Опасения Евросоюза больше связаны со свободным проходом СПГ через Ормузский пролив. А через этот маленький пролив проходят о 20% всего сжиженного природного газа на планете Земля. Направить его в обход этого пролива физически невозможно. Бессовестная география не позволяет это сделать, даже если очень захотеть.Может произойти временное прекращение эксплуатации этого пролива из-за интенсификации боевых действий.Вы станете с грузом нефти, СПГ, нефтепродуктов, протискиваться мимо стреляющих судов, с которых самолетики взлетают, пушки изо всех сил стреляют в сторону побережья, над этим всем летают беспилотники и управляемые и неуправляемые ракеты? Думаю, вы подождете.Даже если риски будут не столь значительные, возрастет стоимость фрахта и страхования. В итоге себестоимость доставки увеличится, прервется ритмичность поставок.Европа при этом не является главным рынком для сжиженного природного газа на планете Земля. Катар, которому перекрытие Ормузского пролива угрожает больше всего, менее 20% своего СПГ отправляет в ЕС. Большая часть газа, который экспортирует Катар, идет в Азию. Это Китай, Южная Корея, Индия, Япония.69% всего сжиженного природного газа в прошлом году было продано в Азии. Не в Европе. Европа — это не медвежий угол, но и не лидирующий рынок. Более того, этот рынок находится в ценовой зависимости от рынка азиатского, который крупнее и более стабилен. Кстати, Китай занял 19% мирового рынка СПГ, а вся Европа, то есть с Великобританией 24%.Если возникнут проблемы в Ормузском проливе, собьется ритмичность поставок, ЕС придется импортировать газ откуда-то еще. Этот же газ будет недополучать Азиатско-Тихоокеанский регион. Учитывая, что большая часть газа через Ормузский пролив идет в Азию, значит, там вопросы дефицита станут более остро. Европе придется где-то искать СПГ и конкурировать за него с Азией. А конкурировать с Азией можно только ценой.Конкурировать ценой ЕС не может, потому что в Европе весь газ идет с биржевой привязкой. И любые изменения на бирже отражаются на средней цене газа. В Азии большая часть газа идет с нефтяной привязкой, следовательно там изменения на бирже будут меньше влиять на цену газа.И у Азии есть еще два преимущества. Например, у Китая есть возможность увеличить импорт газа по трубопроводам от крупных поставщиков, располагающихся рядом. Например, у России, у стран Средней Азии.Кроме того, Китай может увеличить добычу угля и заместить электроэнергию, производимую на газовых электростанциях, электричеством, которое производится на угольных электростанциях.Китай так уже делал с октября 2021 года, когда по утверждению Европейской комиссии никакого кризиса мирового энергетического не было. Но в реальности, в которой живем мы, а не Европейская комиссия, кризис был, в том числе в Европе, когда биржевые котировки на газовые уже превышали тысячу долларов за тысячу кубических метров, и уголь дорожал.- Поспособствует ли эскалация на Ближнем Востоке экспорту российской нефти?- Нет, не поспособствует, потому что у нас есть ограничения в рамках ОПЕК+. То есть мы не имеем права добывать больше, чем предписано. Не только квотами ОПЕК+, но и рамками дополнительного добровольного сокращения добычи, на которое пошли мы, Саудовская Аравия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и еще 4 страны, то есть в сумме 8 стран.Пока несмотря на то, что самолеты из США перемещаются на базы на Ближнем Востоке, необходимости увеличивать поставки нет. Но с июля будет происходить очередной раунд увеличения добычи в рамках ОПЕК+, в сумме на 411 тысяч баррелей в сутки.- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что ядерная энергетика критически важна для Ирана в силу природно-климатических условий. Тем временем Израиль наносит удары по ядерным объектам Тегерана. Подтолкнет ли это Иран к созданию ядерного оружия, которого, как утверждают власти этой страны, у него нет?- Надо отметить, что израильтяне не бьют по объектам энергетики. Они бьют по объектам обогащения урана. То есть по ядерным объектам, не относящимся непосредственно к производству электрической энергии.Отвечу вопросом на вопрос. У вас есть сосед, с которым у вас сложны отношения. У этого соседа, по некоторым данным, есть ядерное вооружение. И этот сосед говорит вам: не разрабатывай ядерное оружие, потому что мы тебя боимся.А чтобы ты точно не разрабатывал ядерное оружие, то мы в порыве жуткого страха, будем наносить по тебе ракетно-бомбовые удары. Как вы думаете, такой подход в большей степени способствует отсутствию желания разрабатывать ядерное оружие, или в меньшей?Если я правильно понимаю человеческую психологию, то такие действия, скорее, подталкивают к тому, что надо бы иметь атомную бомбу. Потому что позиция: давайте вы с нас снимете санкции, а мы не будем разрабатывать ядерное оружие, не работает.При этом вы искренне готовы продать отсутствие разработки ядерного оружия на снятие санкций, пустить специалистов МАГАТЭ на свои объекты. И когда Дональд Трамп выскакивает и говорит, а зачем вам ядерная энергетика, если у вас много нефти и газа? То ему можно задать такой же вопрос, зачем США крупнейший парк атомных электростанций на планете Земля мощностью порядка 92 гигаватт. Хотя нефть и газ в США есть. Закройте свои АЭС и подайте пример Ирану.О том, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на энергорынки Хроника энергетической войны: рынок нефти не верит в долгую войну Израиля и Ирана
https://ukraina.ru/20250617/ya-ne-v-nastroenii-vesti-peregovory-tramp-gotovit-okonchatelnoe-reshenie-iranskogo-voprosa-1063965151.html
https://ukraina.ru/20250617/ssha-bt-po-kitayu-cherez-iran-eksperty-ob-irano-izrailskoy-voyne-i-ee-posledstviyakh-1063934154.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, иран, турция, азия, коболев, дональд трамп, европейская комиссия, опек, ес, нефть, газ, сжиженный природный газ, российский газ, китай, магатэ
Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем
Если возникнут проблемы в Ормузском проливе, собьется ритмичность поставок СПГ, ЕС придется импортировать газ откуда-то еще. Этот же газ будет недополучать Азиатско-Тихоокеанский регион, там вопросы дефицита станут более остро. Европе придется где-то искать СПГ и конкурировать за него с Азией.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.
Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что из-за израильских атак на газовую инфраструктуру Ирана
могут пострадать Украина
и ЕС,
поскольку Турция
не сможет заменить иранский газ. Ей придется закупать больше сжиженного природного газа (СПГ), что приведет к росту газовых цен в регионе.
- Александр Сергеевич, действительно ли это так?
- Сейчас мы видим повышение котировок в Евросоюзе, вызванное опасением нехватки СПГ. И дело не в Иране, и не в Турции. Слишком сложная схема нарисована паном Коболевым
. Возможно, он не в курсе, хотя для руководителя "Нафтогаза
" это нормально, но в Турцию проложены два газопровода из РФ
. Ранее, когда происходили повреждения газопровода, идущего из Ирана в Турцию, Россия замещала выпадающие объемы, увеличивая поставки по "Голубому потоку", а при необходимости по "Турецкому потоку".
В сумме оба потока могут обеспечить могут обеспечить поставки более 30 миллиардов кубических метров газа в Турцию в год. То есть Россия может заместить большую часть того, что теоретически может выпасть с иранского направления. Может быть, Турция и увеличит импорт СПГ, но это не будет носить какого-то шокирующего характера. И вряд ли окажет существенное воздействие на рынок. Кстати, из Ирана в Турцию поставляется около 10 млрд кубов газа.
Момент второй. Опасения Евросоюза больше связаны со свободным проходом СПГ через Ормузский пролив. А через этот маленький пролив проходят о 20% всего сжиженного природного газа на планете Земля. Направить его в обход этого пролива физически невозможно. Бессовестная география не позволяет это сделать, даже если очень захотеть.
Может произойти временное прекращение эксплуатации этого пролива из-за интенсификации боевых действий.
Вы станете с грузом нефти, СПГ, нефтепродуктов, протискиваться мимо стреляющих судов, с которых самолетики взлетают, пушки изо всех сил стреляют в сторону побережья, над этим всем летают беспилотники и управляемые и неуправляемые ракеты? Думаю, вы подождете.
Даже если риски будут не столь значительные, возрастет стоимость фрахта и страхования. В итоге себестоимость доставки увеличится, прервется ритмичность поставок.
Европа
при этом не является главным рынком для сжиженного природного газа на планете Земля. Катар
, которому перекрытие Ормузского пролива угрожает больше всего, менее 20% своего СПГ отправляет в ЕС. Большая часть газа, который экспортирует Катар, идет в Азию
. Это Китай
, Южная Корея
, Индия
, Япония
.
69% всего сжиженного природного газа в прошлом году было продано в Азии. Не в Европе. Европа — это не медвежий угол, но и не лидирующий рынок. Более того, этот рынок находится в ценовой зависимости от рынка азиатского, который крупнее и более стабилен. Кстати, Китай занял 19% мирового рынка СПГ, а вся Европа, то есть с Великобританией 24%.
Если возникнут проблемы в Ормузском проливе, собьется ритмичность поставок, ЕС придется импортировать газ откуда-то еще. Этот же газ будет недополучать Азиатско-Тихоокеанский регион. Учитывая, что большая часть газа через Ормузский пролив идет в Азию, значит, там вопросы дефицита станут более остро. Европе придется где-то искать СПГ и конкурировать за него с Азией. А конкурировать с Азией можно только ценой.
Конкурировать ценой ЕС не может, потому что в Европе весь газ идет с биржевой привязкой. И любые изменения на бирже отражаются на средней цене газа. В Азии большая часть газа идет с нефтяной привязкой, следовательно там изменения на бирже будут меньше влиять на цену газа.
И у Азии есть еще два преимущества. Например, у Китая есть возможность увеличить импорт газа по трубопроводам от крупных поставщиков, располагающихся рядом. Например, у России, у стран Средней Азии
.
Кроме того, Китай может увеличить добычу угля и заместить электроэнергию, производимую на газовых электростанциях, электричеством, которое производится на угольных электростанциях.
Китай так уже делал с октября 2021 года, когда по утверждению Европейской комиссии
никакого кризиса мирового энергетического не было. Но в реальности, в которой живем мы, а не Европейская комиссия, кризис был, в том числе в Европе, когда биржевые котировки на газовые уже превышали тысячу долларов за тысячу кубических метров, и уголь дорожал.
- Поспособствует ли эскалация на Ближнем Востоке экспорту российской нефти?
- Нет, не поспособствует, потому что у нас есть ограничения в рамках ОПЕК+
. То есть мы не имеем права добывать больше, чем предписано. Не только квотами ОПЕК+, но и рамками дополнительного добровольного сокращения добычи, на которое пошли мы, Саудовская Аравия
, Казахстан
, Объединенные Арабские Эмираты и еще 4 страны, то есть в сумме 8 стран.
Пока несмотря на то, что самолеты из США
перемещаются на базы на Ближнем Востоке, необходимости увеличивать поставки нет. Но с июля будет происходить очередной раунд увеличения добычи в рамках ОПЕК+, в сумме на 411 тысяч баррелей в сутки.
- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что ядерная энергетика критически важна для Ирана в силу природно-климатических условий. Тем временем Израиль наносит удары по ядерным объектам Тегерана. Подтолкнет ли это Иран к созданию ядерного оружия, которого, как утверждают власти этой страны, у него нет?
- Надо отметить, что израильтяне не бьют по объектам энергетики. Они бьют по объектам обогащения урана. То есть по ядерным объектам, не относящимся непосредственно к производству электрической энергии.
Отвечу вопросом на вопрос. У вас есть сосед, с которым у вас сложны отношения. У этого соседа, по некоторым данным, есть ядерное вооружение. И этот сосед говорит вам: не разрабатывай ядерное оружие, потому что мы тебя боимся.
А чтобы ты точно не разрабатывал ядерное оружие, то мы в порыве жуткого страха, будем наносить по тебе ракетно-бомбовые удары. Как вы думаете, такой подход в большей степени способствует отсутствию желания разрабатывать ядерное оружие, или в меньшей?
Если я правильно понимаю человеческую психологию, то такие действия, скорее, подталкивают к тому, что надо бы иметь атомную бомбу. Потому что позиция: давайте вы с нас снимете санкции, а мы не будем разрабатывать ядерное оружие, не работает.
При этом вы искренне готовы продать отсутствие разработки ядерного оружия на снятие санкций, пустить специалистов МАГАТЭ
на свои объекты. И когда Дональд Трамп
выскакивает и говорит, а зачем вам ядерная энергетика, если у вас много нефти и газа? То ему можно задать такой же вопрос, зачем США крупнейший парк атомных электростанций на планете Земля мощностью порядка 92 гигаватт. Хотя нефть и газ в США есть. Закройте свои АЭС и подайте пример Ирану.