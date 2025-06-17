https://ukraina.ru/20250617/aleksandr-frolov-voyna-na-blizhnem-vostoke-zastavit-evropu-tyazhelo-konkurirovat-za-postavki-gaza-s-1063969906.html

Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем

Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем - 17.06.2025 Украина.ру

Александр Фролов: Война на Ближнем Востоке заставит Европу тяжело конкурировать за поставки газа с Китаем

Если возникнут проблемы в Ормузском проливе, собьется ритмичность поставок СПГ, ЕС придется импортировать газ откуда-то еще. Этот же газ будет недополучать Азиатско-Тихоокеанский регион, там вопросы дефицита станут более остро. Европе придется где-то искать СПГ и конкурировать за него с Азией.

2025-06-17T19:30

2025-06-17T19:30

2025-06-17T19:30

интервью

иран

турция

азия

коболев

дональд трамп

европейская комиссия

опек

ес

нефть

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики, эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Александр Фролов.Бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что из-за израильских атак на газовую инфраструктуру Ирана могут пострадать Украина и ЕС, поскольку Турция не сможет заменить иранский газ. Ей придется закупать больше сжиженного природного газа (СПГ), что приведет к росту газовых цен в регионе.- Александр Сергеевич, действительно ли это так?- Сейчас мы видим повышение котировок в Евросоюзе, вызванное опасением нехватки СПГ. И дело не в Иране, и не в Турции. Слишком сложная схема нарисована паном Коболевым. Возможно, он не в курсе, хотя для руководителя "Нафтогаза" это нормально, но в Турцию проложены два газопровода из РФ. Ранее, когда происходили повреждения газопровода, идущего из Ирана в Турцию, Россия замещала выпадающие объемы, увеличивая поставки по "Голубому потоку", а при необходимости по "Турецкому потоку".В сумме оба потока могут обеспечить могут обеспечить поставки более 30 миллиардов кубических метров газа в Турцию в год. То есть Россия может заместить большую часть того, что теоретически может выпасть с иранского направления. Может быть, Турция и увеличит импорт СПГ, но это не будет носить какого-то шокирующего характера. И вряд ли окажет существенное воздействие на рынок. Кстати, из Ирана в Турцию поставляется около 10 млрд кубов газа.Момент второй. Опасения Евросоюза больше связаны со свободным проходом СПГ через Ормузский пролив. А через этот маленький пролив проходят о 20% всего сжиженного природного газа на планете Земля. Направить его в обход этого пролива физически невозможно. Бессовестная география не позволяет это сделать, даже если очень захотеть.Может произойти временное прекращение эксплуатации этого пролива из-за интенсификации боевых действий.Вы станете с грузом нефти, СПГ, нефтепродуктов, протискиваться мимо стреляющих судов, с которых самолетики взлетают, пушки изо всех сил стреляют в сторону побережья, над этим всем летают беспилотники и управляемые и неуправляемые ракеты? Думаю, вы подождете.Даже если риски будут не столь значительные, возрастет стоимость фрахта и страхования. В итоге себестоимость доставки увеличится, прервется ритмичность поставок.Европа при этом не является главным рынком для сжиженного природного газа на планете Земля. Катар, которому перекрытие Ормузского пролива угрожает больше всего, менее 20% своего СПГ отправляет в ЕС. Большая часть газа, который экспортирует Катар, идет в Азию. Это Китай, Южная Корея, Индия, Япония.69% всего сжиженного природного газа в прошлом году было продано в Азии. Не в Европе. Европа — это не медвежий угол, но и не лидирующий рынок. Более того, этот рынок находится в ценовой зависимости от рынка азиатского, который крупнее и более стабилен. Кстати, Китай занял 19% мирового рынка СПГ, а вся Европа, то есть с Великобританией 24%.Если возникнут проблемы в Ормузском проливе, собьется ритмичность поставок, ЕС придется импортировать газ откуда-то еще. Этот же газ будет недополучать Азиатско-Тихоокеанский регион. Учитывая, что большая часть газа через Ормузский пролив идет в Азию, значит, там вопросы дефицита станут более остро. Европе придется где-то искать СПГ и конкурировать за него с Азией. А конкурировать с Азией можно только ценой.Конкурировать ценой ЕС не может, потому что в Европе весь газ идет с биржевой привязкой. И любые изменения на бирже отражаются на средней цене газа. В Азии большая часть газа идет с нефтяной привязкой, следовательно там изменения на бирже будут меньше влиять на цену газа.И у Азии есть еще два преимущества. Например, у Китая есть возможность увеличить импорт газа по трубопроводам от крупных поставщиков, располагающихся рядом. Например, у России, у стран Средней Азии.Кроме того, Китай может увеличить добычу угля и заместить электроэнергию, производимую на газовых электростанциях, электричеством, которое производится на угольных электростанциях.Китай так уже делал с октября 2021 года, когда по утверждению Европейской комиссии никакого кризиса мирового энергетического не было. Но в реальности, в которой живем мы, а не Европейская комиссия, кризис был, в том числе в Европе, когда биржевые котировки на газовые уже превышали тысячу долларов за тысячу кубических метров, и уголь дорожал.- Поспособствует ли эскалация на Ближнем Востоке экспорту российской нефти?- Нет, не поспособствует, потому что у нас есть ограничения в рамках ОПЕК+. То есть мы не имеем права добывать больше, чем предписано. Не только квотами ОПЕК+, но и рамками дополнительного добровольного сокращения добычи, на которое пошли мы, Саудовская Аравия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и еще 4 страны, то есть в сумме 8 стран.Пока несмотря на то, что самолеты из США перемещаются на базы на Ближнем Востоке, необходимости увеличивать поставки нет. Но с июля будет происходить очередной раунд увеличения добычи в рамках ОПЕК+, в сумме на 411 тысяч баррелей в сутки.- В недавнем интервью нашему изданию вы говорили, что ядерная энергетика критически важна для Ирана в силу природно-климатических условий. Тем временем Израиль наносит удары по ядерным объектам Тегерана. Подтолкнет ли это Иран к созданию ядерного оружия, которого, как утверждают власти этой страны, у него нет?- Надо отметить, что израильтяне не бьют по объектам энергетики. Они бьют по объектам обогащения урана. То есть по ядерным объектам, не относящимся непосредственно к производству электрической энергии.Отвечу вопросом на вопрос. У вас есть сосед, с которым у вас сложны отношения. У этого соседа, по некоторым данным, есть ядерное вооружение. И этот сосед говорит вам: не разрабатывай ядерное оружие, потому что мы тебя боимся.А чтобы ты точно не разрабатывал ядерное оружие, то мы в порыве жуткого страха, будем наносить по тебе ракетно-бомбовые удары. Как вы думаете, такой подход в большей степени способствует отсутствию желания разрабатывать ядерное оружие, или в меньшей?Если я правильно понимаю человеческую психологию, то такие действия, скорее, подталкивают к тому, что надо бы иметь атомную бомбу. Потому что позиция: давайте вы с нас снимете санкции, а мы не будем разрабатывать ядерное оружие, не работает.При этом вы искренне готовы продать отсутствие разработки ядерного оружия на снятие санкций, пустить специалистов МАГАТЭ на свои объекты. И когда Дональд Трамп выскакивает и говорит, а зачем вам ядерная энергетика, если у вас много нефти и газа? То ему можно задать такой же вопрос, зачем США крупнейший парк атомных электростанций на планете Земля мощностью порядка 92 гигаватт. Хотя нефть и газ в США есть. Закройте свои АЭС и подайте пример Ирану.О том, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на энергорынки Хроника энергетической войны: рынок нефти не верит в долгую войну Израиля и Ирана

https://ukraina.ru/20250617/ya-ne-v-nastroenii-vesti-peregovory-tramp-gotovit-okonchatelnoe-reshenie-iranskogo-voprosa-1063965151.html

https://ukraina.ru/20250617/ssha-bt-po-kitayu-cherez-iran-eksperty-ob-irano-izrailskoy-voyne-i-ee-posledstviyakh-1063934154.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, иран, турция, азия, коболев, дональд трамп, европейская комиссия, опек, ес, нефть, газ, сжиженный природный газ, российский газ, китай, магатэ