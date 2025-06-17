https://ukraina.ru/20250617/khronika-energeticheskoy-voyny-rynok-nefti-ne-verit-v-dolguyu-voynu-izrailya-i-irana-1063933823.html

Хроника энергетической войны: рынок нефти не верит в долгую войну Израиля и Ирана

Хроника энергетической войны: рынок нефти не верит в долгую войну Израиля и Ирана - 17.06.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны: рынок нефти не верит в долгую войну Израиля и Ирана

"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой атомной электростанции в Казахстане, китайская China National Nuclear Corporation рассматривается как партнёр для возведения второй АЭС в стране.

2025-06-17T05:00

2025-06-17T05:00

2025-06-17T08:22

казахстан

иран

израиль

касым-жомарт токаев

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Израиль и Иран обменялись ударами по энергетической инфраструктуре. Но рынок не верит в долгую войнуИзраиль и Иран, начиная с субботы, 14 июня, начали бить не только по военным базам и командным центрам друг друга, но и по инфраструктуре, производящей топливо и электроэнергию.Израильская сторона, в частности, нанесла удары по бензохранилищу на нефтебазе Ходжджи, где расположен Тегеранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), заводу в Тебризе, нефтебазам в северной части столицы, хранилищам топлива в районе Шахре-Рей и Шахран. Кроме того, ударам подверглись газоперерабатывающий завод в Бушере (он занимается переработкой газоконденсата с месторождения "Южный Парс"), хранилище конденсата в порту Бендер-Аббас и перерабатывающее производство 14-й очереди "Южного Парса". Власти Ирана приняли решение приостановить работы на некоторых объектах месторождения, сократив добычу на 12 млн кубометров газа в сутки.В ответ Иран нанёс удары по газовому терминалу в Ашкелоне, через который газ поставлялся в Египет, и угольной электростанции Орот Рабин близ города Хадера (2590 МВт, 23% выработки всей электроэнергии Израиля). Позже в числе целей иранских атак оказались также объекты в городе Хайфа: крупнейший НПЗ в Израиле и газовая электростанция мощностью 1022 МВт.Результаты ударов оценить достаточно трудно, однако можно сказать, что они могут оказаться довольно болезненными для обеих сторон. Так, потребление топлив в Иране составляет около 60 млн т, причём периодически случаются перебои с поставками, так как НПЗ страны не справляются с растущим спросом. Всего в Иране 30 НПЗ, 10 из них принадлежат Национальной иранской компании по переработке и распределению нефти. Иран экспортирует довольно много мазута, а вот легких топлив порой не хватает даже для внутреннего рынка.При этом "Южный Парс" – крупнейшее в мире газовое месторождение – обеспечивает более 70% потребности газа на внутреннем рынке Ирана. Газовое месторождение имеет 24 активные фазы и в общей сложности 13 газоперерабатывающих заводов, которые превращают высокосернистый газ в метан для закачки в национальную трубопроводную сеть Ирана. Страна экспортирует около 12 млрд кубометров газа в Турцию, Ирак, Азербайджан и Армению (в обмен на электроэнергию).Следовательно, удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре Ирана могут привести к чувствительным перебоям в поставках топлива на внутренний рынок. Менее чувствительна к ударам газовая отрасль Ирана, хотя здесь могут быть затронуты интересы других стран.Кстати, одними из первых на удары по Ирану отреагировали в Киеве. Как заявил бывший глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев, из-за израильских атак на газовую инфраструктуру Ирана могут пострадать Украина и ЕС, поскольку Турция не сможет заменить иранский газ и ей придется закупать больше сжиженного природного газа (СПГ), что приведет к росту газовых цен в регионе.Что же касается нефтепродуктообеспечения Израиля, то в стране всего два НПЗ. Первый расположен в Хайфском заливе, его мощность – около 9,8 млн тонн сырой нефти в год (именно он был атакован). Второй расположен в городе Ашдод, перерабатывает около 4 млн тонн сырой нефти в год. Так что Израиль очень зависим и от внешних поставок нефти и нефтепродуктов, и от бесперебойной работы двух своих НПЗ.При этом стоит отметить, что Израиль из страны – импортера газа превратился в экспортера после открытия ряда газовых месторождений на шельфе Средиземного моря, включая крупнейшие "Левиафан" и "Тамар". Но с 13 июня Израиль в целях безопасности приостановил добычу на "Левиафане". За 2024 год добыча газа на этом месторождении составила 12 млрд кубометров в год, другие месторождения страны обеспечивают еще около 12 млрд кубометров добычи (потребление газа в Израиле – 12,1-12,6 млрд кубометров в год). Поскольку около 40% газа с "Лефиафана" уходило на экспорт в Египет, этой стране теперь придётся увеличить объемы закупок СПГ.Масштабные операции Ирана и Израиля вызвали опасения по поводу стабильности поставок нефти на мировой рынок. Не исключается, что Иран может заблокировать судоходство через Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и далее с открытым океаном. Через пролив проходит 1/3 часть всего мирового экспорта СПГ и около 20% общемирового объема поставок нефти и нефтепродуктов.14 июня в телефонном разговоре с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем премьер-министр Ирака Фуад Хусейн предупредил, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное противостоянием Ирана и Израиля, может вызвать рост цен на нефть до $200-300 за баррель.В свою очередь, аналитики Rystad Energy считают, что цена на нефть даже в случае блокирования Ормузского пролива может вырасти до $120 за баррель. В рамках более умеренного сценария, не предполагающего разрастания конфликта, рост цен будет ограничиваться текущими уровнями, отметили в компании. Пока существенного сокращения судоходства через Ормузский пролив не наблюдается. По данным Joint Maritime Information Center, 15 июня через пролив прошло 111 судов – по сравнению со 116 судами 12 июня.Потому неудивительно, что после пятничного скачка падение цен на нефть ускорилось вечером 16 июня – на снижении опасений по поводу поставок с Ближнего Востока. Стоимость августовских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:33 по московскому времени опустилась на $3,33 (4,49%), до $70,9 за баррель. Фьючерсы на нефть марки WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на $3,28 (4,49%), до $69,7 за баррель.Казахстан принял компромиссное решение по строительству АЭС в стране"Росатом" возглавит консорциум по строительству первой атомной электростанции в Казахстане, китайская компания China National Nuclear Corporation (CNNC) рассматривается в качестве партнёра для возведения второй АЭС в стране. Об этом 16 июня сообщил глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев.Межведомственная комиссия Казахстана по вопросам развития атомной энергетики признала "Росатом" лидером консорциума международных компаний по строительству первой в стране атомной электростанции. Предложение "Росатома" оказалось "наиболее оптимальным", к тому же под проект российской госкорпорации проработают экспортное финансирование за счет РФ.Свои предложения также представили китайская CNNC и французская EDF (совместно с KHNP из Южной Кореи) – они заняли второе и третье места в рейтинге комиссии. Будут ли эти компании принимать участие в проекте, не уточняется – Агентство по атомной энергии Казахстана планирует продолжить формирование консорциума.Одновременно Казахстан сделал реверанс в сторону Китая. По словам Алмасадама Саткалиева, все участники шорт-листа обладают уникальными технологиями, но объективно самые сильные предложения были у КНР и России. С КНР будут проведены соответствующие переговоры, планируется подписание отдельного генерального соглашения с Китаем о сотрудничестве в атомной отрасли промышленности."Мы хотим видеть китайские технологии в Казахстане для строительства ещё одной АЭС. Китай – это одна из стран, которая обладает всеми необходимыми технологиями, всей индустриальной, промышленной базой, и наш следующий главный приоритет – сотрудничество с КНР", – заявил казахстанский чиновник. Саткалиев добавил, что между сторонами достигнут высокий уровень договоренностей, Казахстан заинтересован в использовании китайского опыта, признавая способность партнера оперативно и качественно реализовывать масштабные проекты.Стоит отметить, что строительство атомной электростанции в Казахстане на протяжении длительного времени было политизированным вопросом. Площадка для Балхашской АЭС изучалась ещё во времена СССР. Казахстан пытался вернуться к её строительству, но отказался из-за протестов населения. 6 октября 2024 года в Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС, инициативу поддержали 71,12% участников при явке 63,66%. Наиболее подходящей площадкой выбрана территория у озера Балхаш в Алма-Атинской области.Властям Казахстана было бы логично сразу предложить строительство АЭС "Росатому", учитывая сотрудничество ещё со времен СССР. Но в Астане пошли непростым путём, сообщив, что строить первую АЭС в Казахстане будет международный консорциум под контролем МАГАТЭ. Теоретически, это сразу поставило под сомнение участие "Росатома", поскольку в условиях СВО на Украине и санкций против РФ участие западных компаний в совместных проектах с российской госкорпорацией выглядело маловероятным. Для выбора участников консорциума была приглашена французская компания Assystem, что ещё более снижало шансы "Росатома".Но в марте 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев создал Агентство по атомной энергетике, решив построить в стране сразу три АЭС и создать ядерный кластер. Именно это Агентство разработало методологию отбора компаний с учётом оценки реакторных технологий, безопасности АЭС, финансирования, международного опыта, подготовки персонала, казахстанского содержания и т.д. Победа "Росатома" по такой методологии была очевидна.Но политический аспект всё же остаётся. Сам термин – "лидер консорциума" – выглядит странно. Обычно для строительства АЭС заключается соглашение не ниже EPC-контракта (Engineering, Procurement, Construction – проектирование, поставка оборудования и строительство), с полной ответственностью генподрядчика. Как будет формироваться консорциум в условиях нарастающих санкций Запада против РФ – неясно, особенно учитывая тот факт, что в Венгрии и Турции у "Росатома" уже возникли проблемы с западными поставщиками и подрядчиками.В Агентстве по атомной энергии Казахстана заявили, что выбор "Росатома" лидером консорциума по первой АЭС в Казахстане окончательный, не политизированный и не подлежит пересмотру. В сообщении Агентства подчеркивается, что все риски соблюдены, "Росатом" не попал в санкционные списки, он является основателем мировых ядерных технологий и имеет самую опытную школу в отрасли.При этом Астана рассчитывает получить от Москвы экспортный кредит для строительства АЭС на льготных условиях. Его параметры пока являются предметом переговоров, но уже известно, что средства должны пойти на закупку оборудования для станции, в частности, создания реактора, парогенераторов, насосов и т. д. Завершение строительства первой АЭС в Казахстане намечено на 2035-2036 годы, в "Росатоме" эти сроки подтверждают.

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Олег Хавич

казахстан, иран, израиль, касым-жомарт токаев, росатом, нпз, ес, brent, эксклюзив