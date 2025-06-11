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Экономика Украины и война: принципы украинского рабовладения, "лишние" защитники и дефолт Шредингера

Экономика Украины и война: принципы украинского рабовладения, "лишние" защитники и дефолт Шредингера - 11.06.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: принципы украинского рабовладения, "лишние" защитники и дефолт Шредингера

Начало июня выдалось богатым на новости из сферы рабовладения — передовой отрасли украинской экономики.

2025-06-11T03:53

2025-06-11T03:53

2025-06-11T03:53

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Сперва киевская власть сделала практически невозможным получение денежной компенсации за погибших военнослужащих, а затем передумала забирать 6 тыс. тел своих погибших солдат, чтобы не создавать пиар-катастрофу. Заодно стали известны основные принципы организации украинского рабовладения: планы по "бусификации" и взяткам, деление сотрудников ТЦК и их мотивацию, делающую отлов особенно жестоким.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Зерно есть, продуктов нетЗа год цены на продукты питания на Украине выросли почти вдвое. И это при официальной инфляции в районе 15%. А вот бывший соратник Владимира Зеленского , экс-спикер Рады Дмитрий Разумков , сообщил как за год поменялись цены. С апреля 2024 по апрель 2025 года гречка выросла на 44%, яйца на 73%, масло сливочное — 32%, масло подсолнечника — 40%, яблоки — 61%, сахар — 10,5%, морковь — 205%, и капуста — 267%. Зампредседателя НБУ Сергей Николайчук отмечает, что цены на отдельные продукты питания на Украине уже приблизились к ценам в соседних странах, а порой и превышают их. Объясняет банкир это неурожаем из-за заморозков, ударивших по плодово-ягодным и озимым культурам, но дело не только в погоде.Без государственной поддержки остались практически все отрасли сельского хозяйства, которые не могли продемонстрировать стабильно высокий уровень рентабельности. Поэтому за 34 года независимости Украина стала специализироваться на выращивании зерновых и масличных, потеряв практически всё животноводство. Пить подсолнечное масло то ещё удовольствие, а на одном хлебе прожить сложно. Всё остальное в той или иной степени приходится ввозить из стран с сохранившимся государством и вменяемой аграрной политикой. Поэтому житница Европы прокормить своё население не в состоянии, а последнее вынуждено переплачивать, в том числе за логистику и налоги со сборами.И это мы ещё точно не знаем сколько человек на Украине голодает из-за отсутствия их учёта. До СВО голодал 1 млн человек, а недоедали 10 млн человек.Лишние "герои"6 июня, несмотря на договорённость об обмене телами погибших военнослужащих, в рамках которой Украине должны были передать 6 тыс. тел, киевская власть отказалась от приёма тел без объяснения причин, перенеся обмен на неопределённое будущее. Впрочем, причины и объяснять особой нужды нет: так как поле боя в последний год остаётся за ВС России — они непрерывно наступают, — то у Украины гарантированно нет 6 тыс. погибших, о которых в Стамбуле говорил глава Минобороны Рустем Умеров, комментируя российскую инициативу. Поэтому вместо обмена Украина фактически получила бы тела в одностороннем порядке с таким перевесом, который стал бы для киевской власти имиджевой катастрофой.А 5 июня парламент принял за основу законопроект №12451, корректирующий процедуру признания лиц, пропавших без вести, погибшими во время действия военного положения. Автоматически пропавший без вести погибшим будет признан лишь спустя два года после окончания войны, причём момент окончания является юридическим фактом и будет привязан не к моменту фактического прекращения боевых действий, а к комменту снятия военного положения или и вовсе заключения мирного соглашения, которое киевская власть не намерена заключать. Да и политиков, способных принять условия России на Украине нет. В единичных случаях пропавший без вести может быть признан погибшим в судебном порядке в случае, если "есть конкретные обстоятельства" не ранее чем через 6 месяцев после события, "угрожавшего смертью" или "позволяли допустить гибель". Вот только как можно установить эти "конкретные обязательства" находящимися в тылу родственниками не ясно, особенно в условиях, как минимум, отсутствия помощи со стороны офицеров и армейского руководства.По данным Красного креста граждане Украины передали в организацию 400 тыс. заявлений о поиске пропавших без вести лиц. Это заявления (по одному факту пропажи без вести их может быть несколько) и они касаются как военнослужащих, так и гражданских. Но есть и другая метрика: проект Lostarmor составил поименный список потерь ВСУ к 4 апреля 2025 года. В нём 125 тыс. человек, из которых 66225 погибшие (на них опубликованы некрологи) и 58780 человек — пропавшие без вести.Как следствие, усложнение процедуры признания погибшим тех, кто пропал без вести, позволяет отсрочить момент перехода пропавших в погибшие, "улучшив" статистику, а заодно даёт правовые основания для отказа в выплате 15 млн гривен, которые в начале войны обещали тем, кто погибнет, защищая киевскую власть. Теперь же, в лучших традициях криворожской школы дипломатии, украинцам вновь напоминают, что киевская власть является хозяином своего слова и может как его дать, так и забрать.В общем, похоронные деньги вдовы, дети и родители погибших не получат.РаботорговляТем временем парламент поддержал в первом чтении законопроект о добровольной мобилизации мужчин старше 60 лет, который позволяет им подписать контракт на 1 год по согласию с командиром и Генштабом с испытательным сроком на 2 месяца и возможностью разрыва контракта. По сути, это продолжение инициативы "18-24" в виде контрактов для тех, кто до мобилизации ещё не дотягивает, но для тех, кто стал уже совсем взрослым и оттого военкомам неинтересным.Силовики инициативу депутатов не поддержали: воины из 60-летних уже никакие (40+ с трудом справляются), процедура мобилизации сложная (Генштабу не до ручного одобрения контрактов), да и прибыли с таких солдат немного — куда выгоднее "бусифицировать" на улицах.К слову, о "бусификации". "Страна.юа" пообщалась с военкомами и раскрыла схему их работы. У военкомов два плана: по мобилизации и по взяткам. Причём второй план приоритетнее: за выполнение денежных нормативов при провале плана по отлову потреплют нервы, но оставят на работе, тогда как при провале двух планов гарантированно отправят на передовую.Ежесуточно каждый районный ТЦК должен отправлять на медкомиссию 40–45 человек, реальная пригодность мобилизованных к несению службы значения не имеет. На каждом этапе мобилизации можно откупиться, но цена откупных по мере приближения к военкомату растёт. Взятки пытаются выбить из любого попавшегося, включая тех, кто под мобилизации не подпадает по возрасту, естественно, никаких гарантий на случай повторной поимки не дают. Штат ТЦК делится на две группы: "рабочие" входят в число доверенных у начальства, а "вояк" в ТЦК переводят после ранений и травм с фронта. "Вояки" проходят испытательный срок и, в случае принятия правил отлова, становятся "рабочими". Как правило, они правила принимают и становятся частью системы.Работать эта система будет до самого конца войны с Россией, которую киевская власть хотела бы вести вечно.Вопросов к металлу нетЕС сохранил "безвизовый" режим для украинской металлургии и железорудной продукции на ближайшие три года. С металлом всё куда проще, чем с продукцией агропромышленного комплекса (АПК), для которой ввели квоты и пошлины. ЕС устраивает роль Украины как поставщика слябов на европейский рынок. У ЕС — за исключением отдельных моментов связанных с некогда значимым влиянием на политическую систему — нет вопросов к Ринату Ахметову и его "Метинвесту", чьи украинские предприятия работают в кооперации с европейскими меткомбинатами, перерабатывающими как раз те самые слябы. Тем более нет у евробюрократов претензий к украинскому железорудному сырью, особенно если речь идёт об окатышах. А оппозиции украинскому металлу, в отличие от зерна и семечек, в странах Восточной Европы нет. Поэтому и спорить по этому вопросу не с кем.Тем временем Нацбанк оценил украинские потери от введения квот на её агропродукцию со стороны Евросоюза в 800 млн долларов экспорта. Эту сумму в НБУ считают "существенной", но "не критической", отмечая, что её вполне можно компенсировать за счёт расширения экспорта в другие страны. А техническая возможность для этого и правда есть: морской каботажный коридор в порты "Большой Одессы" пока работают, что позволяет как ввозить оружие, так и вывозить зерно и даже с недавних пор титановые руды.Дефолт ШредингераРейтинговое агентство S&P заявило о дефолте Украины по ВВП-варрантам. Это те самые ценные бумаги, привязанные к показателям роста ВВП, которые Украина выпустила в 2015 году, когда провела первую послемайданную реструктуризацию государственного долга. Когда пришло время выплачивать проценты по облигациям, киевская власть заявила, что рост ВВП на самом деле не рост, а лишь восстановление и содержательно была права, тогда как по форме правы были инвесторы, ведь они не виновны в том, что киевская власть умудрилась начать войну с ядерной сверхдержавой. Предугадать подобную безумную глупость в 2015 году могли лишь единицы.В итоге переговоры зашли в тупик, Киев пропустил платёж в размере 0,67 млрд долларов и отказался его гасить в принципе. А это соответствует критериям дефолта. Вот только в реальности это ни на что не влияет, так как на рыночных основаниях Украина деньги не привлекает — их ей предоставляют западные кураторы, которым рейтинговые агентства не указ. Так что дефолт как бы есть, но его нет.И в связи с дефолтом Шредингера можно вспомнить о желании принудить Россию к дефолту в 2022 году, создав для неё технические сложности с проведением платежей. С того момента утекло много воды, но к 1 января 2025 года внешний госдолг России сократился до минимума с 2006 года или 290 млрд долларов тогда как на своём пике — 1 июля 2014 года — он превышал 732 млрд долларов. Россия гасит внешний долг и наращивает внутренний.Прочие новостиООН сообщила, что за границами Украину находится 7 млн её граждан, ставших беженцами, причём с начала года из страны уехало 100 тыс. человек.Министр финансов Марченко заявил, что в бюджете не хватает денег и его придётся корректировать, изыскивая 400 млрд гривен на войну с Россией. Впрочем, это уже давно не новость — такими корректировками киевская власть занимается уже третий год подряд.Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился новостью: Украина получит от Японии 3 млрд долларов за счёт доходов от замороженных российских золотовалютных резервов. Всего же с доходов от российских ЗВР Украине передадут 14,7 млрд долларов. Судя по тому, как эта сумма с нуля выросла за последний год, можно не сомневаться, что российские ЗВР России передавать никто не планирует, иначе все эти долги автоматически станут долгами национальных правительств, которым не с руки брать на себя такое бремя.Парламент проголосовал за повышение стоимости большинства административных услуг, за исключением социальных и пенсионных, а также услуг, предоставляемых несовершеннолетним. Теперь минимальная ставка за административную услугу составит 20 гривен, а регистрация бизнеса обойдётся в 100–200 гривен. Данную новость нужно рассматривать в контексте с недавно озвученным желанием превратить ДiЮ в маркетплейс и вывести на IPO — оформление услуг онлайн будет обходиться на 25% дешевле, чем в офисе. Поэтому таким шагом власти будут не только зарабатывать деньги, оказывая платные услуги от имени государства, которые граждане же и содержат за свои деньги, но и вовлекать их в приложение, повышая его привлекательность для потенциальных инвесторов и сокращая расходы на административный аппарат. Можно не сомневаться, что рано или поздно в приложении появятся бустеры, таймсейверы и прочие упрощения/ускорения для тех, у кого есть деньги — эффективные менеджеры из геймдева подскажут своим коллегам по IT-цеху.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, россия, европа, владимир зеленский, дмитрий разумков, рустем умеров, ес, нбу, рада