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Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси

Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси - 09.06.2025 Украина.ру

Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси

Запорожскую АЭС в нынешних обстоятельствах перезапускать нецелесообразно. Об этом 9 июня заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

2025-06-09T14:09

2025-06-09T14:09

2025-06-09T14:09

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"При нынешних обстоятельствах перезапуск нецелесообразен и, возможно, должен быть избегаем", - заявил Гросси.МАГАТЭ известно, что у российской стороны есть намерение перезапустить станцию, отметил гендиректор агентства."Нам показывали некоторые планы… но это вопрос, связанный с более широкими переговорами и другими аспектами", - цитирует РИА Новости заявление Гросси.Издание отметило, что в пятницу в Калининграде состоялся очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Они обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.Ранее Глава "Росатома" Алексей Лихачёв рассказал, о чем поговорил с главой МАГАТЭ

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