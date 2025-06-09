Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси - 09.06.2025 Украина.ру
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Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси
Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси - 09.06.2025 Украина.ру
Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси
Запорожскую АЭС в нынешних обстоятельствах перезапускать нецелесообразно. Об этом 9 июня заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
2025-06-09T14:09
2025-06-09T14:09
новости
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"При нынешних обстоятельствах перезапуск нецелесообразен и, возможно, должен быть избегаем", - заявил Гросси.МАГАТЭ известно, что у российской стороны есть намерение перезапустить станцию, отметил гендиректор агентства."Нам показывали некоторые планы… но это вопрос, связанный с более широкими переговорами и другими аспектами", - цитирует РИА Новости заявление Гросси.Издание отметило, что в пятницу в Калининграде состоялся очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Они обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.Ранее Глава "Росатома" Алексей Лихачёв рассказал, о чем поговорил с главой МАГАТЭ
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новости, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, росатом, атомная энергетика, атомные электростанции, аэс, запорожская аэс
Новости, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росатом, атомная энергетика, атомные электростанции, АЭС, Запорожская АЭС

Перезапуск ЗАЭС сейчас нецелесообразен - Гросси

14:09 09.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Запорожскую АЭС в нынешних обстоятельствах перезапускать нецелесообразно. Об этом 9 июня заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"При нынешних обстоятельствах перезапуск нецелесообразен и, возможно, должен быть избегаем", - заявил Гросси.
МАГАТЭ известно, что у российской стороны есть намерение перезапустить станцию, отметил гендиректор агентства.
"Нам показывали некоторые планы… но это вопрос, связанный с более широкими переговорами и другими аспектами", - цитирует РИА Новости заявление Гросси.
Издание отметило, что в пятницу в Калининграде состоялся очередной раунд межведомственных консультаций "Росатома" и МАГАТЭ во главе с генеральными директорами Алексеем Лихачевым и Рафаэлем Гросси. Они обсудили основные вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС.
Ранее Глава "Росатома" Алексей Лихачёв рассказал, о чем поговорил с главой МАГАТЭ
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