Подполковник ФСБ Храпач: граждане России слишком расслаблены перед лицом врага
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
Многие россияне, за исключением тех, кто живет в приграничной зоне, не ощущают, что Россия воюет. По расслабленности людей вообще не скажешь, что что-то происходит за пределами их городского округа или сельской местности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Когда общество мобилизовано в прямом и переносном смысле, как это было во время Великой Отечественной войны (мужчины были на фронте, а женщины, старики и дети на заводах, каждый день они читали фронтовые сводки, везде висели плакаты "Не болтай, враг услышит") - то в тылу у людей есть ощущение, что происходит нечто важное, что нужно мобилизовать все силы, чтобы победить врага. Соответственно, граждане, находясь в такой среде, замечали каких-то необычных людей, не вписывающихся в местную обстановку, и сдавали их в контрразведку или в НКВД. Конечно, это не всегда были шпионы-диверсанты, но зачастую таковыми оказывались", - отметил Храпач.
Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.
А вот ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов заявил в беседе с журналистами издания Украина.ру, что мнение о расслабленности россиян ошибочно.
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В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.
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