Подполковник ФСБ Храпач: граждане России слишком расслаблены перед лицом врага - 07.06.2025 Украина.ру
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Подполковник ФСБ Храпач: граждане России слишком расслаблены перед лицом врага
Подполковник ФСБ Храпач: граждане России слишком расслаблены перед лицом врага - 07.06.2025 Украина.ру
Подполковник ФСБ Храпач: граждане России слишком расслаблены перед лицом врага
Многие россияне, за исключением тех, кто живет в приграничной зоне, не ощущают, что Россия воюет. По расслабленности людей вообще не скажешь, что что-то происходит за пределами их городского округа или сельской местности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
2025-06-07T05:46
2025-06-07T05:46
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Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.А вот ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов заявил в беседе с журналистами издания Украина.ру, что мнение о расслабленности россиян ошибочно.В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.
https://ukraina.ru/20250606/ne-u-kazhdogo-stolba-postavish-okhranu-syrtlanov-o-zaschite-prigranichya-1063681810.html
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новости, россия, украина, курская область, сергей храпач, украина.ру, фсб, нквд
Новости, Россия, Украина, Курская область, Сергей Храпач, Украина.ру, ФСБ, НКВД

Подполковник ФСБ Храпач: граждане России слишком расслаблены перед лицом врага

05:46 07.06.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПоследствия попытки атаки украинских беспилотников в Москве
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© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Многие россияне, за исключением тех, кто живет в приграничной зоне, не ощущают, что Россия воюет. По расслабленности людей вообще не скажешь, что что-то происходит за пределами их городского округа или сельской местности. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач
"Когда общество мобилизовано в прямом и переносном смысле, как это было во время Великой Отечественной войны (мужчины были на фронте, а женщины, старики и дети на заводах, каждый день они читали фронтовые сводки, везде висели плакаты "Не болтай, враг услышит") - то в тылу у людей есть ощущение, что происходит нечто важное, что нужно мобилизовать все силы, чтобы победить врага. Соответственно, граждане, находясь в такой среде, замечали каких-то необычных людей, не вписывающихся в местную обстановку, и сдавали их в контрразведку или в НКВД. Конечно, это не всегда были шпионы-диверсанты, но зачастую таковыми оказывались", - отметил Храпач.
Полный текст интервью Украина коварно использует наследие СССР. Сергей Храпач о том, почему в России продолжаются диверсии читайте на сайте Украина.ру.
А вот ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов заявил в беседе с журналистами издания Украина.ру, что мнение о расслабленности россиян ошибочно.
- РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Вчера, 03:15
"Не у каждого столба поставишь охрану": Сыртланов о защите приграничьяРоссийские власти проводят плановые мероприятия по усилению безопасности в приграничных областях, уделяя особое внимание защите критической инфраструктуры. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал ветеран спецподразделений России, полковник Тимур Сыртланов
В воскресенье, 1 июня, то есть накануне переговоров Москвы и Киева в Стамбуле, в России были подорваны сразу два моста: в Курской области обрушилась железнодорожная переправа, по которой следовал грузовой состав, а в Брянской мост упал на пассажирский поезд. Погибло по меньшей мере семь человек, более 120-ти - получили травмы различной степени тяжести: Подрывы в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
В тот же день Минобороны РФ сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.
Утром 6 июня СМИ запестрели заголовками о первом раунде возмездия: минувшей ночью Россия нанесла удары по критической инфраструктуре Украины.
Вчера, 11:48
Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?Удары по энергетике Украины, нанесенные в ночь на 6 июня, лишь репетиция перед основным действием, психологическая подготовка противника. В частности, такое мнение разделяет военный блогер Юрий Подоляка
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