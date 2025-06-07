Подполковник ФСБ Храпач: граждане России слишком расслаблены перед лицом врага

Это еще не возмездие: почему пятничные удары по энергетике лишь "проверка на нервы"?

Удары по энергетике Украины, нанесенные в ночь на 6 июня, лишь репетиция перед основным действием, психологическая подготовка противника. В частности, такое мнение разделяет военный блогер Юрий Подоляка