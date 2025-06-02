https://ukraina.ru/20250602/radio-novorossiya-segodnya-vazhnyy-shag-k-integratsii-zhiteley-novykh-regionov-v-bolshuyu-rossiyu-1063561218.html

Радио "Новороссия сегодня": важный шаг к интеграции жителей новых регионов в большую Россию

Радио "Новороссия сегодня": важный шаг к интеграции жителей новых регионов в большую Россию - 02.06.2025 Украина.ру

Радио "Новороссия сегодня": важный шаг к интеграции жителей новых регионов в большую Россию

В сентябре 2022 года четыре исторических региона России домой. А вместе с ними вернулись наши люди. Но перед этим их долгие годы "украинизировали" – в течение нескольких десятилетий подвергали информационной и идеологической обработке киевского режима.

2025-06-02T08:00

2025-06-02T08:00

2025-06-02T08:42

россия

донбасс

новороссия

дмитрий киселев

искандер хисамов

украина.ру

миа "россия сегодня"

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И этот процесс всё еще продолжается. В части регионов Донбасса и Новороссии по-прежнему вещает украинское радио, некоторые местные жители сохранили спутниковые тарелки, через которые транслируется киевский пропагандистский "Единый телемарафон".Конечно, подавляющее большинство населения воссоединённых регионов воспринимает вхождение в состав России как исполнение давней мечты. Но нельзя давать шансов украинской пропаганде. Необходимо нести людям нашу правду, наши ценности, разоблачать антигуманную нацистскую сущность нынешнего политического режима Украины.Нужна системная информационная работа. Решение накопившихся за долгие годы проблем, которые все ещё мешают полноценной интеграции жителей воссоединённых регионов в Большую Россию.Один из серьёзных шагов в этом направлении – начало вещания в Донбассе и Новороссии радио "Новороссия сегодня". Это совместный проект радио Sputnik и издания "Украина.ру" медиагруппы "Россия сегодня".Медиагруппа "Россия сегодня" еще в 2014 году стала первым российским государственным СМИ, которое пришло в воссоединённый Крым, отмечает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв."Мы открыли на полуострове своё представительство, запустили радиостанцию Sputnik, начали работу в интернете и распахнули двери своего пресс-центра прямо в доме правительства Крыма. И вот сейчас, на волнах нашего радио Sputnik, которые принимаются уже в десятках российских городов, мы начинаем проект "Новороссия сегодня". Проект о жизни воссоединённых с Россией регионов", – рассказал Дмитрий Киселёв.По его словам, этот проект важен как для новых россиян, так и для всей России. С одной стороны, местные будут слышать о себе, а с другой, вся большая Россия, которая сейчас помогает налаживать мирную жизнь – и в то же время воевать, – сама подпитывается примером стойкости и романтическим порывом к свободе и справедливости."Надеюсь, и наши программы для многих станут дополнительным источником силы и теплоты, что особенно ценно в годину испытаний. Работаем, братья!" – сказал генеральный директор МИА "Россия сегодня".Для издания "Украина.ру" создание собственного радио стало логическим продолжением развития редакции. Ещё в мае 2014 года по инициативе Дмитрия Киселёва был создан сайт "Украина.ру". Целью было освещение всего спектра проблем, связанных с украинским кризисом.Как рассказал РИА Новости директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов, за прошедшие годы издание превратилось в мощный информационный ресурс, объединяющий популярный сайт, профессиональную видеостудию, группу телеграм-каналов на четырёх языках: русском, английском, китайском и испанском.Кроме того, "Украина.ру" реализует разнообразные проекты – от волонтёрской помощи фронту до издания книг собственной серии."Сегодня материалы издания "Украина.ру" на различных ресурсах набирают в среднем 15 миллионов просмотров в сутки. А суммарное количество просмотров за 2024 год превысило 4 миллиарда", – отметил Искандер Хисамов.Но издание на этом не останавливается. Тем более перед нами стоит масштабная задача – информационное, культурное и идеологические возвращение жителей воссоединённых регионов в большую Россию.Сегодня радио Sputnik – это федеральное вещание в более чем 45 городах нашей страны. А получение лицензии на вещание в новых регионах – значимый и долгожданный шаг, рассказала директор дирекции радио Sputnik Маргарита Некрасова."СМИ сегодня должны быть ближе к своей аудитории. Поэтому крайне важно, что в эфире в Луганске, Донецке, Макеевке, Енакиево и Горловке будет обсуждаться именно местная актуальная повестка и тематика.Очень надеюсь, что "Новороссия сегодня" сможет стать источником проверенной информации и тем самым голосом правды и поддержки для наших воинов и местных жителей",– добавила она.В центре внимания ведущих, корреспондентов и экспертов радио "Новороссия сегодня" будет информационная повестка жизни воссоединённых регионов: события на фронте, возвращение мирной жизни и восстановление инфраструктуры, экономическое развитие, социальная сфера, культура и многое другое.Кроме того, "Новороссия сегодня" будет анализировать кризис миропорядка и формировать контуры постУкраины. Ежедневно по будням в прямом эфире мы будем рассказывать о помощи разных регионов России Донбассу и Новороссии, разбираться в правах новых россиян, знакомить жителей большой России с достопримечательностями воссоединённых регионов.А ещё подпевать нашим бойцам в программе "Когда поют солдаты".Слушать радио "Новороссия сегодня" можно по утрам – с 8:00 до 10:00 (по средам – с 9:00 до 11:00) и по вечерам – с 17:00 до 18:00. На частотах радио Sputnik: 93,4 FM – Донецк, 96,9 FM – Луганск."Новороссия сегодня" – вместе с Большой Россией!

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

россия, донбасс, новороссия, дмитрий киселев, искандер хисамов, украина.ру, миа "россия сегодня"