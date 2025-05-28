Армяне и Богдан Хмельницкий
Армянская церковь во Львове
28 мая в Армении отмечают день республики и это отличный повод вспомнить об одном из эпизодов жизни армянской общины Украины - а именно о лихих временах казацкого восстания. Какое место армянская община занимала в жизни Речи Посполитой и как это положение изменилось в период войны Хмельницкого с поляками?
К началу восстания Хмельницкого на современных украинских территориях проживало чуть меньше 12,5 тыс. армян – примерно половина из них жила на территориях Речи Посполитой – а остальные проживали на пограничных территориях Габсбургов, Османской империи и их вассалов.
Откуда на Украине взялись армяне вопрос сложный, хотя известно, что абсолютное большинство из них были местными и только 200-300 относились к заграничным (т.е. родом из Персии и других восточных государств).
Гораздо проще дело обстоит с определением того, чем армяне занимались – преимущественно торговлей (в основном с восточными странами) и ремеслами с высокой добавленной стоимостью (изготовление предметов роскоши). В отличие от евреев, занимавших промежуточное положение между городом и деревней (значительное число евреев в городах с лихвой компенсировалось стимулируемым шляхтой переселением евреев в сельскую местность и пригороды), армяне практически поголовно селились в городских центрах и были заметным меньшинством в Каменце, Киеве и Львове.
При этом их положение было очень неоднозначным ввиду сложного характера Речи Посполитой (свет на эту тему проливает серия работ львовского историка Ярослава Дашкевича).
С одной стороны, король и шляхта были заинтересованы в привлечении армян как важных контрагентов в торговле с богатыми странами Востока (очень важное значение для верхушки Речи имел импорт предметов роскоши), поэтому верхними слоями и королём были гарантированы защита свободы вероисповедания и имущества армян. Проблемы, однако начинались в городах, немногочисленность и малонаселённость которых с лихвой компенсировались огромной степенью их автономии.
17 мая, 16:04ИсторияЖёлты воды: первая победа Богдана Хмельницкого16 мая 1648 года Войско Запорожское нанесло поражение отряду Стефана Потоцкого под Жёлтыми водами. Вся эпопея длилась 18 дней и потребовала существенного напряжения сил обоих сторон, однако Хмельницкий, сумевший реализовать несколько хитрых задумок и воспользовавшийся ошибками поляков, довёл дело до закономерного исхода
Городские элиты Речи Посполитой были очень пёстрыми по составу — колоссальную роль в их развитии играли немцы и другие иностранцы (большой след оставило даже такое экзотическое меньшинство как шотландцы которых в Польше насчитывалось около 30 тыс. человек). Но их всех объединяло католичество и все некатолики подвергались жесткому прессингу.
Армяне как комплементарное меньшинство в массе своей согласились на унию с католиками в 1630 по образцу православно-католической унии 1596 года чтобы повысить свой статус. Однако никакой пользы это решение не принесло, прессинг не ослаб и в стране даже начался исход армян за пределы Речи Посполитой.
К моменту начала восстания казаков хитроумные поляки превратили изначально лояльных армян в озлобленное меньшинство.
В войне Хмельницкого огромную роль играла осада городов и залогом спокойствия поляки считали не только прочность крепостных стен, но и надежность тыла. А с этим не всё было однозначно…
С польской стороны опасались восстания армян. Станислав Темберский описывая осаду Каменца прямо говорил о том, что "казаки надеялись поднять восстание среди многочисленных схизматиков и других симпатизантов, включая армян и прочих".
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Нужно сказать страх поляков был небезосновательным — на стороне казаков можно было действительно встретить армян. Например, там было несколько командиров армянского происхождения (Фёдор Ярмяк, Василий Сараджин и Иван Оручияненко), а при осаде Яворова несколько местных армян поддержали казаков.
В целом отношения между казаками и армянами были очень позитивными, во многом потому что армяне были очень полезны обеим сторонам конфликта (королевским войскам и казакам) как важные торговые агенты. Проблемы начинались уже со стороны крымских союзников Хмельницкого, которые поехали на эту войну ради богатой добычи (и кто как не армянские купцы мог стать её источником в разорённой войной местности).
С другой стороны, несмотря на все трудности, война Хмельницкого дала армянской общине дополнительные возможности по обогащению — под раздачу со стороны казаков и шляхты попали их конкуренты, еврейские купцы. Польские власти смотрели на операции армян сквозь пальцы примерно.
Отчасти это делалось и затем, чтобы поддерживать каналы связи с мятежными казаками, с которыми король надеялся договориться. Так, главным переговорщиком от Львова на переговорах с Хмельницким был один из лидеров армянской купеческой диаспоры города Христофор Захнович, который также успешно торговал с казаками во время осады.
Встаёт вопрос почему не отличавшиеся терпением поляки дозволяли такую двойную игру. Но у них в этом тоже был свой интерес: через посредничество армянских купцов получалось вернуть добычу казаков в руки поляков.
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Например, львовский армянин Якобович в 1651 продавал сопровождал польскую армию и продавал ей то, что скупил у казаков.
С позиции казаков армяне были важны как источник быстрой продажи награбленной добычи, отягощавшей войско (запорожцам необходимо было быть очень мобильными) и посредники в дипломатических сношениях с поляками.
И конечно обеим сторонам армяне были нужны как источник новостей и посредники в выкупе пленных, поэтому за исключением крымцев, армян никто не трогал.
При этом, стоит сказать, что, хотя симпатии армян клонились скорее в сторону казаков и России, они работали на все стороны: в 1648 году они вместе с греками выкупили в Крыму большую группу польских офицеров, включая гетманов Вишневского и Потоцкого, а в 1655 году помогали русскому посольству в Крыму освободить группу православных украинских невольников.
Собственно, за то армян высоко ценили все стороны конфликта.
10 ноября 2020, 18:00Армянский проект Потёмкина. Как Россия готовила создание самостоятельного государства в КарабахеВ ХVI - ХVIII веках армянский народ находился в положении, очень похожем на рассеяние евреев после падения Израильского царства. Под ударами Персии и Османской империи Армянское государство перестало существовать, и армяне вынуждены были искать пристанище в различных странах Евразии: от Индии до России и Западной Европы
По большому счёту, восстание Хмельницкого помогло армянам также укрепить свои позиции на польской стороне – в "военное время" полякам было важно сохранить лояльность городов, где армяне играли диспропорционально большую роль, поэтому на это время прессинг со стороны католиков ослаб. В 1651 польский король даже даровал армянской общине расширение её торговых привилегий.
Но эта победа оказалась временной – после того как Левобережная Украина отошла к России, региональная шляхта и бюргеры Польши сосредоточились на очищении Польши от "некатолического" элемента и все привилегии у армян под их давлением забрали.
Однако вскоре последовала череда военных конфликтов Польши с Россией, Швецией и Османской империи которые привели к потрясениям столь сильным, что армян полякам пришлось оставить в покое, а сами армяне смогли сохранить и общину, и свои позиции как контрагенты для всех заинтересованных сторон.
История армянской диаспоры Украины в период восстания Хмельницкого это интересный пример того, как меньшинство может маневрировать в условиях восстания между репрессиями суверена и инсургентами.
Также показательно и то, что поляки не вынесли никаких уроков из этой истории и продолжили прессовать армян. При этом насилие и ограничительные меры не были чем-то системным — в основном это было самодеятельностью местных элит. Что наводит на мысли о том, что рыхлая и отчаянно борющаяся за сохранение территориального единства полития может быть опасной даже для лояльных меньшинств.
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