Можно ли изменить место встречи? Какой подвох кроется в переносе переговоров России и Украины в Ватикан

Учитывая миротворческую миссию предыдущего Папы Римского Франциска и желание продолжать его дело у нынешнего главы Католической церкви Льва XIV, Ватикан выглядит неплохой площадкой для встреч делегаций конфликтующих сторон, однако подводные камни делают её не совсем приемлемой для России

2025-05-23T04:30

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/16/1063341663_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd1b57074a62e2448e57f0525e3ace1d.jpg

Следующий раунд переговоров России и Украины, которые сейчас занимаются подготовкой собственных меморандумов о прекращении огня, состоится в середине июня в Ватикане, утверждают источники американской газеты The Wall Street Journal.Это неудивительно, учитывая слова нового Папы Римского Льва XIV о том, что и он лично, и Святой престол готовы способствовать встрече конфликтующих сторон, после чего и появились заголовки "Ватикан готов стать площадкой для переговоров РФ и Украины".Хотя пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков за последние два дня дважды говорил, что решений о дальнейших переговорах между Россией и Украиной, и уж тем более их месте, пока не принималось.Но это не повод не поговорить о Ватикане как о потенциальной площадке для продолжения мирных консультаций.Почему возник ватиканский вариантРазговор об участии Святого престола в урегулировании украинского конфликта начался не сейчас. Ещё в 2022 году государственный секретарь (главное лицо в сфере политики и дипломатии) кардинал Пьетро Паролин сказал, что Ватикан ведёт работу для сближения позиций конфликтующих сторон, стараясь при этом сохранить равновесие, и мог бы стать подходящей площадкой для их встречи.Теперь эту тему подняли прежде всего в контексте реанимирования прямых переговоров после трёхлетней паузы, а значит, нужно место для их проведения. 15 мая делегации собрались в Стамбуле не просто потому что Турция – одна из немногих стран, сохраняющих хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом. Это было очень символично – возобновить процесс с того же места.Тем временем в самом Ватикане произошло большое событие – во главе Католической церкви вместо скончавшегося 21 апреля Франциска, которого некоторые пытались выставить пророссийским персонажем за призыв к Украине иметь "смелость поднять белый флаг и вести переговоры", чтобы не довести страну до самоубийства (Киев трактовал эти слова как принуждение к капитуляции), папой стал американец Роберт Превост, принявший имя Лев XIV. Его позицию называют проукраинской, в частности из-за критики России в 2022 году за проведение СВО. Кроме того, новый Папа Римский встретился с Владимиром Зеленским прямо в день инаугурационной мессы, а в своей первой воскресной проповеди призвал урегулировать действующие конфликты, на Украине в том числе.Однако встреча с Зеленским не означает, что понтифик действительно занял проукраинскую позицию, подчёркивает религиовед Роман Лункин, обращая внимание на то, что Лев XIV не делал никаких высказываний, осуждающих Россию, не отказывался встречаться с россиянами, не приветствовал гонку вооружений в ЕС и не встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен – "проводниками милитаризма".По словам эксперта, для того, чтобы стать частью переговорного процесса, реального посредничества в украинском конфликте, на что настроен Лев XIV, ему надо было сделать обязательный шаг - получить билет на вход в западную политику, а именно заявить о поддержке мира на Украине и встретиться с Зеленским."Ещё несколько лет назад это звучало бы странно, но сейчас без этого на Западе и особенно в Евросоюзе нельзя быть полноценным главой государства", - констатировал Лункин в комментарии aif.ru.Миротворческое наследие ФранцискаВообще Ватикан принимает участие в урегулировании украинского кризиса практически с самого его начала.Активно о своём желании стать посредником между Москвой и Киевом Франциск стал заявлять осенью 2022 года, а в феврале 2023-го представил свой мирный план, предусматривавший примирение РФ и Украины посредством переговоров, которые предлагалось проводить в Ватикане, неучастие третьих стран в вооружении участников конфликта, достижение прочного мира, залогом которого станут инклюзивность, уважение к культуре и языку, а также многостороннее сотрудничество, в т.ч. между Россией, Украиной и Европой. Предыдущий Папа Римский критиковал военную помощь Киеву и идею разрешить дальнобойные удары западным оружием вглубь территории РФ.Зеленский тут же заявил, что таких посредников ему не надо, а урегулирование должно выстраиваться исключительно по его "мирной формуле".Что бы он ни говорил, Ватикан всё равно не остался в стороне: при содействии Святого престола состоялось несколько раундов обмена военнопленными между РФ и Украиной, вернули детей, вывезенных из зоны боевых действий.Для реализации миротворческой инициативы Папа учредил отдельную должность - спецпосланника по украинскому конфликту, которым стал кардинал Матео Дзуппи. Он занялся вопросами гуманитарного характера, в 2023 году побывал в Москве, Киеве, Вашингтоне и Пекине, а в 2024-м совершил повторный визит в Россию.И Дзуппи, и Паролин, которого называют непревзойдённым дипломатом Ватикана, после смены главы Католической церкви остаются на своих должностях. Так что они введут в курс дела Льва XIV, который, упомянув в своей первой проповеди пункты мирного плана Франциска, дал понять, что продолжит миссию предшественника.Подводные камни переговоров в ВатиканеБез политического подтекста как всегда не обошлось.В пользу Ватикана как переговорной площадки приводят аргумент, что туда добираться гораздо удобнее, хотя до Турции долететь и из России, и с Украины труда не составляет.Главная особенность географического положения Ватикана заключается в том, что расположен он на территории Италии – государства ЕС, который ввёл санкции против чуть ли не всех высокопоставленных российских чиновников, а это значит, что потенциальные члены делегации РФ рискуют не попасть за стол переговоров.Вот и американская газета The Washington Post пишет о возможных практических трудностях при проведении переговоров в Ватикане из-за санкций, в частности ограничений на пролёты российских самолётов в Евросоюз. Стоит вспомнить, с каким трудом до Москвы на Парад Победы добирался премьер-министр Словакии Роберт Фицо, для борта которого несколько европейских стран закрыли воздушное пространство. Итальянские чиновники хоть и заверяют российскую сторону, что обеспечат безопасный проезд её дипломатической миссии, если консультации всё же пройдут в Ватикане, сообщает The Washington Post. Премьер-министр республики Джорджа Мелони на фоне своих коллег вроде менее враждебна по отношению к России, но всё-таки она тоже часть евробюрократической системы и вынуждена подчиняться директивам из Брюсселя.Более чем за 10 лет санкционного режима Москва хорошо усвоила урок, что на слово верить представителям Запада нельзя. Хотя справедливости ради стоит отметить, что министр культуры РФ Ольга Любимова, числящаяся в санкционных списках Евросоюза, беспрепятственно прибыла в Ватикан и Рим на похороны Папы Франциска."Ватиканский сценарий" будет означать, что новой переговорной площадкой станет Европа, которую нынешняя американская администрация фактически вычеркнула из этого процесса. Неприемлемым её участие в урегулировании конфликта считает и Россия. Не желая оставаться на обочине важнейших процессов на международной арене, Европа пытается любыми способами вклиниться в украинскую историю. И не факт, что с желанием найти способ мирного завершения кризиса, не факт.О том, как европейские лидеры вместе с Зеленским обостряют ситуацию и пытаются втянуть в это дело президента США, читайте в статье Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов России

