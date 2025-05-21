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Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен
Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен - 21.05.2025 Украина.ру
Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен
Беспошлинный импорт товаров из Украины в ЕС, который действовал с начала войны, будет отменен, начиная с 5 июня этого года. Такое заявление 21 мая сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на пленарном заседании Сейма, передает издание RMF24
2025-05-21T16:30
2025-05-21T16:30
2025-05-21T16:49
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По словам политика, Польша "возвращается к довоенной ситуации в вопросах пограничного режима". Туск подчеркнул, что решение было принято после массовых и продолжительных протестов фермеров.Он также отметил, что помощь Украине "не может происходить за счет польских производителей, особенно фермеров". Туск уточнил, что польское правительство будет заботиться об экономических интересах страны, даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины.На прошлой неделе, 12 мая польский политик Рафал Меклер сообщил, что перевозчики вновь заблокировали границы с Украиной на контрольно-пропускном пункте в Дорохуске. По данным издание "Комсомольская правда", протест перевозчиков из Польши может продлиться целых четыре месяца.
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Новости, Польша, Украина, ЕС, Европа, импорт
Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен
16:30 21.05.2025 (обновлено: 16:49 21.05.2025)
Беспошлинный импорт товаров из Украины в ЕС, который действовал с начала войны, будет отменен, начиная с 5 июня этого года. Такое заявление 21 мая сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на пленарном заседании Сейма, передает издание RMF24