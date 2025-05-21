Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен - 21.05.2025 Украина.ру
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Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен
Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен - 21.05.2025 Украина.ру
Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен
Беспошлинный импорт товаров из Украины в ЕС, который действовал с начала войны, будет отменен, начиная с 5 июня этого года. Такое заявление 21 мая сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на пленарном заседании Сейма, передает издание RMF24
2025-05-21T16:30
2025-05-21T16:49
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По словам политика, Польша "возвращается к довоенной ситуации в вопросах пограничного режима". Туск подчеркнул, что решение было принято после массовых и продолжительных протестов фермеров.Он также отметил, что помощь Украине "не может происходить за счет польских производителей, особенно фермеров". Туск уточнил, что польское правительство будет заботиться об экономических интересах страны, даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины.На прошлой неделе, 12 мая польский политик Рафал Меклер сообщил, что перевозчики вновь заблокировали границы с Украиной на контрольно-пропускном пункте в Дорохуске. По данным издание "Комсомольская правда", протест перевозчиков из Польши может продлиться целых четыре месяца.
https://ukraina.ru/20250521/kitay-ukazal-evrosoyuzu-na-nedopustimost-antirossiyskikh-sanktsiy-1063298243.html
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новости, польша, украина, ес, европа, импорт
Новости, Польша, Украина, ЕС, Европа, импорт

Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен

16:30 21.05.2025 (обновлено: 16:49 21.05.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Беспошлинный импорт товаров из Украины в ЕС, который действовал с начала войны, будет отменен, начиная с 5 июня этого года. Такое заявление 21 мая сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на пленарном заседании Сейма, передает издание RMF24
По словам политика, Польша "возвращается к довоенной ситуации в вопросах пограничного режима". Туск подчеркнул, что решение было принято после массовых и продолжительных протестов фермеров.

"Я вместе со своими министрами начал кампанию за то, чтобы ЕС отказался от механизма ATM (торговый безвиз - Ред.), который либерализовал торговлю с Украиной. И мы его получили — с 5 июня этого механизма не будет", — заявил польский премьер-министр.

Он также отметил, что помощь Украине "не может происходить за счет польских производителей, особенно фермеров". Туск уточнил, что польское правительство будет заботиться об экономических интересах страны, даже если они "вступают в противоречие" с интересами Украины.
На прошлой неделе, 12 мая польский политик Рафал Меклер сообщил, что перевозчики вновь заблокировали границы с Украиной на контрольно-пропускном пункте в Дорохуске. По данным издание "Комсомольская правда", протест перевозчиков из Польши может продлиться целых четыре месяца.
Мао Нин МИД Китая - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
13:10
Китай указал Евросоюзу на недопустимость антироссийских санкцийПекин призвал Евросоюз прекратить использовать "двойные стандарты в вопросах торгово-экономического сотрудничества с Россией". Такое заявление 21 мая сделала официальный представитель МИД Китая Мао Нин
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