Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке - 21.05.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке
Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке - 21.05.2025 Украина.ру
Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-21T15:51
2025-05-21T15:51
эксклюзив
теткино
сумская область
россия
вооруженные силы украины
курская область
дроны
спецоперация
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Поступают сообщения, что наши войска в Сумской области фактически освободили Локню и теперь бои идут непосредственно за Юнаковку, которая была логистическим хабом группировки вторжения в Курскую область. Обойти ее мы вряд ли сможем, поэтому придется ее грызть, двигаясь напрямую от Басовки. Тем более, у нас все еще есть проблемы в районе Горналя. Мы пока не можем понять, откуда там время от времени появляются небольшие группы противника.Ходили слухи, что украинцы проходят в окрестности монастыря по подземным ходам. Но я разговаривал с батюшкой, который это не подтвердил. Тем не менее, там хорошая почва для создания таких ходов. А мы же знаем, что противник умеет хорошо зарываться.Короче говоря, мы пока не можем в полной мере использовать высоты в районе Горналя для создания оперативного преимущества.На Теткино ВСУ по-прежнему прут. Безуспешно, но постоянно. Давление противника не снижается. Только увеличивается.Говорят, что в лесном массиве за Рыжевкой тоже есть подземный туннель, который идет аж из Белополья. Якобы по нему может проехать машина. Я не знаю, так это или нет, но в этом лесу нет больших масс украинских войск, которые мы могли бы разметать ФАБами. Видимо, потому что они проходят по этим туннелям.Тем не менее, наши дроноводы и артиллеристы пристреляли район Рыжевки. Как только ВСУ подходят – их сразу уничтожают. А потом потихоньку дочищает пехота.Там у нас достаточно fpv-дронов для отражения атак. Хотя бойцам, которые сидят в опорниках и этим занимаются, нелегко. Основная наша проблема – логистика. Даже по дороге от Глушково до Теткино спокойно проехать почти невозможно из-за вражеских дронов. Но мы научились с помощью тяжелых БПЛА и "крыльев" доставлять продукты и боеприпасы. Делаем это хорошо и стабильно. Даже солярку доставляем, чтобы генераторы работали. Этого достаточно, чтобы противник не прошел.Что касается удара "Искандером" по полигону под Шосткой, то там удар был фактически нанесен по офицерам и инструкторам. А все серьезные эксперты отмечают, что украинская армия начала стремительно деградировать потому, что мы стали выщелкивать командиров разного уровня. Некоторое время назад в Сумах мы фактически бригаду обезглавили. А если у вас нет толковых командиров, то каждый ваш бой становится все более "мясным", и армия истощается еще быстрее.Более того, ВСУ не просто линейно деградируют. Каждый такой удар ускоряет прогрессию этой деградации.Почему Зеленский и Европа устраивают такие истерики? Не потому, что у них нет техники и бойцов. Этого хватает. А именно потому, что у них не хватает командного состава, из-за чего резко растет количество потерь. И очень скоро может наступить критический момент, когда фронт начнет рушится.Возьмем ту же Сумскую область. Сейчас мы фактически штурмуем первую линию украинской обороны и все равно освобождаем населенные пункты. Она самая укрепленная, дальше будет полегче. Я уже не говорю про наступление в Донбассе.Повторюсь, когда офицерский состав Украины будет максимально вышиблен, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, ее фронт быстро рухнет как карточный домик.
https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html
https://ukraina.ru/20250521/glavnoe-na-1300-pishu-1063294766.html
теткино
сумская область
россия
курская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, теткино, сумская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, дроны, спецоперация
Эксклюзив, Теткино, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, дроны, Спецоперация

Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке

15:51 21.05.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Роман Алехин СВО
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Поступают сообщения, что наши войска в Сумской области фактически освободили Локню и теперь бои идут непосредственно за Юнаковку, которая была логистическим хабом группировки вторжения в Курскую область. Обойти ее мы вряд ли сможем, поэтому придется ее грызть, двигаясь напрямую от Басовки. Тем более, у нас все еще есть проблемы в районе Горналя. Мы пока не можем понять, откуда там время от времени появляются небольшие группы противника.
Роман Алехин интервью
29 февраля 2024, 15:51
Роман Алехин: кто он?Социальный технолог и военный волонтер
Ходили слухи, что украинцы проходят в окрестности монастыря по подземным ходам. Но я разговаривал с батюшкой, который это не подтвердил. Тем не менее, там хорошая почва для создания таких ходов. А мы же знаем, что противник умеет хорошо зарываться.
Короче говоря, мы пока не можем в полной мере использовать высоты в районе Горналя для создания оперативного преимущества.
На Теткино ВСУ по-прежнему прут. Безуспешно, но постоянно. Давление противника не снижается. Только увеличивается.
Говорят, что в лесном массиве за Рыжевкой тоже есть подземный туннель, который идет аж из Белополья. Якобы по нему может проехать машина. Я не знаю, так это или нет, но в этом лесу нет больших масс украинских войск, которые мы могли бы разметать ФАБами. Видимо, потому что они проходят по этим туннелям.
Тем не менее, наши дроноводы и артиллеристы пристреляли район Рыжевки. Как только ВСУ подходят – их сразу уничтожают. А потом потихоньку дочищает пехота.
Там у нас достаточно fpv-дронов для отражения атак. Хотя бойцам, которые сидят в опорниках и этим занимаются, нелегко. Основная наша проблема – логистика. Даже по дороге от Глушково до Теткино спокойно проехать почти невозможно из-за вражеских дронов. Но мы научились с помощью тяжелых БПЛА и "крыльев" доставлять продукты и боеприпасы. Делаем это хорошо и стабильно. Даже солярку доставляем, чтобы генераторы работали. Этого достаточно, чтобы противник не прошел.
Что касается удара "Искандером" по полигону под Шосткой, то там удар был фактически нанесен по офицерам и инструкторам. А все серьезные эксперты отмечают, что украинская армия начала стремительно деградировать потому, что мы стали выщелкивать командиров разного уровня. Некоторое время назад в Сумах мы фактически бригаду обезглавили. А если у вас нет толковых командиров, то каждый ваш бой становится все более "мясным", и армия истощается еще быстрее.
Более того, ВСУ не просто линейно деградируют. Каждый такой удар ускоряет прогрессию этой деградации.
Почему Зеленский и Европа устраивают такие истерики? Не потому, что у них нет техники и бойцов. Этого хватает. А именно потому, что у них не хватает командного состава, из-за чего резко растет количество потерь. И очень скоро может наступить критический момент, когда фронт начнет рушится.
Возьмем ту же Сумскую область. Сейчас мы фактически штурмуем первую линию украинской обороны и все равно освобождаем населенные пункты. Она самая укрепленная, дальше будет полегче. Я уже не говорю про наступление в Донбассе.
Повторюсь, когда офицерский состав Украины будет максимально вышиблен, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, ее фронт быстро рухнет как карточный домик.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Сумской областей
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
13:00
Удар по полигону в Шостке, судьба российско-украинского меморандума. Главное на 13.00
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ЭксклюзивТеткиноСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьдроныСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
15:51Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке
15:48Шесть проблем, затрудняющих освобождение ДНР: высоты, степи, беспилотники, "Старлинки"
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