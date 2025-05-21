https://ukraina.ru/20250521/1063307093.html

Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке

Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке - 21.05.2025 Украина.ру

Военный эксперт Роман Алехин: ВСУ прут на Теткино по подземным ходам, а Россия накрыла полигон в Шостке

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-21T15:51

2025-05-21T15:51

2025-05-21T15:51

эксклюзив

теткино

сумская область

россия

вооруженные силы украины

курская область

дроны

спецоперация

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Поступают сообщения, что наши войска в Сумской области фактически освободили Локню и теперь бои идут непосредственно за Юнаковку, которая была логистическим хабом группировки вторжения в Курскую область. Обойти ее мы вряд ли сможем, поэтому придется ее грызть, двигаясь напрямую от Басовки. Тем более, у нас все еще есть проблемы в районе Горналя. Мы пока не можем понять, откуда там время от времени появляются небольшие группы противника.Ходили слухи, что украинцы проходят в окрестности монастыря по подземным ходам. Но я разговаривал с батюшкой, который это не подтвердил. Тем не менее, там хорошая почва для создания таких ходов. А мы же знаем, что противник умеет хорошо зарываться.Короче говоря, мы пока не можем в полной мере использовать высоты в районе Горналя для создания оперативного преимущества.На Теткино ВСУ по-прежнему прут. Безуспешно, но постоянно. Давление противника не снижается. Только увеличивается.Говорят, что в лесном массиве за Рыжевкой тоже есть подземный туннель, который идет аж из Белополья. Якобы по нему может проехать машина. Я не знаю, так это или нет, но в этом лесу нет больших масс украинских войск, которые мы могли бы разметать ФАБами. Видимо, потому что они проходят по этим туннелям.Тем не менее, наши дроноводы и артиллеристы пристреляли район Рыжевки. Как только ВСУ подходят – их сразу уничтожают. А потом потихоньку дочищает пехота.Там у нас достаточно fpv-дронов для отражения атак. Хотя бойцам, которые сидят в опорниках и этим занимаются, нелегко. Основная наша проблема – логистика. Даже по дороге от Глушково до Теткино спокойно проехать почти невозможно из-за вражеских дронов. Но мы научились с помощью тяжелых БПЛА и "крыльев" доставлять продукты и боеприпасы. Делаем это хорошо и стабильно. Даже солярку доставляем, чтобы генераторы работали. Этого достаточно, чтобы противник не прошел.Что касается удара "Искандером" по полигону под Шосткой, то там удар был фактически нанесен по офицерам и инструкторам. А все серьезные эксперты отмечают, что украинская армия начала стремительно деградировать потому, что мы стали выщелкивать командиров разного уровня. Некоторое время назад в Сумах мы фактически бригаду обезглавили. А если у вас нет толковых командиров, то каждый ваш бой становится все более "мясным", и армия истощается еще быстрее.Более того, ВСУ не просто линейно деградируют. Каждый такой удар ускоряет прогрессию этой деградации.Почему Зеленский и Европа устраивают такие истерики? Не потому, что у них нет техники и бойцов. Этого хватает. А именно потому, что у них не хватает командного состава, из-за чего резко растет количество потерь. И очень скоро может наступить критический момент, когда фронт начнет рушится.Возьмем ту же Сумскую область. Сейчас мы фактически штурмуем первую линию украинской обороны и все равно освобождаем населенные пункты. Она самая укрепленная, дальше будет полегче. Я уже не говорю про наступление в Донбассе.Повторюсь, когда офицерский состав Украины будет максимально вышиблен, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, ее фронт быстро рухнет как карточный домик.

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20250521/glavnoe-na-1300-pishu-1063294766.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, теткино, сумская область, россия, вооруженные силы украины, курская область, дроны, спецоперация