https://ukraina.ru/20250517/obraz-voyny-na-ukraine-peregovornye-strasti-i-koalitsiya-zhelayuschikh-v-polnom-sostave-nedelya-v-1063181159.html

Образ войны на Украине, переговорные страсти и "коалиция желающих" в полном составе. Неделя в фотографиях

Образ войны на Украине, переговорные страсти и "коалиция желающих" в полном составе. Неделя в фотографиях - 17.05.2025 Украина.ру

Образ войны на Украине, переговорные страсти и "коалиция желающих" в полном составе. Неделя в фотографиях

"Коалиция желающих" вместе с главарем киевского режима угрожают России, если та не примет их условия о временном прекращении огня. Владимир Путин предложил Киеву начать переговоры, Дональд Трамп уломал на них Владимира Зеленского. Украинский скульптур представил миру свое видение войны: полуобнаженная женщина с автоматом

2025-05-17T08:00

2025-05-17T08:00

2025-05-17T08:00

фото

эксклюзив

украина

россия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

переговоры

европа

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В субботу, 10 мая, в Киеве прошла встреча "коалиции желающих". Тогда президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли на встречу с Владимиром Зеленским, который позже и опубликовал пост, прикрепив совместное фото.Западные издания отмечали, что главной темой разговора европейских лидеров с главой киевского режима стало 30-дневное прекращение огня на Украине. На встрече Мерц пригрозил России последствиями, если та откажется от предложения и переговоров о мирном урегулировании.После прошедшей беседы все участники провели "плодотворный" телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, посвященный мирному урегулированию украинского конфликта.В тот же день, 10 мая, Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на перемирие. Глава пакистанского МИД Исхак Дар подтвердил, что Дели и Исламабад приняли решение прекратить боевые действия. Однако замглавы МИД Индии Викрам Мисри отметил, что Пакистан несколько часов нарушал объявленное перемирие, и страна приняла ответные меры.В ночь на воскресенье, 11 мая, президент России Владимир Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, и предложил Украине встретиться в Стамбуле 15 мая. Почти сразу после предложения Путина президент США призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Москвой. Западные лидеры посоветовали Зеленскому принять предложение Путина по переговорам. Неназванный дипломатический источник пояснил журналистам французской газеты Monde, что это решение было продиктовано пониманием: Зеленский не может позволить себе предстать перед Трампом как "разжигатель войны".В понедельник, 12 мая, официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что по факту ракетного обстрела украинскими боевиками города Рыльск Курской области возбуждено уголовное дело. По ее словам, ранее было установлено, что "11 мая 2025 года украинские боевики, используя реактивную систему залпового огня, целенаправленно обстреляли гражданскую инфраструктуру в городе Рыльске". Отмечалось, что в результате совершенного преступления три мирных жителя получили ранения. Военными следователями при осмотре мест происшествий обнаружены фрагменты ракеты реактивной системы залпового огня М 142 HIMARS. По изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.Также в понедельник "Рабочая партия Курдистана" (РПК), признанная террористической организацией в Турции, объявила о самороспуске. Съезд РПК состоялся 5–7 мая, по его итогам было принято это решение. В мероприятии, которое проводилось одновременно в двух разных местах в целях безопасности, принимали участие 232 делегата.Во вторник, 13 мая, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф дал интервью изданию Breitbart, где поднял вопрос основных проблем переговоров. Он подчеркнул, что без диалога с российским лидером невозможно установить мир на Украине. Уиткофф также заявил, что основными темами возможных переговоров между Москвой и Киевой в Стамбуле станут вопросы регионов, ЗАЭС, использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.Кроме того, спецпредставитель президента США рассказал, что Трамп "в ультимативной форме" настаивает на прямых переговорах России и Украины, иначе США выйдут из процесса урегулирования. В тот же день, 13 мая, Трамп посетил столицу Саудовской Аравии — Эр-Рияд. В ходе встреч с лидерами государств Персидского залива президент США провел беседу с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.Издание CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Саудовской Аравии уточняло, что встреча прошла "чрезвычайно позитивно на всех уровнях". Ранее глава Белого дома сообщил, что снимет санкции с Арабской Республики, чтобы "дать ей шанс на величие".В среду, 14 мая, суд ЕС в Люксембурге официально постановил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен несет ответственность за сокрытие критически важной информации о закупке вакцин во время коронавирусной пандемии.В результате проведенного расследования они выяснили, что во время пандемии COVID-19 Урсула фон дер Ляйен санкционировала заключение контракта по закупке 1,8 млрд. доз вакцины Pfizer на общую сумму 35 миллиардов евро. Такая закулисная сделка, безусловно, имеет все признаки коррупционного сговора. По сути, она была направлена на обогащение западных производителей фармацевтики и получивших откаты еврочиновников. А сотни миллионов людей выступали для них в роли бесплатных подопытных.Кроме того, 14 мая на Украине разгорелся скандал, связанный со скульптурой под названием "Незламная" (Нерушимая - Ред.). В украинском Кременчуге, незадолго до празднования Дня города, на одной из улиц появился весьма спорный предмет искусства. Речь идет о новой статуе, которая представляет собой полуобнаженную женщину, облаченную в военную форму и венок с оружием в руках. По задумке автора скульптуры, она должна была символизировать "мужество и стойкость украинского народа". Однако, этот подарок вызвал волну критики среди местных жителей: в соцсетях они высказали мысль о том, что фигура имеет слишком открытые участки тела и сексуализирует образ войны, что вызывает негативные эмоции среди общества.В четверг, 15 мая, глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о том, что Москва готова к компромиссам в переговорах с Киевом. "Готовы к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению. У нас рабочий настрой, здесь присутствуют в составе делегации руководящий состав всех заинтересованных ведомств", — отметил Мединский.Спустя почти 20 минут Зеленский, находившийся с визитом в Анкаре, заявил, что Украина направляет свою делегацию в Стамбул."Несмотря на достаточно низкий уровень российской делегации, но из уважения к президенту Трампу, высокого уровня делегации Турции и президенту Эрдогана – и все же желая попытаться достичь хотя бы первых шагов по деэскалации, по прекращению огня – я решил отправить в Стамбул нашу делегацию", — сказал Зеленский.В пятницу, 16 мая, в Стамбуле прошли первые за три года переговоры между делегациями России и Украины. Встреча длилась менее двух часов. Отмечалось, что украинская делегация прибыла на переговоры в камуфляже, отказавшись от делового дресс-кода. Представители России и Турции выбрали классические костюмы, соблюдая официальный формат переговоров.Корреспондент RT Константин Придыбайло сообщил, что у украинской делегации был переводчик, однако переговоры велись на русском языке. Этот факт подтвердили и источники ТАСС. Параллельно украинский 24 канал утверждал, что диалог между делегациями Москвы и Киева велся через переводчика.Итого, исходя из заявления Мединского на прямых переговорах Украины и России достигнуты следующие договоренности: Спустя некоторое время после проведения переговоров, 16 мая, Зеленский в окружении европейской "свиты" провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, отчитавшись перед ним о прошедшей встречи российской и украинской делегаций.

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