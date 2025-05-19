https://ukraina.ru/20250519/igor-ivanenko-na-vyborakh-prezidenta-rumynii-pobedil-kandidat-bukharesta-i-vengerskoy-transilvanii-1063242647.html

Игорь Иваненко: На выборах президента Румынии победил кандидат Бухареста и Трансильвании

Игорь Иваненко: На выборах президента Румынии победил кандидат Бухареста и Трансильвании - 19.05.2025 Украина.ру

Игорь Иваненко: На выборах президента Румынии победил кандидат Бухареста и Трансильвании

В это воскресенье в Румынии состоялся второй тур президентских выборов, на которых победил прозападный кандидат Никушор Дан, получив почти 54% голосов, его соперник, трампист Джордже Симион занял второе место со своими 46%. Эту ситуацию для издания Украина.ру прокомментировал приднестровский историк Игорь Иваненко

2025-05-19T14:26

2025-05-19T14:26

2025-05-19T14:42

интервью

румыния

игорь иваненко

александр чаленко

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- Игорь, почему по вашему мнению на выборах президента победил либеральный кандидат – мэр Бухареста Никушор Дан, а не "пророссийский", как его называет западная пронатовская пропаганда, консерватор-трампист - Джордже (Георгие) Симион? Чего ему не хватило для победы?- Проигравшего выборы Георгие Симиона ни в коем случае нельзя считать "пророссийским". В духе румынской политики он лавирует между различными геополитическими центрами и в данный момент открыто демонстрирует свои симпатии Дональду Трампу.А в европейской политике образцом для подражания у него является премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Его поражение обусловлено его скандальным имиджем. Если хотите, он похож на Владимира Жириновского в его молодые годы.Для создания крупной парламентской фракции его харизмы достаточно, но для победы на выборах президента - нет. Кэлин Джорджеску (снят с президентских выборов пронатовской элитой Румынии – прим.) в роли лидера антисистемной оппозиции смотрится куда более респектабельно.Против Симиона была обращена вся мощь воздействия брюссельской бюрократии, прозрачно намекавшей румынским элитам в прекращении финансовой помощи при победе антисистемного кандидата. Ну и против кандидата - националиста выступает крупнейшее национальное меньшинство в лице Демократического союза венгров.Несмотря на то, что и Виктор Орбан и Джорджеску-Симиона декларируют союзничество с трампистами между венгерскими и румынскими суверенистами весьма непростые отношения.- Если мы посмотрим региональный разрез выборов, то получается, что за либерала проголосовали Бухарест и Трансильвания, а за консерватора – Валахия и Западная Молдавия. Почему у этих территорий столь противоположные предпочтения? С чем связан такой раскол? Чем Трансильвания и столица отличаются от остальной Румынии?- Такое разграничение имеет глубокие корни в румынской политике. Трансильвания, особенно северная её часть — это наиболее урбанизированная часть страны. Здесь, как и в Бухаресте, в среде городского класса очень популярны либеральные и еврооптимистические настроения.Возможно, с прицелом на такую аудиторию и подбирался победивший кандидат. Никушор Дан родился в неформальной столице Трансильвании - Брашове, а до нынешнего дня работает мэром Бухареста.Западная Молдавия (с центром в Яссах) и Валахия — это регионы менее урбанизированные, сильно пострадавшие от постсоциалистической деиндустриализации. Для них более актуальна трудовая миграция населения "за длинным евро" в западные страны Евросоюза. Поэтому евроскептические настроения и симпатии к консервативному кандидату там выражены сильнее. Да и состав населения на Востоке и Юге Румынии менее полиэтничен.- Какие последствия будет иметь избрание либерального кандидата для России, Украины, Молдавии и Приднестровья? Чего им ждать от нового президента?- Можно ожидать, что в ближайшее время Румыния будет занята собственными внутренними проблемами. Ключевой вопрос, что будет с правительством в Бухаресте. Бывший премьер-министр социал-демократ Марчел Чолаку ушёл в отставку после первого тура президентских выборов.Но его Социал-демократическая партия (СДП) в парламенте обладает крупнейшей фракцией. Поэтому для формирования нового правительства новому лидеру Румынии надо вступать в соглашение с СДП. Правда, его предвыборная риторика во многом строилась на критике кабинета Чолаку.А для того, чтобы сформировать правительство без участия СДП необходимо создавать коалицию с недавними конкурентами на выборах - суверенистами. При том накале избирательной кампании, разных идеологических принципах либерально-суверенистский альянс выглядит почти фантастично.Если оба эти варианта не реализуются, то выход только в досрочных выборах. Но и он чреват серьёзными осложнениями - усилением парламентского представительства суверенистов - партнёров Трампа. Вряд ли это будет на руку Евросоюзу. Так что вопросов о новой конфигурации власти в Румынии и её векторе внешней политики пока больше, чем ответов.О том, каким было давление Запада на ход румынских выборов, читайте в материале Игоря Сердюкова Французский грантоед. Как Евросоюз избрал Румынии нового президента

https://ukraina.ru/20250519/frantsuzskiy-grantoed-kak-evrosoyuz-izbral-rumynii-novogo-prezidenta-1063228720.html

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интервью, румыния, игорь иваненко, александр чаленко