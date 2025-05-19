https://ukraina.ru/20250519/britanskaya-times-v-nachale-svo-zelenskiy-vypuskal-par-s-pomoschyu-raketki-dlya-ping-ponga-1063231775.html

Британская Times: в начале СВО Зеленский "выпускал пар" с помощью ракетки для пинг-понга

Британская Times: в начале СВО Зеленский "выпускал пар" с помощью ракетки для пинг-понга - 19.05.2025 Украина.ру

Британская Times: в начале СВО Зеленский "выпускал пар" с помощью ракетки для пинг-понга

Британская газета Times опубликовала материал, в котором говорится, что в первые месяцы после начала СВО Владимир Зеленский, тогда еще в статусе президента Украины, жил в киевском бункере в компании своих помощников. По информации издания, там они "выпускали пар", играя в пинг-понг, а также смотрели фильмы

2025-05-19T11:16

2025-05-19T11:16

2025-05-19T11:16

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бункер

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В 2023 году журналисты Times уже рассказывали о том, что Зеленский с помощниками переехал в подземный бункер сразу после начала российской спецоперации. По данным газеты, те, кто жил тогда вместе с ним в укрытии, должны были подписать документ о неразглашении.Также ранее журналист The Time и биограф Зеленского Саймон Шустер сообщал, что убежище главаря киевского режима находится под его резиденцией в украинской столице. Шустер утверждал, что самыми тяжелыми для Зеленского были ночи в бункере, поскольку кровать была "едва достаточно широкой, чтобы ворочаться", а "жужжание его телефона" почти не прекращалось.По информации журналиста, в первые дни в бункере есть было "особо нечего": на встречах раздавали сладости, а на общей кухне были "мясные консервы с черствым хлебом", однако со временем ситуация с едой наладилась. Также в убежище привезли гантели и штангу, которые Зеленский использовал "часто по ночам". Позже поставили и стол для пинг-понга.В августе 2023 года президент Венгрии Каталин Новак посетила Киев, где пообщалась с Владимиром Зеленским. Он принял гостью прямо в своем бункере, рассказала она в интервью венгерскому изданию Index."Это были необычные ощущения. Нас сопровождали главы государств и правительств с нашими коллегами в подземное помещение, на минус 3-м уровне. Были стулья, столы и вода. Сотрудники ТЭК (Топливно-энергетического комплекса. - Ред.), которые позаботились о нашей защите, следили за воздушной тревогой через приложение", - рассказала Новак.Подробности - в материале "Это были необычные ощущения": президент Венгрии встретилась с Зеленским в его бункере.Пользователи обратили внимание, что Зеленский, кажется, играет в пинг-понг "в любой непонятной ситуации". Так, 31 марта 2019 года, когда Зеленский одержал победу в первом туре голосования на выборах президента Украины, в сети была опубликована серия его снимков из предвыборного штаба. Вот один из них.В мае текущего года глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики, депутат от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Мережко заявил, что теперь Зеленскому помогают "освежиться" зарубежные поездки, несмотря на их большое количество. Только в этом году он уже совершил 22 визита в 18 стран. За весь прошлый год он совершил 48 иностранных поездок.Другие новости в тему: Зеленский обеспокоен предстоящим разговором Трампа и Путина - Washington Post.

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новости, украина, венгрия, киев, трамп и зеленский, владимир зеленский, слуга народа, верховная рада, бункер