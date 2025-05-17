Жёлты воды: первая победа Богдана Хмельницкого - 17.05.2025 Украина.ру
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Жёлты воды: первая победа Богдана Хмельницкого
Жёлты воды: первая победа Богдана Хмельницкого - 17.05.2025 Украина.ру
Жёлты воды: первая победа Богдана Хмельницкого
16 мая 1648 года Войско Запорожское нанесло поражение отряду Стефана Потоцкого под Жёлтыми водами. Вся эпопея длилась 18 дней и потребовала существенного напряжения сил обоих сторон, однако Хмельницкий, сумевший реализовать несколько хитрых задумок и воспользовавшийся ошибками поляков, довёл дело до закономерного исхода
2025-05-17T16:04
2025-05-17T16:04
история
богдан хмельницкий
xvii век
история
история украины
украина
кривонос
казаки
гетман
речь посполитая
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Узнав о начале восстания казаков под руководством Хмельницкого, великий коронный гетман Николай Потоцкий, не дожидаясь помощи от могущественного магната Иеремии Вишневецкого, 21 апреля 1648 года направил против казацко-татарских отрядов два крупных соединения, надеясь подавить мятеж быстрым точечным ударом. Он писал: "Этот безрассудный человек, Хмельницкий, не преклонится перед милостью".Первым войском командовал его 24-летний сын — Нежинский староста Стефан Потоцкий, — которому помогал поручик королевских гусар Стефан Чарнецкий. Эти силы, двигавшиеся по степи, изначально насчитывали около 3 000 человек, а именно: 150 "крылатых" гусар, 550 "панцерных" казаков, 700-800 драгун, 1 500 реестровых казаков из Белоцерковского и Переяславского полков и 6 орудий. Другой отряд под началом наказного гетмана Барабаша, состоявший преимущественно из реестровых казаков числом около 3500 человек при 8 лёгких пушках, двинулся на лодках-чайках по Днепру.Вместе с "сухопутным" отрядом Потоцкого, как это нередко бывало в то время, двигался большой обоз. У каждого гусара была одна или две запасные лошади, несколько слуг и собственные повозки с имуществом. Сам Потоцкий не имел серьёзного военного опыта и во всём полагался на Чарнецкого, который и был реальным командиром в его войске.Хмельницкий, который при себе имел лишь тысячу казаков и шесть или семь тысяч татар под командованием мурзы Тугай-бея, двинулся навстречу полякам. Первые стычки между передовыми отрядами неприятелей произошли уже 27-29 апреля, когда войско Потоцкого достигло Жёлтых вод (приток реки Ингулец). Там поляки и начали готовиться к главному сражению. Был развёрнут оборонительный лагерь. При этом польский военачальник совершенно не ожидал увидеть в неприятельском войске татар, поскольку их союз с казаками был тайным, и польские власти о нём до той поры не подозревали.Тогда же, 29 апреля, отряд татар попытался атаковать польские войска, стоявшие вне лагеря, однако тем на помощь пришли товарищи из укрепления, и крымцев удалось обратить в бегство. Один из пленных татар, захваченных в ходе боя, сообщил, что войско их хоть и большое, но вооружено довольно плохо. Поразмыслив, Потоцкий и его офицеры решили держать оборону до подхода гетмана с основными силами. Однако первыми подкрепления подошли к Хмельницкому, и казаки с татарами, которые теперь обладали двукратным численным превосходством, наглухо обложили польский лагерь.Первый серьёзный штурм состоялся 1 мая — союзники пошли на приступ синхронно, на двух участках польской обороны. Казаки атаковали валы, не прикрытые рекой, а Тугай-бей повел своих татар в обход, намереваясь форсировать реку вдали от глаз польских дозорных, однако природа сыграла с крымцами злую шутку. Берега реки оказались заболочены, в результате чего татарская конница замешкалась с переправой, и когда, наконец, мурза преодолел водное препятствие, поляки уже благополучно отбили две атаки казаков, принудив тех выйти из боя. Теперь у солдат Потоцкого были развязаны руки, и они встретили накатившихся татар плотным огнем. Поняв, что затея не выгорит, Тугай-бей отвел своих молодцов от вражеского лагеря.После неудачи казацкий гетман и татарский мурза отправили крымскому хану послание, в котором сообщали, что окружили польский лагерь у Желтых вод, однако нуждаются в подкреплениях, оружии и порохе, чтобы эффективно его атаковать. В ночь с 1 на 2 мая казаки под покровом темноты подтащили к крепостным валам легкую пушку и открыли огонь, однако вскоре гарнизон укрепления смог прогнать их прочь.Началась осада, сопровождавшаяся постоянными столкновениями, причём союзники, осознававшие свое численное преимущество, пользовались им, давая друг другу отдыхать, — татары обычно атаковали днём, а казаки — ночью. У коронных войск было достаточно еды и воды, однако очень скоро возникли сложности с добычей корма для лошадей. Попытки пасти их вблизи укреплений не увенчались успехом, поскольку тотчас появлялись татары. Однажды им даже улыбнулась удача, и они смогли отбить некоторое количество польских лошадей.О том, насколько плотной была блокада, свидетельствует ситуация, когда Потоцкий попытался отправить послание к отцу со специально обученной собакой, однако её перехватили, письмо забрали, а животное отправили назад в укрепление. В другой раз польский командующий попробовал отправить гонца на быстром коне, однако и его перехватил татарский разъезд.Хмельницкий, знавший о "речном" отряде Барабаша, расставил по берегу Днепра свои дозоры с приказом во что бы то ни стало встретить реестровых казаков и вступить с ними в переговоры. В ночь с 3 на 4 мая у Каменного Затона к реестровым скрытно прибыл его посланник Иван Ганжа, который начал склонять казаков к переходу на сторону восставших. В частности, он говорил: "Чью кровь вы собираетесь проливать? Отчего не уйдете к братьям? Разве у нас не одна мать — Украина?" Агитация возымела действие, и в ту же ночь реестровые восстали. Они убили Барабаша и его сторонников, выбрали себе новым наказным Филона Дзедзяла и двинулись к Жёлтым водам, где 6 мая присоединились к Хмельницкому.Видя это, Потоцкого покинули и реестровые, находившиеся непосредственно в его подчинении. Вместе с ними ушли и многие драгуны, которые в большинстве своем были русинами. В итоге под его началом осталось около тысячи человек, и теперь соотношение сил было уже 10:1 в пользу мятежников.Осаждённые были истощены постоянными стычками с неприятелем, а измена товарищей по оружию окончательно подорвала их дух. Солдаты начали роптать, и Стефан Потоцкий был вынужден вступить с Хмельницким в переговоры. В итоге 14 мая стороны пришли к согласию — польский военачальник обещал сдать шанец со всеми орудиями и боеприпасами, а казаки обязались пропустить его и всех его людей и дать им уйти к своим. В качестве искренности своих намерений казаки согласились оставить у поляков двух заложников — полковников Кривоноса и Крысу. Утром 15 мая казаки явились в польский лагерь вместе с заложниками, и вскоре "одни пили горилку с товарищами (гусарами), другие — грабили возы".Однако полякам стало ясно, что что-то не так. Тугай-бей арестовал польских переговорщиков, а Кривонос и Крыса, едва дождавшись как их товарищи забирают польские пушки, хитростью сбежали из укрепления назад к своим. В итоге Потоцкий остался и без орудий, и без заложников.Хитрый Тугай-бей предложил начать новые переговоры — теперь уже лично с польским военачальником. Тот согласился и выехал из лагеря в сопровождении 20 человек, однако практически сразу заметил засаду и поспешно вернулся в лагерь. Мурза, который намеревался взять знатного пленника, был в ярости из-за того, что его задумка пошла прахом, и стал требовать от Хмельницкого генерального штурма лагеря.На этот раз поляки не могли удержать весь лагерь и предпочли защищать два наиболее крупных вала. Бой продолжался весь день 15 мая и закончился победой осаждённых — казаки и татары отступили. Впрочем, всем было ясно, что, если не предпринять попытку прорыва, следующий штурм отразить уже не удастся. Поэтому после наступления темноты около 400 человек — все, что осталось от польского войска, — начали готовиться к решительному броску.В первые минуты 16 мая, когда, как сообщает источник, над Жёлтыми водами взошла луна, поляки двинулись прочь из лагеря в северном направлении — в сторону Княжьих Байраков.Татары, узнавшие о движении в неприятельском лагере, "не давая знать казакам", бросились в погоню. На свежих и сытых конях они без труда нагнали остатки армии Потоцкого, завязался бой. Поляки, у которых при себе было некоторое количество повозок, забрались на них и принялись отстреливаться от наседавшего врага. Таким образом, отбиваясь, колонна медленно продолжала движение и прошла ещё две мили, не теряя надежду вырваться.Наконец, к рассвету уже у самых Княжьих Байраков татары с казаками, доставившими к месту боя трофейные польские пушки, атаковали вновь, и этот удар стал фатальным. Около 300 польских солдат попали в плен, Стефан Потоцкий был ранен в горло татарской стрелой, и, промаявшись три дня, умер от гангрены в казацком плену. Непосредственный участник того боя шляхтич Станислав Друшкевич впоследствии писал: "Кому Господь Бог не дал умереть — был взят живым, и ни один человек не смог убежать оттуда".Стефан Чарнецкий тоже попал в плен, однако выжил и вскоре был освобождён. Именно он отвез маленького сына Стефана Потоцкого к своим в Кодак.
https://ukraina.ru/20250106/1052524017.html
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история, богдан хмельницкий, xvii век, история украины, украина, кривонос, казаки, гетман, речь посполитая, поляки, война, сражение
История, Богдан Хмельницкий, XVII век, История, история Украины, Украина, Кривонос, казаки, гетман, Речь Посполитая, поляки, война, сражение

Жёлты воды: первая победа Богдана Хмельницкого

16:04 17.05.2025
 
© картина художника Артура Орльонова "Битва под Желтыми Водами" / Перейти в фотобанк
© картина художника Артура Орльонова "Битва под Желтыми Водами"
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Александр Александров
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16 мая 1648 года Войско Запорожское нанесло поражение отряду Стефана Потоцкого под Жёлтыми водами. Вся эпопея длилась 18 дней и потребовала существенного напряжения сил обоих сторон, однако Хмельницкий, сумевший реализовать несколько хитрых задумок и воспользовавшийся ошибками поляков, довёл дело до закономерного исхода
Узнав о начале восстания казаков под руководством Хмельницкого, великий коронный гетман Николай Потоцкий, не дожидаясь помощи от могущественного магната Иеремии Вишневецкого, 21 апреля 1648 года направил против казацко-татарских отрядов два крупных соединения, надеясь подавить мятеж быстрым точечным ударом. Он писал: "Этот безрассудный человек, Хмельницкий, не преклонится перед милостью".
Первым войском командовал его 24-летний сын — Нежинский староста Стефан Потоцкий, — которому помогал поручик королевских гусар Стефан Чарнецкий. Эти силы, двигавшиеся по степи, изначально насчитывали около 3 000 человек, а именно: 150 "крылатых" гусар, 550 "панцерных" казаков, 700-800 драгун, 1 500 реестровых казаков из Белоцерковского и Переяславского полков и 6 орудий. Другой отряд под началом наказного гетмана Барабаша, состоявший преимущественно из реестровых казаков числом около 3500 человек при 8 лёгких пушках, двинулся на лодках-чайках по Днепру.
Вместе с "сухопутным" отрядом Потоцкого, как это нередко бывало в то время, двигался большой обоз. У каждого гусара была одна или две запасные лошади, несколько слуг и собственные повозки с имуществом. Сам Потоцкий не имел серьёзного военного опыта и во всём полагался на Чарнецкого, который и был реальным командиром в его войске.
Хмельницкий, который при себе имел лишь тысячу казаков и шесть или семь тысяч татар под командованием мурзы Тугай-бея, двинулся навстречу полякам. Первые стычки между передовыми отрядами неприятелей произошли уже 27-29 апреля, когда войско Потоцкого достигло Жёлтых вод (приток реки Ингулец). Там поляки и начали готовиться к главному сражению. Был развёрнут оборонительный лагерь. При этом польский военачальник совершенно не ожидал увидеть в неприятельском войске татар, поскольку их союз с казаками был тайным, и польские власти о нём до той поры не подозревали.
Тогда же, 29 апреля, отряд татар попытался атаковать польские войска, стоявшие вне лагеря, однако тем на помощь пришли товарищи из укрепления, и крымцев удалось обратить в бегство. Один из пленных татар, захваченных в ходе боя, сообщил, что войско их хоть и большое, но вооружено довольно плохо. Поразмыслив, Потоцкий и его офицеры решили держать оборону до подхода гетмана с основными силами. Однако первыми подкрепления подошли к Хмельницкому, и казаки с татарами, которые теперь обладали двукратным численным превосходством, наглухо обложили польский лагерь.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
6 января, 07:59История
Богдан Хмельницкий: первый и единственный украинский князьБогдан Хмельницкий, с точки зрения современной идеологической доктрины, персонаж контраверсийный – и надо бы его забыть, потому что он был против европейской интеграции, но он был руководителем действительно массового движения и одерживал реальные победы, а не "битвы под Конотопом". Вопрос этот решат в конце концов. Но пока Хмельницкий на коне
Первый серьёзный штурм состоялся 1 мая — союзники пошли на приступ синхронно, на двух участках польской обороны. Казаки атаковали валы, не прикрытые рекой, а Тугай-бей повел своих татар в обход, намереваясь форсировать реку вдали от глаз польских дозорных, однако природа сыграла с крымцами злую шутку. Берега реки оказались заболочены, в результате чего татарская конница замешкалась с переправой, и когда, наконец, мурза преодолел водное препятствие, поляки уже благополучно отбили две атаки казаков, принудив тех выйти из боя. Теперь у солдат Потоцкого были развязаны руки, и они встретили накатившихся татар плотным огнем. Поняв, что затея не выгорит, Тугай-бей отвел своих молодцов от вражеского лагеря.
После неудачи казацкий гетман и татарский мурза отправили крымскому хану послание, в котором сообщали, что окружили польский лагерь у Желтых вод, однако нуждаются в подкреплениях, оружии и порохе, чтобы эффективно его атаковать. В ночь с 1 на 2 мая казаки под покровом темноты подтащили к крепостным валам легкую пушку и открыли огонь, однако вскоре гарнизон укрепления смог прогнать их прочь.
Началась осада, сопровождавшаяся постоянными столкновениями, причём союзники, осознававшие свое численное преимущество, пользовались им, давая друг другу отдыхать, — татары обычно атаковали днём, а казаки — ночью. У коронных войск было достаточно еды и воды, однако очень скоро возникли сложности с добычей корма для лошадей. Попытки пасти их вблизи укреплений не увенчались успехом, поскольку тотчас появлялись татары. Однажды им даже улыбнулась удача, и они смогли отбить некоторое количество польских лошадей.
О том, насколько плотной была блокада, свидетельствует ситуация, когда Потоцкий попытался отправить послание к отцу со специально обученной собакой, однако её перехватили, письмо забрали, а животное отправили назад в укрепление. В другой раз польский командующий попробовал отправить гонца на быстром коне, однако и его перехватил татарский разъезд.
Хмельницкий, знавший о "речном" отряде Барабаша, расставил по берегу Днепра свои дозоры с приказом во что бы то ни стало встретить реестровых казаков и вступить с ними в переговоры. В ночь с 3 на 4 мая у Каменного Затона к реестровым скрытно прибыл его посланник Иван Ганжа, который начал склонять казаков к переходу на сторону восставших. В частности, он говорил: "Чью кровь вы собираетесь проливать? Отчего не уйдете к братьям? Разве у нас не одна мать — Украина?" Агитация возымела действие, и в ту же ночь реестровые восстали. Они убили Барабаша и его сторонников, выбрали себе новым наказным Филона Дзедзяла и двинулись к Жёлтым водам, где 6 мая присоединились к Хмельницкому.
Въезд Богдана Хмельницкого в Киев. Картина Николая Ивасюка, конец XIX века
3 января, 08:01История
Первый год Богдана ХмельницкогоВсего за год из сотника реестрового (т.е. получающего жалованье из польской казны) Чигиринского полка Богдан Хмельницкий превратился в командующего одной из самых больших армий Европы. 2 января 1649 года он триумфально въехал в Киев после успешнейшей военной кампании. Через несколько дней ему исполнится 53 года - преклонный по тем временам возраст
Видя это, Потоцкого покинули и реестровые, находившиеся непосредственно в его подчинении. Вместе с ними ушли и многие драгуны, которые в большинстве своем были русинами. В итоге под его началом осталось около тысячи человек, и теперь соотношение сил было уже 10:1 в пользу мятежников.
Осаждённые были истощены постоянными стычками с неприятелем, а измена товарищей по оружию окончательно подорвала их дух. Солдаты начали роптать, и Стефан Потоцкий был вынужден вступить с Хмельницким в переговоры. В итоге 14 мая стороны пришли к согласию — польский военачальник обещал сдать шанец со всеми орудиями и боеприпасами, а казаки обязались пропустить его и всех его людей и дать им уйти к своим. В качестве искренности своих намерений казаки согласились оставить у поляков двух заложников — полковников Кривоноса и Крысу. Утром 15 мая казаки явились в польский лагерь вместе с заложниками, и вскоре "одни пили горилку с товарищами (гусарами), другие — грабили возы".
Однако полякам стало ясно, что что-то не так. Тугай-бей арестовал польских переговорщиков, а Кривонос и Крыса, едва дождавшись как их товарищи забирают польские пушки, хитростью сбежали из укрепления назад к своим. В итоге Потоцкий остался и без орудий, и без заложников.
Хитрый Тугай-бей предложил начать новые переговоры — теперь уже лично с польским военачальником. Тот согласился и выехал из лагеря в сопровождении 20 человек, однако практически сразу заметил засаду и поспешно вернулся в лагерь. Мурза, который намеревался взять знатного пленника, был в ярости из-за того, что его задумка пошла прахом, и стал требовать от Хмельницкого генерального штурма лагеря.
На этот раз поляки не могли удержать весь лагерь и предпочли защищать два наиболее крупных вала. Бой продолжался весь день 15 мая и закончился победой осаждённых — казаки и татары отступили. Впрочем, всем было ясно, что, если не предпринять попытку прорыва, следующий штурм отразить уже не удастся. Поэтому после наступления темноты около 400 человек — все, что осталось от польского войска, — начали готовиться к решительному броску.
Богдан Хмельницкий - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
16 августа 2024, 16:01История
Зборовский мир: Минск-2 Богдана ХмельницкогоДоговор 1649 года, названный по месту подписания Зборовским, хоть и признавал формально автономию Украины, на деле был лишь полумерой, не устраивавшей ни поляков, ни казаков. Однако он стал возможен, поскольку буквально накануне у гетмана попросту украли победу
В первые минуты 16 мая, когда, как сообщает источник, над Жёлтыми водами взошла луна, поляки двинулись прочь из лагеря в северном направлении — в сторону Княжьих Байраков.
Татары, узнавшие о движении в неприятельском лагере, "не давая знать казакам", бросились в погоню. На свежих и сытых конях они без труда нагнали остатки армии Потоцкого, завязался бой. Поляки, у которых при себе было некоторое количество повозок, забрались на них и принялись отстреливаться от наседавшего врага. Таким образом, отбиваясь, колонна медленно продолжала движение и прошла ещё две мили, не теряя надежду вырваться.
Наконец, к рассвету уже у самых Княжьих Байраков татары с казаками, доставившими к месту боя трофейные польские пушки, атаковали вновь, и этот удар стал фатальным. Около 300 польских солдат попали в плен, Стефан Потоцкий был ранен в горло татарской стрелой, и, промаявшись три дня, умер от гангрены в казацком плену. Непосредственный участник того боя шляхтич Станислав Друшкевич впоследствии писал: "Кому Господь Бог не дал умереть — был взят живым, и ни один человек не смог убежать оттуда".
Стефан Чарнецкий тоже попал в плен, однако выжил и вскоре был освобождён. Именно он отвез маленького сына Стефана Потоцкого к своим в Кодак.
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