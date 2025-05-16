https://ukraina.ru/20250516/trista-geraney-v-sutki-i-zakhod-rossii-v-sumy-rozhin-o-fone-peregovorov-s-ukrainoy-v-stambule-1063201913.html
Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле
Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле - 16.05.2025 Украина.ру
Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит продвижение российской армии на фронте и как относиться Украина.ру, 16.05.2025
2025-05-16T19:12
2025-05-16T19:12
2025-05-16T19:12
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Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит продвижение российской армии на фронте и как относиться к любым договоренностям с Украиной, а также рассказал, почему новые поставки западного оружия не смогут изменить ход войны. 00:31 – Продвижение ВС России на Красноармейском направлении в ДНР; 02:46 – О борьбе с беспилотниками; 05:16 – Прогнозы по боям в приграничье; 07:10 – Как реализуется концепция "сильные бьют слабых"; 07:41 – О новом российском оружии на фронте; 09:01 – Что будут делать бойцы из КНДР после операции в Курской области? 09:51 – О новых поставках западного оружия на Украину; 12:16 – О развитии БПЛА в России; 14:11 – Нужен ли России военный маркетплейс? 15:49 – Перемирие и подготовка к новому витку конфликта. ТГ-канал Бориса Рожина - https://t.me/boris_rozhin
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покровск/красноармейск
наступление на сумы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит продвижение российской армии на фронте и как относиться к любым договоренностям с Украиной, а также рассказал, почему новые поставки западного оружия не смогут изменить ход войны.
00:31 – Продвижение ВС России на Красноармейском направлении в ДНР;
02:46 – О борьбе с беспилотниками;
05:16 – Прогнозы по боям в приграничье;
07:10 – Как реализуется концепция "сильные бьют слабых";
07:41 – О новом российском оружии на фронте;
09:01 – Что будут делать бойцы из КНДР после операции в Курской области?
09:51 – О новых поставках западного оружия на Украину;
12:16 – О развитии БПЛА в России;
14:11 – Нужен ли России военный маркетплейс?
15:49 – Перемирие и подготовка к новому витку конфликта.
ТГ-канал Бориса Рожина - https://t.me/boris_rozhin