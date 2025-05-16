Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле - 16.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250516/trista-geraney-v-sutki-i-zakhod-rossii-v-sumy-rozhin-o-fone-peregovorov-s-ukrainoy-v-stambule-1063201913.html
Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле
Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле - 16.05.2025 Украина.ру
Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит продвижение российской армии на фронте и как относиться Украина.ру, 16.05.2025
2025-05-16T19:12
2025-05-16T19:12
видео
россия
украина
сумы
борис рожин
эксперты
сво
прогнозы сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063201655_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_36f0113fc18f288f6254e595e292fd68.jpg
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит продвижение российской армии на фронте и как относиться к любым договоренностям с Украиной, а также рассказал, почему новые поставки западного оружия не смогут изменить ход войны. 00:31 – Продвижение ВС России на Красноармейском направлении в ДНР; 02:46 – О борьбе с беспилотниками; 05:16 – Прогнозы по боям в приграничье; 07:10 – Как реализуется концепция "сильные бьют слабых"; 07:41 – О новом российском оружии на фронте; 09:01 – Что будут делать бойцы из КНДР после операции в Курской области? 09:51 – О новых поставках западного оружия на Украину; 12:16 – О развитии БПЛА в России; 14:11 – Нужен ли России военный маркетплейс? 15:49 – Перемирие и подготовка к новому витку конфликта. ТГ-канал Бориса Рожина - https://t.me/boris_rozhin
россия
украина
сумы
днр
покровск/красноармейск
наступление на сумы
стамбул
новороссия
кндр
курская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063201655_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_793023000724c6ba24010864913c556e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, украина, сумы, борис рожин, эксперты, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, беспилотники, бпла, днр, покровск/красноармейск, наступление, наступление на сумы, чем закончились переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, итоги переговоров, стамбул, новороссия, новые регионы, кндр, курская область, кто, перемирие, будет ли перемирие, герань, видео
Видео, Россия, Украина, Сумы, Борис Рожин, эксперты, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, беспилотники, БПЛА, ДНР, Покровск/Красноармейск, наступление, наступление на Сумы, чем закончились переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, итоги переговоров, Стамбул, Новороссия, Новые регионы, КНДР, Курская область, КТО, перемирие, будет ли перемирие, Герань

Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле

19:12 16.05.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире Украина.ру объяснил, от чего зависит продвижение российской армии на фронте и как относиться к любым договоренностям с Украиной, а также рассказал, почему новые поставки западного оружия не смогут изменить ход войны.
00:31 – Продвижение ВС России на Красноармейском направлении в ДНР;
02:46 – О борьбе с беспилотниками;
05:16 – Прогнозы по боям в приграничье;
07:10 – Как реализуется концепция "сильные бьют слабых";
07:41 – О новом российском оружии на фронте;
09:01 – Что будут делать бойцы из КНДР после операции в Курской области?
09:51 – О новых поставках западного оружия на Украину;
12:16 – О развитии БПЛА в России;
14:11 – Нужен ли России военный маркетплейс?
15:49 – Перемирие и подготовка к новому витку конфликта.
ТГ-канал Бориса Рожина - https://t.me/boris_rozhin
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияУкраинаСумыБорис РожинэкспертыСВОпрогнозы СВОновости СВО сейчасновости СВО РоссиябеспилотникиБПЛАДНРПокровск/Красноармейскнаступлениенаступление на Сумычем закончились переговорыпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и Украиныитоги переговоровСтамбулНовороссияНовые регионыКНДРКурская областьКТОперемириебудет ли перемириеГерань
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:23Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ
20:22Папа Лев предлагает Ватикан для переговоров о мире на Украине
20:00"Зоопарк оружия и боеприпасов": Анпилогов объяснил, зачем Украина открывает военные маркетплейсы
19:56Губернатор Белгородской области назвал численность погибших и раненых из-за атак ВСУ
19:45Накопилось много желающих увидеть главарей киевского режима "только в лежачем положении" — эксперт
19:30Вассерман: Путину незачем ехать в Стамбул, переговоры на высшем уровне готовятся долго и тщательно
19:22ВВП России в I квартале вырос на 1,4%
19:12Андрей Суздальцев: России по итогам переговоров в Стамбуле нужно сформировать условия капитуляции Украины
19:12Триста "Гераней" в сутки и заход России в Сумы: Рожин о фоне переговоров с Украиной в Стамбуле
18:50Армия России давит на ВСУ в Удачном
18:33Итоги переговоров в Стамбуле: обмен пленными и "слонячка" западных СМИ. Итоги 16 мая
18:14Западноевропейские лидеры и Зеленский пожаловались Трампу на Путина
17:43.
17:42Игорь Юшков о том, почему американцы держатся за ЗАЭС
17:37ЕС лишит себя газа, никеля и удобрений, а Россию - лекарств. Москву стращают "тотальным эмбарго"
17:11"Россия не хочет прекращения огня": Макрон в гневе, Зеленский требует "решительной реакции"
17:10Американская парадигма: Трамп, желая встретиться с Путиным, не дал Украине отказаться от переговоров с РФ
17:00Славянск, жди! О прорыве России под Покровском и преодолении "дронового щита" ВСУ – Алёхин
16:57"Рамзай": вэсэушники сдают "экзамены", атакуя гражданские объекты
16:44Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле
Лента новостейМолния