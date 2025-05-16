https://ukraina.ru/20250516/gde-vsu-popali-v-kleschi-kuda-ushli-milliony-dollarov-i-kak-vs-rf-otrezayut-put-k-granitse-frontovaya-1063175303.html

Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводка

Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводка - 16.05.2025 Украина.ру

Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводка

Пока в ДНР "ВСУ бьются за каждый дом, прикрываясь мирным населением", российские войска ежедневно продвигаются вперед. Морпехи ВС РФ, тем временем, уничтожают украинские силы, предпринимающие попытки прорваться к границе. А деньги армии Украины идут на покупку оружия у ненадежных поставщиков

2025-05-16T11:23

2025-05-16T11:23

2025-05-16T11:23

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Обстановка в ДНРСоветник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире "Соловьев Live" сообщил, что ВСУ попали в клещи в двух населенных пунктах региона. По его данным, российские военные взяли в клещи украинские подразделения в двух населенных пунктах между Димитровым и Дзержинском (Торецком) в ДНР.Кимаковский заявил, что таким образом ВС РФ выравнивают линию фронта вдоль дороги от Димитрова до Константиновки. Глава региона также добавил, что российские военные наступают от шахты "Новодзержинская" вдоль автодороги в сторону Константиновки и продвигаются севернее Дзержинска.После завершения перемирия, которое ранее было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным ко Дню Победы, российские бойцы ежедневно продвигаются вперед в ДНР, отметил Кимаковский. В то же время депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что украинские военные ведут бои в Часовом Яре в ДНР, прикрываясь в том числе мирным населением. Он отметил, что российские бойцы продвигаются в южную часть города, а противник оказывает сопротивление."ВСУ бьются за каждый дом, за каждый подвал, прикрываются в том числе мирным населением, которое есть в этих подвалах", — заявил Водолацкий. Он подчеркнул, что украинская армия использует террористическую тактику, в том числе в отношении мирного населения.Между тем стало известно, что минометным обстрелом ВСУ убили трех и ранили еще четверых сотрудников Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС) в ДНР. Об этом агентству РИА Новости рассказал один из сотрудников ТЭС Валентин Тамаш.По его словам, это произошло в 2024 году, до освобождения российскими военными Курахово. Тамаш отметил, что ВСУ частыми минометными обстрелами били по станции и городу."При обстрелах была авария на Кураховской ТЭС, где была бригада восстановительных работ после обстрелов. Погибли трое человек, четверо были ранены", — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что украинские солдаты обстреливали ТЭС и город с территории местного детского лагеря и из района высоковольтной линии Южного.Что происходит у приграничьяТем временем Минобороны РФ сообщило, что морпехи Каспийской флотилии уничтожают живую силу ВСУ и военную технику противника, предпринимающих попытки прорваться к российской границе. "В ходе ожесточенных боев морпехи демонстрируют высокий профессионализм, стойкость и волю к победе", — подчеркнули в ведомстве. По словам командира роты морской пехоты с позывным Маяк, "противник был морально уничтожен, размазан"."Он встречал бой, но ожесточенно его вести не мог в силу того, что был уже измучен", — пояснил офицер ВС РФ.Кроме того, сегодня, 16 мая, стало известно, что командование ВСУ использует украинских пограничников в качестве пушечного мяса для удержания населенного пункта Локня в Сумской области. Отмечается, что для этой цели украинское командование продолжает "потрошить" Чопский пограничный отряд, военнослужащие которого массово переводят в 5-й ПОГО (Сумской погранотряд).Командование 1-го ОТБР, отвечающее за оборону Локни, использует их как пушечное мясо, стараясь сократить потери непосредственно среди военнослужащих своей бригады.Где деньги ВСУБританская газета Financial Times (FT), в свою очередь, сообщила, что власти Украины потеряли сотни миллионов долларов, покупая оружие у ненадежных поставщиков. Журналисты издания провели собственное расследование, изучив документы и поговорив "с чиновниками, занимающимися закупками, торговцами оружием и детективами".В публикации уточняется, что попытки закупать оружие через третьих лиц и у сомнительных поставщиков обернулись для Киева "потерей сотен миллионов долларов" за три года. Собеседники издания отметили, что из-за большого спроса Украина покупала оружие по "крайне завышенным ценам", а в итоге его нельзя было использовать на фронте.Тем временем попавший в плен боец ВСУ Алексей Бобров рассказал агентству РИА Новости, что иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами. По его словам, в 517-м отдельном батальоне "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ служат американцы, представители европейских стран и колумбийцы. Пленный рассказал, что осенью 2024 года перевозил в санчасть раненых иностранцев, и один из них "пожаловался, что ему не доплачивают деньги"."Им обещали одну сумму, а в итоге платят другую", — заявил Бобров.Пока ВСУ уверены, что крутят европейцами, как им вздуется, европейские правящие элиты используют граждан Украины в качестве пушечного мяса. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.Выступая в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Нарышкин подчеркнул, что Европа готова пожертвовать украинским народом ради решения своих геополитических задач."Можно с уверенностью утверждать, что многополярность, наступление которой мы с вами прогнозировали и по мере сил приближали, приобретает все более зримое очертание", — отметил Нарышкин.Между тем губернатор Херсонской области Владимир Сальдо агентству РИА Новости сообщил, что российские военные закрепились в дельте Днепра и готовы к любому развитию событий. По его словам, ВС РФ наращивают возможности на южном направлении и последовательно расширяют контроль в дельте Днепра."Мы укрепляемся, действуем точечно и при необходимости готовы к любому развитию событий", — заявил Сальдо.Так, участки в серой зоне — острова у Корсунки, Днепрян и Новой Каховки — теперь очищены от украинских сил и укреплены. ВСУ под огневым давлением отступают, порой бросая позиции без боя, заключил он.

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https://ukraina.ru/20250516/vsu-poteryali-ocherednoy-f-16-voenkory-nazvali-tri-versii-ego-krusheniya-1063175024.html

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новости, украина, европа, игорь кимаковский, сергей нарышкин, владимир путин, вооруженные силы украины, вс рф, днр, донецкая народная республика, курская область, сумская область