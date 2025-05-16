https://ukraina.ru/20250516/1046039984.html

"...и компот не льётся в рот": 40 лет последней антиалкогольной кампании

"...и компот не льётся в рот": 40 лет последней антиалкогольной кампании - 15.05.2025 Украина.ру

"...и компот не льётся в рот": 40 лет последней антиалкогольной кампании

7 мая 1985 года были приняты Постановление ЦК КПСС "О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма" и аналогичное Постановление Совета министров СССР, а 16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения". Такие же указы были приняты в союзных республиках

2025-05-16T08:00

2025-05-16T08:00

2025-05-15T20:48

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Славяне издревле были не дураки выпить. Это было замечено ещё святым равноапостольным князем Владимиром, который отказался от ислама, поскольку Пророк запретил спиртное. Между тем, любовь к алкоголю приводила к неприятностям. Так, например, в 1433 году войско великого князя московского Василия II было разгромлено его дядей, Юрием Звенигородским, поскольку "от Москвичей не бысть никоея помощи, мнози бо от них пьяни бяху и с собою мед вязяху, что питии еще".Во времена более просвещённые государство Российское разрывалось между желанием слегка заработать на слабости подданных (первую винную монополию учредил Иван Великий через 41 год после "пьяной битвы на реке Клязьме"), и желанием пресечь оную слабость из-за вреда, наносимого народному хозяйству (кажется первой попыткой стала кампания 1714 года, когда пьяницам начали вешать на шею восьмикилограмовые медали – это при том, что сам государь Пётр Алексеевич утро начинал с чарки водки).Пожалуй, самая масштабная антиалкогольная кампания была начата 16 мая 1985 года Михаилом Горбачёвым. Её последствия постсоветские страны разгребают до сих пор.Следует сказать, что инициатором был, собственно, не Горбачёв, а Юрий Андропов. Комиссия Политбюро ЦК КПСС по борьбе с пьянством была создана в 1983 году.Уже тогда был принят ряд дисциплинарных и информационных мер – ограничено время работы вино-водочных отделов магазинов, на бензобаках (?) грузовиков появились надписи "Этил – яд" (очень многие граждане, систематически употребляющие этил недоумевали – они просто не знали, что речь идёт о спирте). При этом, правда, появилась и низкокачественная водка – "андроповка".В деятельности Андропова, которая, кстати, получила у граждан высокую оценку, было серьёзное противоречие.С одной стороны, он констатировал, что партийное руководство не представляет себе общества, которым управляет, и, соответственно, подозревал, что нет возможности выработать внятный план действий.С другой стороны, он довольно жёсткими методами начал наводить порядок. Вроде бы всё правильно – если не знаешь, как надо делать, делай по уставу. Но, с другой стороны, отсюда полшага до горбачёвского "ускорения" – если не знаешь, куда идти, надо идти быстрее…Собственно, так и произошло – 23 апреля был провозглашён курс на ускорение социально-экономического развития, а уже в мае для его обеспечения была начата антиалкогольная кампания.По словам партийного идеолога Егора Лигачёва причин для начала кампании было две:Во-первых, рост числа нарушений трудовой дисциплины, травматизма, преступности, связанных с пьянством. В "Большой российской энциклопедии" указывается, что "среднегодовые убытки от пьянства существенно превышали алкогольную добавку в доходной части бюджета. 25–30 млрд руб. пропадали в результате прогулов и снижения производительности труда; 2 млрд – составляли затраты на производство спиртных напитков (себестоимость); 3–4 млрд руб. уходило на лечение алкоголиков и заболевших от алкоголя".Во-вторых, жалобы общественности на пьянство. "Это был настоящий стон матерей, жён, детей".Масштабные меры, принятые в рамках кампании широко известны:- запрет продавать алкоголь лицам моложе 21 года (в одном из афганских рассказов Проханова был эпизод, когда призывник возвращается с войны, а ему водку не продают – автомата он достоин, водки – нет…);- запрет рекламы винно-водочной продукции и самого процесса распития спиртных напитков;- запрет на продажу водочной продукции во всех заведениях общественного питания, кроме ресторанов;- ограничение времени продажи алкоголя с 14:00 до 19:00;- ограничение числа мест продажи алкоголя.Известны и её результаты.Во-первых, при отсутствии официальных источников пополнения С2Н5ОН народ начал отовариваться из источников альтернативных. Отсюда – рост самогоноварения (и, соответственно, рост числа отравлений алкоголем), наркомании и возникновение ранее не существовавшей токсикомании.Во-вторых, был нанесён крайне болезненный удар по сельскому хозяйству – под топор пошли, среди прочего, сортовые яблоневые сады и виноградники, некоторые сорта были полностью уничтожены. В это время покончил жизнь самоубийством директор Всесоюзного научно-исследовательского института виноделия и виноградарства "Магарач" Павел Голодрига – по одной из версий он не перенёс уничтожения виноградников (это, впрочем, не обязательно связано с антиалкогольной кампанией – автору говорили, что многое погибло неожиданно морозной зимой 1984-85 года).В-третьих, естественным образом пострадал государственный бюджет, в немалой степени формируемый "пьяными деньгами": общие потери бюджета из-за сокращения доходов от продажи алкоголя за три года составили 67 млрд. руб., примерно на эту же сумму возросло количество "лишних" денег у населения, что привело к росту дефицита и экономическому кризису.Впрочем, уже упомянутый Егор Лигачёв в книге "Кто предал СССР?", не отрицая "отдельные недостатки", указал, что "в 1986–1987 гг. родилось на 500 тысяч детей больше, чем обычно. Продолжительность жизни достигла 70 лет. (…) Число прогулов снизилось на 35%, преступность упала на 25%, производственный травматизм — на 20 %, существенно уменьшилось количество сердечно-сосудистых заболеваний. Прирост производительности труда ежегодно составлял 1%, что ровнялось 10 млрд. рублей дополнительных поступлений в бюджет".В целом можно констатировать, что цели, в общем-то, были поставлены правильные и определённые успехи в их достижении были, но характерные для советской системы административный напор и компанейщина всё испортили. Самое же главное, антиалкогольная кампания привела к снижению доверия населения СССР к элите…В современной России без руководящей роли КПСС с 2008 по 2021 года потребление алкоголя снизилось с 15,7 литра на душу населения в год до 9 литров (в 1984 году – 25-30 литров) . При этом снизились заболеваемость и смертность, ассоциированные с потреблением алкоголя (т.е., "компенсация" за счёт самогона произошла только частичная). Определённую роль сыграли меры государства, направленные на запрет рекламы алкогольной продукции и ограничение торговли в ларьках. Однако очевидно, что главным образом речь идёт об изменении общественной культуры вообще и культуры потребления алкогольных напитков в частности.P.S.: По данным проведённого ВЦИОМ в 2005 году опроса общественного мнения, 58% россиян в целом позитивно оценивали антиалкогольную кампанию.Мы не уверены в адекватности этих данных – всё же на тот момент 20 лет прошло…

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история, история ссср, алкоголь, водка, михаил горбачёв, кпсс, ссср, россия, 1980-е, перестройка