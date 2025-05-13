"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко
Некоторые утверждают, что американцы явились в обеих мировых войнах к раздаче. Это справедливо только для Первой мировой войны, потому что только в 1918 году дивизии США появились на фронте. Во Вторую мировую войну американцы воевали с 1941 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Накануне Дня Победы Трамп заявил, что Америка выиграла две мировые войны, но никогда не ставила это себе в заслугу. Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова президента США пафосной чушью.
По его мнению, у России и США совершенно разный подход к определению победителя в войнах. Мы говорим, что разгромили самое большое количество немецких дивизий и пролили больше крови, а американцы говорят, что они победители, потому что получили больше прибыли, указал он.
"Проблема с высказыванием Трампа в том, что он сказал, что американцы были единственными победителями в этих войнах, что оскорбительно для других стран антигитлеровской коалиции", – подчеркнул Ищенко.
Некоторые утверждают, что американцы явились в обеих мировых войнах к раздаче, отметил эксперт. Это справедливо только для Первой мировой войны, потому что только в 1918 году дивизии США появились на фронте. Во Вторую мировую войну американцы воевали с 1941 года, с момента нападения Японии на Перл-Харбор, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.
На тему возобновления переговоров в Стамбуле в материале Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю".
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