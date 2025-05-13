https://ukraina.ru/20250513/amerikantsy-schitayut-sebya-pobeditelyami-v-voynakh-potomu-chto-oni-poluchili-bolshe-pribyli--ischenko-1063076307.html

"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко

"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко - 13.05.2025 Украина.ру

"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко

Некоторые утверждают, что американцы явились в обеих мировых войнах к раздаче. Это справедливо только для Первой мировой войны, потому что только в 1918 году дивизии США появились на фронте. Во Вторую мировую войну американцы воевали с 1941 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-05-13T05:00

2025-05-13T05:00

2025-05-13T05:00

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Накануне Дня Победы Трамп заявил, что Америка выиграла две мировые войны, но никогда не ставила это себе в заслугу. Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова президента США пафосной чушью."Трампу наплевать на реакцию России. Во-вторых, США действительно выиграли две мировые войны. Более того, США от этих побед получили максимальное количество бонусов", – подчеркнул Ищенко.По его мнению, у России и США совершенно разный подход к определению победителя в войнах. Мы говорим, что разгромили самое большое количество немецких дивизий и пролили больше крови, а американцы говорят, что они победители, потому что получили больше прибыли, указал он."Проблема с высказыванием Трампа в том, что он сказал, что американцы были единственными победителями в этих войнах, что оскорбительно для других стран антигитлеровской коалиции", – подчеркнул Ищенко.Некоторые утверждают, что американцы явились в обеих мировых войнах к раздаче, отметил эксперт. Это справедливо только для Первой мировой войны, потому что только в 1918 году дивизии США появились на фронте. Во Вторую мировую войну американцы воевали с 1941 года, с момента нападения Японии на Перл-Харбор, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.На тему возобновления переговоров в Стамбуле в материале Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю".

https://ukraina.ru/20250414/podumay-dvazhdy-natsist-medvedev-otvetil-mertsu-na-ego-predlozhenie-udarit-po-krymu-1062511990.html

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