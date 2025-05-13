"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко - 13.05.2025 Украина.ру
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"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко
"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко - 13.05.2025 Украина.ру
"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко
Некоторые утверждают, что американцы явились в обеих мировых войнах к раздаче. Это справедливо только для Первой мировой войны, потому что только в 1918 году дивизии США появились на фронте. Во Вторую мировую войну американцы воевали с 1941 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-05-13T05:00
2025-05-13T05:00
новости
сша
россия
америка
ростислав ищенко
дональд трамп
дмитрий медведев
война
первая мировая война
вторая мировая война
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Накануне Дня Победы Трамп заявил, что Америка выиграла две мировые войны, но никогда не ставила это себе в заслугу. Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова президента США пафосной чушью."Трампу наплевать на реакцию России. Во-вторых, США действительно выиграли две мировые войны. Более того, США от этих побед получили максимальное количество бонусов", – подчеркнул Ищенко.По его мнению, у России и США совершенно разный подход к определению победителя в войнах. Мы говорим, что разгромили самое большое количество немецких дивизий и пролили больше крови, а американцы говорят, что они победители, потому что получили больше прибыли, указал он."Проблема с высказыванием Трампа в том, что он сказал, что американцы были единственными победителями в этих войнах, что оскорбительно для других стран антигитлеровской коалиции", – подчеркнул Ищенко.Некоторые утверждают, что американцы явились в обеих мировых войнах к раздаче, отметил эксперт. Это справедливо только для Первой мировой войны, потому что только в 1918 году дивизии США появились на фронте. Во Вторую мировую войну американцы воевали с 1941 года, с момента нападения Японии на Перл-Харбор, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.На тему возобновления переговоров в Стамбуле в материале Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю".
https://ukraina.ru/20250414/podumay-dvazhdy-natsist-medvedev-otvetil-mertsu-na-ego-predlozhenie-udarit-po-krymu-1062511990.html
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Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, америка, ростислав ищенко, дональд трамп, дмитрий медведев, война, первая мировая война, вторая мировая война, япония, вов
Новости, США, Россия, Америка, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев, война, Первая мировая война, Вторая мировая война, Япония, ВОВ

"Американцы считают себя победителями в войнах, потому что они получили больше прибыли" — Ищенко

05:00 13.05.2025
 
© РИА Новости . С. Баранов / Перейти в фотобанкТАНК ТАНКИСТЫ ОТДЫХ
ТАНК ТАНКИСТЫ ОТДЫХ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . С. Баранов
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Некоторые утверждают, что американцы явились в обеих мировых войнах к раздаче. Это справедливо только для Первой мировой войны, потому что только в 1918 году дивизии США появились на фронте. Во Вторую мировую войну американцы воевали с 1941 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Накануне Дня Победы Трамп заявил, что Америка выиграла две мировые войны, но никогда не ставила это себе в заслугу. Заместитель Председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал слова президента США пафосной чушью.
"Трампу наплевать на реакцию России. Во-вторых, США действительно выиграли две мировые войны. Более того, США от этих побед получили максимальное количество бонусов", – подчеркнул Ищенко.
По его мнению, у России и США совершенно разный подход к определению победителя в войнах. Мы говорим, что разгромили самое большое количество немецких дивизий и пролили больше крови, а американцы говорят, что они победители, потому что получили больше прибыли, указал он.
"Проблема с высказыванием Трампа в том, что он сказал, что американцы были единственными победителями в этих войнах, что оскорбительно для других стран антигитлеровской коалиции", – подчеркнул Ищенко.
Некоторые утверждают, что американцы явились в обеих мировых войнах к раздаче, отметил эксперт. Это справедливо только для Первой мировой войны, потому что только в 1918 году дивизии США появились на фронте. Во Вторую мировую войну американцы воевали с 1941 года, с момента нападения Японии на Перл-Харбор, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: С Америкой уже случилось все самое страшное, чего так боялись Бжезинский и Бьюкенен на сайте Украина.ру.
На тему возобновления переговоров в Стамбуле в материале Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Трамп смотрит, как Европа и Россия разбираются на Украине, чтобы примкнуть к победителю".
- РИА Новости, 1920, 14.04.2025
14 апреля, 15:37
"Подумай дважды, нацист": Медведев ответил Мерцу на его предложение ударить по КрымуЛидеру блока ХДС/ХСС, который может стать канцлером ФРГ, Фридриху Мерцу надо "подумать дважды", прежде чем предлагать наносить удары по Крымскому мосту. Об этом 14 апреля заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
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