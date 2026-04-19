Дмитрий Абзалов о будущем Украины: "Киеву важно не НАТО, а вступление в Евросоюз" - 19.04.2026 Украина.ру
Дмитрий Абзалов о будущем Украины: "Киеву важно не НАТО, а вступление в Евросоюз"
Дмитрий Абзалов о будущем Украины: "Киеву важно не НАТО, а вступление в Евросоюз" - 19.04.2026 Украина.ру
Дмитрий Абзалов о будущем Украины: "Киеву важно не НАТО, а вступление в Евросоюз"
Что будет с Украиной через 5-10 лет — вопрос открытый, но ей важно не столько членство в НАТО, сколько вступление в Евросоюз. Однако Европа сначала должна консолидироваться сама, а уже потом принимать новых участников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-04-19T05:00
2026-04-19T05:00
На встрече в Берлине канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия поднимает отношения с Украиной до стратегического партнёрства. Параллельно государства — члены НАТО взяли на себя обязательства по военной поддержке Киева на сумму 60 миллиардов долларов в течение 2026 года.Комментируя перспективы Украины в евроатлантических структурах Абзалов отметил, что Украине не очень важно быть в НАТО, ей важно вступление в ЕС."Но Европа сейчас должна консолидироваться сама, а потом уже принимать других участников объединения", — подчеркнул политолог.По словам собеседника Украина.ру, на фоне ближневосточного конфликта Евросоюз будет испытывать серьезные экономические сложности. "Очевидно, что на фоне ближневосточного конфликта ЕС придется испытывать экономические сложности, которые приведут к усилению позиций правых. К примеру, в Венгрии же выиграли не левые на последних выборах, а правые из оппозиции", — добавил Абзалов.Эксперт также отметил, что даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится сейчас, его последствия будут очень серьезными. "Возможно, европейцам придется покупать сжиженный природный газ у Китая, который по факту будет являться российским", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО. Подробнее в материале Анны Черкасовой "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ" на сайте Украина.ру.
украина
европа
берлин
китай
венгрия
Украина.ру
новости, украина, европа, берлин, дмитрий абзалов, дональд трамп, фридрих мерц, нато, ес, украина.ру, китай, газ, евросоюз, венгрия, международные отношения, международная политика
Дмитрий Абзалов, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, НАТО, ЕС, Китай, газ, Евросоюз, Венгрия, международные отношения, Международная политика

Дмитрий Абзалов о будущем Украины: "Киеву важно не НАТО, а вступление в Евросоюз"

05:00 19.04.2026
 
Что будет с Украиной через 5-10 лет — вопрос открытый, но ей важно не столько членство в НАТО, сколько вступление в Евросоюз. Однако Европа сначала должна консолидироваться сама, а уже потом принимать новых участников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
На встрече в Берлине канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия поднимает отношения с Украиной до стратегического партнёрства. Параллельно государства — члены НАТО взяли на себя обязательства по военной поддержке Киева на сумму 60 миллиардов долларов в течение 2026 года.
Комментируя перспективы Украины в евроатлантических структурах Абзалов отметил, что Украине не очень важно быть в НАТО, ей важно вступление в ЕС.
"Но Европа сейчас должна консолидироваться сама, а потом уже принимать других участников объединения", — подчеркнул политолог.
По словам собеседника Украина.ру, на фоне ближневосточного конфликта Евросоюз будет испытывать серьезные экономические сложности.
"Очевидно, что на фоне ближневосточного конфликта ЕС придется испытывать экономические сложности, которые приведут к усилению позиций правых. К примеру, в Венгрии же выиграли не левые на последних выборах, а правые из оппозиции", — добавил Абзалов.
Эксперт также отметил, что даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится сейчас, его последствия будут очень серьезными. "Возможно, европейцам придется покупать сжиженный природный газ у Китая, который по факту будет являться российским", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.
Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО. Подробнее в материале Анны Черкасовой "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ" на сайте Украина.ру.
