Дмитрий Абзалов о будущем Украины: "Киеву важно не НАТО, а вступление в Евросоюз"

Что будет с Украиной через 5-10 лет — вопрос открытый, но ей важно не столько членство в НАТО, сколько вступление в Евросоюз. Однако Европа сначала должна консолидироваться сама, а уже потом принимать новых участников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-04-19T05:00

На встрече в Берлине канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия поднимает отношения с Украиной до стратегического партнёрства. Параллельно государства — члены НАТО взяли на себя обязательства по военной поддержке Киева на сумму 60 миллиардов долларов в течение 2026 года.Комментируя перспективы Украины в евроатлантических структурах Абзалов отметил, что Украине не очень важно быть в НАТО, ей важно вступление в ЕС."Но Европа сейчас должна консолидироваться сама, а потом уже принимать других участников объединения", — подчеркнул политолог.По словам собеседника Украина.ру, на фоне ближневосточного конфликта Евросоюз будет испытывать серьезные экономические сложности. "Очевидно, что на фоне ближневосточного конфликта ЕС придется испытывать экономические сложности, которые приведут к усилению позиций правых. К примеру, в Венгрии же выиграли не левые на последних выборах, а правые из оппозиции", — добавил Абзалов.Эксперт также отметил, что даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится сейчас, его последствия будут очень серьезными. "Возможно, европейцам придется покупать сжиженный природный газ у Китая, который по факту будет являться российским", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО. Подробнее в материале Анны Черкасовой "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ" на сайте Украина.ру.

