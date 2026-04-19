Одного Орбана в ЕС может сменить другой - такой же противник Украины. Брюссель напрягся

Ещё не стихли разговоры о проигрыше Виктора Орбана, не боявшегося идти наперекор всему Евросоюзу для защиты национальных интересов Венгрии, как наступил день выборов в другой стране сообщества, по итогам которых ко власти может прийти политик, прозванный Орбаном

2026-04-19T06:00

В воскресенье, 19 апреля, в Болгарии проходят досрочные парламентские выборы, для участия в них Румен Радев в январе подал в отставку с должности президента, которую занимал 9 лет (до окончания его мандата в январе 2027 года исполнять обязанности будет Илияна Малинова Йотова, которая с 2017-го была вице-президентом). Болгария – парламентская республика, соответственно, реальная власть в руках премьер-министра, а президент – фигура номинальная. Вот почему Радев, раскритиковавший сложившуюся политическую систему, "имеющую внешние признаки демократии, но функционирующую по механизмам олигархии", принял такое решение.В условиях серьёзного политического кризиса, длящегося с 2021 года, в стране за 5 лет сменилось 7 премьер-министров, причём ни один из них не проработал полный срок, технические кабинеты министров, возникало много новых мелких партий, обещавших перемены, и вот в условиях этой чехарды единственной стабильной фигурой и единственным политиком, сохраняющим доверие граждан, оставался президент, закрепивший за собой образ непримиримого борца с коррупцией, олигархами и "мафией" в государственных структурах."Прокуратура провела обыски в канцелярии президента и задержала на непродолжительное время двух сотрудников Радева. Но это только усилило доверие к нему как к непримиримому борцу с приватизацией государственных институтов. Когда возмущение в обществе достигло апогея, он одним летним вечером вышел к толпе, поднял вверх стиснутый кулак, осудил коррупцию и призвал "бандитов" уйти из органов исполнительной власти", - пишет Politico.В конце прошлого года республику охватили самые массовые за несколько десятилетий протесты, в том числе против коррупции в правительстве, глава государства выразил солидарность с активистами и потребовал от премьер-министра Розена Желязкова уйти в отставку, что тот вскоре и сделал. После чего Радев по очереди предоставил трём проевропейским партиям мандат на формирование нового правительства, но все они отказались. Раз никто не хочет брать власть в свои руки, это решил сделать сам Радев.Похоже, что его победа на выборах в Народное собрание – единственная реальная возможность изменить ситуацию в стране.По последним опросам "Прогрессивная Болгария" бывшего президента лидирует с результатом 30-33%. Если партия по итогам голосования заручится поддержкой такого количества избирателей, то получит порядка 100 мандатов в 240-местном парламенте. Для понимания, за период текущего политического кризиса побеждавшие силы имели 65–75 мандатов.Популярности и влиятельности Радев (чей рейтинг на протяжении многих лет держался на уровне 40-45%, когда у других политиков было 15%) добился за счёт того, что на первое место ставит внутренние проблемы, а их немало. Ключевой пункт предвыборной программы его партии - демонтаж олигархического коррупционного режима. Как говорит сам бывший президент, такой общественный запрос существует, и "Прогрессивная Болгария" стала ответом на него."Если не ликвидировать эту систему, любая форма государственного управления будет обречена на провал", - заявлял Радев своим сторонникам в Софии.Кроме того, политическая сила обещает бороться с обнищанием населения посредством улучшения условий труда, обеспечения социальной справедливости, защиты уязвимых слоев населения. Прошлогодние протесты, в которых впервые столь активно участвовала молодёжь, были вызваны как раз попытками правительства сократить социальные расходы государственного бюджета. Радев критикует переход с национальной валюты на евро, что привело к нагрузке на население, особенно в сельской местности, вместо привлечения инвестиций в республику.Перспектива победы "Прогрессивной Болгарии" на выборах всерьёз волнует руководство Европейского союза."У Брюсселя есть основания для беспокойства. Радев уже давно придерживается прокремлёвской позиции по Украине и намекает, что хочет импортировать российскую нефть. Как генерал в отставке он часто ссылается на своё военное образование, когда объясняет, почему Украине надо соглашаться на мир с Россией. Когда действующее переходное правительство решило в конце марта подписать соглашение о сотрудничестве с Украиной сроком на 10 лет, Радев выступил с резкими нападками на такое решение, обвинив кабинет министров в том, что он "втягивает нас в войну", - пишет издание Politico.Действительно, бывший командующий ВВС Болгарии, будучи президентом, занимал твёрдую позицию о необходимости урегулировать конфликт (именно так характеризовал происходящее, а не "война", как преимущественно говорят на Западе, за что подвергался критике от коллег) дипломатическим путём, выступал против оказания военной помощи Украине и отказался предоставлять ей оружие и боеприпасы. Из-за чего между Радевым и главой киевского режима Владимиром Зеленским произошёл конфликт в июле 2023 года во время визита второго в Софию.Зеленский тогда спросил: "Вы не поддерживаете [передачу] оружия Украине, чтобы ваша армия не ослабла, или Вы не поддерживаете укрепление Украины?" Радев ответил, что выступает против передачи оружия и боеприпасов из резервов болгарской армии поскольку на нём как на главнокомандующем лежит ответственность за то, чтобы обороноспособность государства не ослабевала, подчеркнув, что у этого конфликта нет военного решения, а всё больше и больше оружия вряд ли приведёт к его разрешению. И ещё, обращаясь к украинской стороне, болгарский лидер отметил: "Мы от вас слышим только слово "победа", а слово "мир" не слышим, а хотелось бы". Радев даже отказывался возглавлять национальную делегацию на мероприятиях НАТО, чтобы не подписывать какие-либо документы о поддержке Киева.К сожалению, в парламентской республике его позиция ни на что не влияла, поскольку последнее слово за правительством, а оно оказание военной помощи Украине одобрило, плюс парламент, где большинство принадлежало проевропейской коалиции, запросто преодолевал президентское вето. Любопытно, что за месяц до визита Зеленского министром обороны Болгарии Народное собрание избрало Тодора Тагарева, который, как выяснилось на парламентских слушаниях, в 2005-2011 годах работал военным советником Министерства обороны Украины (сам он утверждал, что не получал ни гривны), а болгарские СМИ сообщают, что он даже участвовал в создании националистического батальона "Азов"*.В последние годы на Западе укоренилась формула "антиукраинский = пророссийский". Радев призывает к отмене антироссийских санкций, оказавшихся совершенно неэффективными и возобновлению сотрудничества с Москвой."Болгария — единственная страна в Евросоюзе, которая одновременно и славянская, и православная. Мы можем быть очень важным звеном в механизме по восстановлению отношений с Россией", - заявил он.Радев выступает за поставку российских энергоресурсов в республику. В ноябре 2025 года президент, чьё вето было преодолено, раскритиковал решение парламента о введении внешнего управления объектами "Лукойла". Тем не менее, считать Радева пророссийским политиком было бы ошибочно. Если в 2021 году на предвыборных дебатах он заявлял: "Крым на данный момент российский, какой же он ещё?" Позже он ещё раз повторил тезис о российском Крыме, но добавил, что полуостров "аннексирован", а это нарушение международного права."Сейчас Радев также избегает всего, что может указывать на его "пророссийскую ориентацию". По мнению некоторых экспертов, это объясняется некой сделкой, которую он, возможно, заключил с Брюсселем, чтобы тот не мешал ему победить на выборах, как это было год назад в Румынии, когда европейцы использовали свои ресурсы, чтобы отстранить националиста Кэлина Джорджеску от участия в президентской гонке. Сейчас главная задача в Болгарии, и это понимают в ЕС, наладить работу исполнительной власти – добиться того, чтобы чехарда парламентских выборов наконец закончилась", - отмечает старший научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.В ходе избирательной кампании бывший президент практически не общался с прессой, за это время он дал всего два интервью: государственному телевидению и популярному YouTube-каналу.По мнению управляющего партнёра софийского агентства социологических опросов Alpha Research Боряны Димитровой, стратегия Радева — делать свои заявления как можно более туманными и неясными, чтобы избиратели могли услышать от него то, что им захочется услышать, "он широко забрасывает свою политическую сеть, пытаясь привлечь избирателей как с левого, так и с правого фланга политического спектра, он старается поладить со всеми". Такой подход поможет обеспечить Радеву голоса на парламентских выборах, однако это может обернуться против него после прихода к власти, предупреждает эксперт.Иметь в сообществе государство, разрываемое внутренним кризисом, Евросоюзу, конечно, не выгодно, с другой стороны, Радев, способный наконец положить конец политической чехарде в республике, может стать серьёзной головной болью для ЕС. Достаточно сказать, как западные аналитики называют его за принципиальное отстаивание национальных интересов – "болгарский Орбан".Politico пишет, что уход Виктора Орбана с политической арены Евросоюза не упростит принятие ключевых решений в Брюсселе, поскольку у него есть "союзники" в Совете ЕС, способные продолжать его линию в вопросе поддержки Украины. В этом списке Радев тоже значится, как и премьер-министры Словакии, Чехии, Италии - Роберт Фицо, Андрей Бабиш, Джорджа Мелони, - а также бывший глава правительства Словении Янез Янша."У него есть некоторые сходства с Орбаном, но я бы сказал, что Радев — это более умеренный и прагматичный политик. Он предпочитает играть на экономических запросах общества, то есть подавать идею нормализации отношений с Россией под соусом прагматизма, убеждая электорат, что это будет экономически выгодно Болгарии. Однако нельзя исключить, что он действительно попытается либо заблокировать, либо хотя бы замедлить процесс принятия новых санкций против России или пакетов помощи Украине", — говорит аналитик Центра восточных исследований Ян Новиновский.Победить на досрочных парламентских выборах – это только полдела, главное потом сформировать правительство. Чтобы сделать это самостоятельно, даже 100 мандатов (если они будут, конечно) "Прогрессивной Болгарии" не хватит, поэтому придётся вступать в коалицию с другими политическими силами. Из-за крайне раздробленного партийного спектра этот процесс вообще проходит в республике очень тяжело. Можно сразу сказать, с кем Радев не будет объединяться точно: "Движение за права и свободы" обвиняемого в коррупции Деляна Пеевски и ГЕРБ Бойко Борисова, занимавшего пост премьер-министра 12 лет. Наиболее вероятными партнёрами "Прогрессивной Болгарии" выглядят праволиберальная коалиция "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария" и партия "Возрождение", критически настроенная к ЕС."И Румен Радев, и "Возрождение" выступают за развитие дружественных отношений с Россией, а не за санкции и отрицание всего российского. Если коалиция действительно состоится, я ожидаю значительного улучшения отношений между странами", - говорит евродепутат от Болгарии Петар Волгин.В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Николай Подчасов предупреждает, что хотя из шести вероятных будущих парламентских сил три - "Прогрессивная Болгария", "Возрождение" и Болгарская социалистическая партия – считаются сторонниками диалога с Россией, но из этого не следует, что после выборов можно ожидать резкого улучшения двусторонних отношений с РФ."Сразу после вступления в предвыборную кампанию Радев, известный своей антивоенной риторикой, постарался переключить внимание на внутриполитические вопросы. Причина очевидна: в новом парламенте его коалиции понадобятся союзники для борьбы с ГЕРБ и ДПС, и лучше всего на эту роль подходит прозападная "Продолжаем перемены – Демократическая Болгария", - отмечает он.Сможет ли Радев получить реальную власть, чтобы в качестве премьер-министра изменить внешнеполитический курс Болгарии, узнаем уже скоро.*признан террористической и экстремистской организацией, запрещён в России

Евгения Кондакова

