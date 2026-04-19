Киевский режим нарушил перемирие более 6,5 тысяч раз: Алехин о террористических атаках ВСУ - 19.04.2026 Украина.ру
Киевский режим нарушил перемирие более 6,5 тысяч раз: Алехин о террористических атаках ВСУ
Киевский режим нарушил перемирие более 6,5 тысяч раз: Алехин о террористических атаках ВСУ

05:15 19.04.2026
 
Киевский режим нарушил пасхальное перемирие более 6,5 тысяч раз. Дрон повредил АЗС "Роснефть" в курском Льгове, а в Белгородской области не прекращаются атаки FPV-дронов. В селе Екатериновка от удара беспилотника погибла женщина. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Подводя итоги боевых действий на прошлой неделе, Алехин сообщил о нарушениях перемирия со стороны ВСУ и ответных действиях российских войск.
"Отражены три атаки ВСУ на Запорожском направлении, сорваны пять попыток выдвинуться на позиции российских войск в Сумской области и ДНР", — сообщил автор.
По словам Алёхина, во время перемирия украинский дрон повредил АЗС "Роснефть" в курском Льгове. "Атаковали ударными дронами Белгородское приграничье", — добавил эксперт.
"По окончании перемирия ВС РФ продолжили проведение СВО, поразив ночью склады боеприпасов, а также места хранения и запуска БПЛА противника", — констатировал Алехин. Он также отметил, что противник не прекращал террористические атаки на приграничные регионы России.
"В Белгородской области зафиксированы непрекращающиеся атаки FPV-дронов. В селе Екатериновка погибла женщина на сельхозпредприятии, в Маломихайловке и Грузском ранены мужчины, в Шебекино пострадала мирная жительница", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадий Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии" на сайте Украина.ру.
