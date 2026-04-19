Политолог о новых угрозах: "Саудовская Аравия и Япония собираются получить ядерное оружие"
В будущем ядерный клуб расширится — его собираются пополнить Саудовская Аравия и Япония. Это нивелирует сдерживающий фактор НАТО, и страны займутся своими внешнеполитическими проектами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
2026-04-19T04:15
04:15 19.04.2026
 
В будущем ядерный клуб расширится — его собираются пополнить Саудовская Аравия и Япония. Это нивелирует сдерживающий фактор НАТО, и страны займутся своими внешнеполитическими проектами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов
Эксперт заявил, что распространение ядерного оружия станет повсеместным. По его словам, Саудовская Аравия и Япония собираются получить ядерное оружие, и ядерный клуб будет расширяться. Это, в свою очередь, нивелирует сдерживающий фактор НАТО, и страны займутся своими внешнеполитическими проектами.
"К примеру, Турция займется Сирией, Африкой. Свои проекты будут у Франции в той же Африке и у Германии на Ближнем Востоке", — добавил Абзалов.
По мнению политолога, Украине не очень важно быть в НАТО, ей важно вступление в ЕС. "Что будет с Украиной через 5-10 лет – вопрос открытый", — отметил он.
По мнению Абзалова, даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится сейчас, его последствия будут очень серьезными. Возможно, европейцам придется покупать сжиженный природный газ у Китая, который по факту будет являться российским, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.
Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО. Подробнее в материале Анны Черкасовой "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ" на сайте Украина.ру.
