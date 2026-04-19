https://ukraina.ru/20260419/politolog-o-novykh-ugrozakh-saudovskaya-araviya-i-yaponiya-sobirayutsya-poluchit-yadernoe-oruzhie-1078054110.html

Политолог о новых угрозах: "Саудовская Аравия и Япония собираются получить ядерное оружие"

В будущем ядерный клуб расширится — его собираются пополнить Саудовская Аравия и Япония. Это нивелирует сдерживающий фактор НАТО, и страны займутся своими внешнеполитическими проектами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

2026-04-19T04:15

новости

япония

украина

саудовская аравия

дмитрий абзалов

дональд трамп

нато

украина.ру

ядерный

ядерное оружие

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101436/05/1014360559_0:165:2860:1774_1920x0_80_0_0_9553971163ac89974ba781669624d338.jpg

Эксперт заявил, что распространение ядерного оружия станет повсеместным. По его словам, Саудовская Аравия и Япония собираются получить ядерное оружие, и ядерный клуб будет расширяться. Это, в свою очередь, нивелирует сдерживающий фактор НАТО, и страны займутся своими внешнеполитическими проектами.По мнению политолога, Украине не очень важно быть в НАТО, ей важно вступление в ЕС. "Что будет с Украиной через 5-10 лет – вопрос открытый", — отметил он.По мнению Абзалова, даже если конфликт на Ближнем Востоке закончится сейчас, его последствия будут очень серьезными. Возможно, европейцам придется покупать сжиженный природный газ у Китая, который по факту будет являться российским, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Дмитрий Абзалов: Если Трамп завершит конфликт с Ираном до мая, мир на Украине может наступить уже летом" на сайте Украина.ру.Евролидеры отказывают Трампу в помощи даже во вспомогательных операциях, а Британия создает новые альянсы против России в обход НАТО. Подробнее в материале Анны Черкасовой "Божественный план" Трампа. Александр Ананьев о том, зачем Хегсет делает из армии США религиозный культ" на сайте Украина.ру.

япония

украина

саудовская аравия

китай

сирия

африка

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, япония, украина, саудовская аравия, дмитрий абзалов, дональд трамп, нато, украина.ру, ядерный, ядерное оружие, ядерная безопасность, китай, сирия, африка, германия, евросоюз, газ, российский газ, международные отношения, международная политика