https://ukraina.ru/20250512/vospitanie-pabedabesiya-prazdniki-v-zerkale-ukrainskoy-sotsiologii--1063063687.html

Воспитание "пабедабесия"*: праздники в зеркале украинской социологии

Воспитание "пабедабесия"*: праздники в зеркале украинской социологии - 12.05.2025 Украина.ру

Воспитание "пабедабесия"*: праздники в зеркале украинской социологии

Отношение к праздникам со временем меняется – в советские времена опросов на тему того, какие праздники главные, не проводилось, но думаем не ошибёмся, что в первой пятёрке были 7 ноября и 1 мая. И где они сейчас? А вот с 9 мая интереснее. Тут многое зависит от государственной политики в сфере национальной памяти…

2025-05-12T16:47

2025-05-12T16:47

2025-05-12T16:47

социология

социологи

кмис

праздники

9 мая

день победы

украина

россия

сша

пропаганда

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7 мая Киевский международный институт социологии опубликовал данные относительно того, какие праздники украинцы считают самыми важными. Это вопрос, который вставляется в исследование "Омнибус" (сборная солянка из разных вопросов) как минимум с 2013 года (во всяком случае, сравнительные данные приводятся именно с этого года). Формулировка вопроса – "какие из этих праздников для вас наиболее важные и любимые?" Выбрать можно 5 из 10 позиций.Итак, что у нас интересного?Все праздники можно разбить на четыре группы – советские (8 марта, 1 мая, 9 мая), светские (Новый Год), религиозные (Рождество, Пасха, Троица) и украинские (День Конституции, День Независимости, День защитника)За отчётный период возросло значение государственных праздников:- День Конституции – с 4% в 2013-м до 18% в 2025-м (но пик был в 2023-м – 29%);- День Независимости – с 12 до 54% (пик в 2024-м – 64%);- День защитника – с 10% в 2017-м (раньше его не было) до 44%.Сама по себе тенденция выглядит вполне естественно – после переворота 2014 года началась активная "патриотическая" вообще и военная в частности пропаганда. На этом фоне значение "патриотических" праздников и должно расти.Несколько смущает обвал Дня Конституции и Дня Независимости после избрания президентом США Дональда Трампа – тут прямой связи быть не должно, хотя с точки зрения логики всё как раз понятно – в Конституции, например, закреплён курс на вступление в НАТО, а тут Трамп, который отрицает евроатлантическую перспективу Украины, да и НАТО при нём должно стать совсем другим.Сократилось значение праздников религиозных:- Рождества – с 79 до 70%;- Пасхи – с 83 до 69%;- Троицы – с 36 до 22%.Это, скорее всего, следствие именно роста "патриотической" агитации. Разумеется, Украина - страна религиозная, но всё же рост значения религиозных праздников был результатом целенаправленной государственной пропаганды. В частности, именно государство было озабочено заменой Нового года Рождеством, а Деда Мороза – святым Николаем. Причём работа эта началась до Майдана – по сути, это была часть подготовки к государственному перевороту и гражданской войне, в которых активную роль играла свергнутая в результате власть…Кстати, снижение популярности Нового года с 81 до 50% вызывает вопрос ко всему исследованию вообще – оно просто не наблюдается физически. Новый год празднуют даже воцерковлённые люди (независимо от конфессии).Другое дело, что люди могут Новый год праздновать по привычке, но не считать этот праздник важным, поскольку он не несёт какой-то значимой идейной нагрузки.Обвал же советских праздников был предсказуем:- 8 марта упало с 49 до 23%;- 1 мая – с 10 до 5% ("нерабам" чужда идея борьбы за свои права);- 9 мая – с 40 до 11%.Руководитель КМИС Владимир Паниотто комментирует последние данные следующим образом:"Резкое снижение популярности Дня Победы объясняется прежде всего полномасштабной войной, развязанной Россией. На Украине этот праздник воспринимается всё более как элемент российской пропаганды и милитаризма. (...) День Победы больше не ассоциируется с миром, а скорее с агрессией, которую Россия совершает под этим лозунгом".Что это за "лозунг", под которым Россия совершает "агрессию", Владимир Ильич не объяснил, хотя можно догадаться, что имеется в виду "можем повторить". Но дело не в этом, а в том, что отношение украинского руководства к этому празднику в действительности амбивалентное.В календаре остаётся выходной День Победы – правда, перенесённый на 8 мая и снабжённый траурной символикой, но принципиально отмечается та же самая дата – победа антигитлеровской коалиции над немецким нацизмом. Нацистская символика на Украине запрещена, есть случаи, когда за неё преследуют (случаи единичные и цель, скорее всего, состоит в том, чтобы пресечь скандал в западных СМИ).По официальной версии, "российская агрессия" приравнивается к нацистской. На полуофициальном уровне навязывается мысль, что у России в этом конфликте такие же цели, как у гитлеровской Германии – оккупация территории и геноцид украинцев. С соответствующим лозунгом – "победили фашизм, победим рашизм".России инкриминируется монополизация Дня Победы, хотя воевали все нации СССР, в частности – четыре Украинских фронта. Правда, при этом на Украине запрещается советская символика и сносятся памятники украинцам, воевавшим против нацистов…Т.е., целью пропаганды было разделить "их плохой День Победы" и "наш хороший День Победы". В результате же пропали оба и последовала нацификация общественного сознания, которая вызывает озабоченность на Западе (он тоже нацифицируется, но считается приличным, чтобы русофобия не ассоциировалась с гитлеровской теорией и практикой).Разумеется, касается это только части общества (даже не обязательно большинства), но загнанное в идеологическое "гетто" меньшинство проявляет разумную осторожность и не признаётся в приверженности "оккупационному" празднику.Для сравнения – в России, по данным ВЦИОМ, празднуют День Победы 95% опрошенных, считают его самым важным – 61% (данные с украинскими не сравнимы – разные формулировки вопросов).При этом День России считают важным праздником 7%, день народного единства – 5%.Напомним, кстати, что в Белоруссии День независимости – день освобождения от немецко-фашистской оккупации.* "Победобесие" (или искажённая под разговорный язык форма "пабедабесие") – принятое в украинских СМИ обозначение культа Победы в России.Забавно, что его использование само по себе не делает человека "своим" среди патриотической общественности – недавно были введены санкции против использовавшей это слово журналистки Светланы Крюковой, что вызвало злорадство в социальных сетях.С оценками современной ситуации вокруг Дня Победы на Украине можно ознакомиться в статье Виктории Титовой "Украина отказалась от Победы".

https://ukraina.ru/20210509/1031325252.html

https://ukraina.ru/20210108/1030180908.html

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https://ukraina.ru/20210721/1031883956.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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