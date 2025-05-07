https://ukraina.ru/20250507/sovetskiy-narod-ogromnymi-usiliyami-pokonchil-s-voynoy-stavshey-sledstviem-fashizma--maduro-1063003633.html

Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – Мадуро

Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – Мадуро - 07.05.2025 Украина.ру

Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – Мадуро

Советский народ приложил огромные усилия для того, чтобы 80 лет назад положить конец ужасной войне, ставшей следствием фашизма. Об этом 7 мая в Кремле заявил президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро

2025-05-07T18:12

2025-05-07T18:12

2025-05-07T18:12

новости

москва

венесуэла

россия

николас мадуро

владимир путин

уго чавес (политик)

кремль

европа

латинская америка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1063003513_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_06416d5eb8975f9713f44f3a345ad568.jpg

Венесуэльский лидер в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным вспомнил, как сопровождал ныне покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса во время визитов в Москву. Тогда руководство латиноамериканской страны начинало развивать отношения между двумя странами. Сейчас эти отношения Мадуро охарактеризовал как "надёжные отношения дружбы – дружбы, которая прошла испытания временем"."Я бы хотел передать Вам наше особое чувство восхищения от лица народа Венесуэлы в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Советский народ приложил огромные усилия для того, чтобы положить конец незаконной, ужасной войне, которая стала следствием фашизма 80 лет назад", - сказал Мадуро. Советский народ во время прошлой мировой войны спас всё человечество, подчеркнул венесуэльский лидер. Президент Венесуэлы отметил, что сейчас настало лучшее время для отношений между странами. При этом Мадуро подчеркнул символичность своего нынешнего официального визита в Москву."Это самый лучший момент: 80 лет наших отношений и 80 лет этой Великой Победе. Мы можем задать новый импульс развитию наших отношений. Мы сможем совершить качественный скачок для того, чтобы сотрудничать во всех сферах", - сказал Мадуро.Он выразил надежду на позитивный эффект от подписания договора между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве."В грядущие годы, благодаря договору, который мы подпишем, мы сможем увидеть, как процветают отношения между великой Россией, сегодня являющейся ключевой державой человечества, и Венесуэлой, которая следует идеалам Боливара и Уго Чавеса, - заявил Мадуро. - Мы очень рады, что мы сможем разделить с Вами празднование этой великой даты и отпраздновать Победу в Великой Отечественной войне. Для нас это тоже Победа".После этого состоялось подписание договора главами государств. подробности в публикации Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Минеральный атеизм" на Украине, мировые лидеры собираются в Москве, а Мерц - в Киев. Итоги 7 мая

москва

венесуэла

россия

кремль

европа

латинская америка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, венесуэла, россия, николас мадуро, владимир путин, уго чавес (политик), кремль, европа, латинская америка, международные отношения, международная политика, вторая мировая война, великая отечественная война, день победы, фашизм, красная армия, ркка