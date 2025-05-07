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Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - 07.05.2025 Украина.ру
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
Президенты России и Венесуэлы по итогам состоявшихся 7 мая в Кремле переговоров подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
2025-05-07T17:40
2025-05-07T17:40
2025-05-07T17:41
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международные отношения
день победы
80 лет победы
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Переговоры Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро состоялись в Большом Кремлёвском дворце.Переговоры глав государств начались с беседы в узком составе и продолжились в формате официального завтрака с участием членов делегаций."Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля.По итогам российско-венесуэльских переговоров главы государств подписали двусторонний договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.Документ охватывает все ключевые темы двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.Мадуро прилетел в Москву 7 мая с официальным визитом по приглашению президента России. После переговоров венесуэльский лидер примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Тем временем Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии
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новости, россия, кремль, москва, николас мадуро, владимир путин, юрий ушаков, международные отношения, день победы, 80 лет победы, внешняя политика
Новости, Россия, Кремль, Москва, Николас Мадуро, Владимир Путин, Юрий Ушаков, международные отношения, День Победы, 80 лет Победы, внешняя политика
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве
17:40 07.05.2025 (обновлено: 17:41 07.05.2025)
Президенты России и Венесуэлы по итогам состоявшихся 7 мая в Кремле переговоров подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Переговоры Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро состоялись в Большом Кремлёвском дворце.
Переговоры глав государств начались с беседы в узком составе и продолжились в формате официального завтрака с участием членов делегаций.
"Владимир Путин
и Николас Мадуро
обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля
.
По итогам российско-венесуэльских переговоров главы государств подписали двусторонний договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.
Документ охватывает все ключевые темы двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.
Мадуро прилетел в Москву
7 мая с официальным визитом по приглашению президента России
. После переговоров венесуэльский лидер примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.