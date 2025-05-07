https://ukraina.ru/20250507/putin-i-maduro-podpisali-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-1063001508.html

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве - 07.05.2025 Украина.ру

Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Президенты России и Венесуэлы по итогам состоявшихся 7 мая в Кремле переговоров подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

2025-05-07T17:40

2025-05-07T17:40

2025-05-07T17:41

новости

россия

кремль

москва

николас мадуро

владимир путин

юрий ушаков

международные отношения

день победы

80 лет победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/07/1063000925_0:26:940:555_1920x0_80_0_0_66fbb8fc6818a4fc5d7ed4dcb1b897c3.jpg

Переговоры Владимира Путина с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро состоялись в Большом Кремлёвском дворце.Переговоры глав государств начались с беседы в узком составе и продолжились в формате официального завтрака с участием членов делегаций."Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, финансовой, научно-технической и культурно-гуманитарной сфере, обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", - сообщила пресс-служба Кремля.По итогам российско-венесуэльских переговоров главы государств подписали двусторонний договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве.Документ охватывает все ключевые темы двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.Мадуро прилетел в Москву 7 мая с официальным визитом по приглашению президента России. После переговоров венесуэльский лидер примет участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Тем временем Эстония запретила пролёт в Москву официальным делегациям Кубы и Бразилии

россия

кремль

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, кремль, москва, николас мадуро, владимир путин, юрий ушаков, международные отношения, день победы, 80 лет победы, внешняя политика