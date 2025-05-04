Как Ковпак хоронит мифы про сопротивление на Украине: наш проект к 80-летию Великой Победы - 04.05.2025 Украина.ру
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Как Ковпак хоронит мифы про сопротивление на Украине: наш проект к 80-летию Великой Победы
Как Ковпак хоронит мифы про сопротивление на Украине: наш проект к 80-летию Великой Победы - 04.05.2025 Украина.ру
Как Ковпак хоронит мифы про сопротивление на Украине: наш проект к 80-летию Великой Победы
Генерал-майор Сидор Артемьевич Ковпак — дважды Герой советского союза и глава самого известного и эффективного партизанского отряда на территории УССР. Сегодня, Украина.ру, 04.05.2025
2025-05-04T16:45
2025-05-04T16:45
видео
украина
усср
полтавская область
сидор ковпак
адольф гитлер
центральная рада
красная армия
сс
ркка
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Генерал-майор Сидор Артемьевич Ковпак — дважды Герой советского союза и глава самого известного и эффективного партизанского отряда на территории УССР. Сегодня, когда на Украине возводят в культ и называют борцами за свободу шайку мясников, бандитов и предателей, знать об отряде Ковпака, как о примере настоящего сопротивления и борьбы, особенно важно. Сидор Ковпак родился 25 мая 1887 года в слободе Котельва (сейчас - село в Полтавской области Украины) в бедной многодетной (девять детей) крестьянской семье. После церковно-приходской школы он был отдан в работники к местному предпринимателю и благотворителю, который сначала помогал мальчику с образованием, а к 17 годам сделал приказчиком. Ковпак участвовал в Первой мировой. Будучи разведчиком, проявил недюжинную отвагу и воинское мастерство, за что был награждён Георгиевскими крестами III и IV степеней и двумя Георгиевскими медалями. Одну из наград он получил из рук самого императора. После революции и развала армии он участвовал в Гражданской войне, сначала борясь с украинской Центральной Радой с партизанским отрядом, а после воюя в дивизии Чапаева. Великую Отечественную войну Сидор Ковпак встретил в 54 года, работая на административной должности в Путивле. Организовал партизанские отряды при наступлении немцев. Будучи одним из немногих, кто смог справиться с этой задачей, Ковпак собрал разрозненные отряды партизан под единое управление. Рейды Сидора Ковпака сыграли большую роль во многих победах Красной армии. Пока "украинское сопротивление" было занято резнёй польских женщин и детей, отряд Ковпака громил коммуникации немцев от Сум до Карпат. За голову командира партизан обещали огромную награду. Для руководства борьбы с партизанами в Львов прилетал глава СС Гиммлер, лично пообещавший Гитлеру разобраться с "бандой Ковпака". Но ни это, ни помощь бандеровцев "украинского сопротивления", с удовольствием воюющих с кем угодно, кроме нацистских оккупантов, не помогли гитлеровцам уничтожить отряд. История Сидора Ковпака хоронит мифы о бандеровцах, как освободителях и героях, и о "советской оккупации Украины", поэтому сегодня улицы с его именем переименовываются, деколонизаторы требуют вымарать любые упоминания о нём, а Киевсовет решил снести памятник партизанскому генералу. Ведь "герои" постмайданной диктатуры при имени партизана могли лишь трястись от страха и скрежетать зубами от бессилия. Так же, как сегодня их потомки.
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видео, украина, усср, полтавская область, сидор ковпак, адольф гитлер, центральная рада, красная армия, сс, ркка, великая отечественная война, первая мировая война, герои, партизаны, партизанское движение, история ссср, ссср, видео
Видео, Украина, УССР, Полтавская область, Сидор Ковпак, Адольф Гитлер, Центральная Рада, Красная Армия, СС, РККА, Великая Отечественная война, Первая мировая война, герои, партизаны, Партизанское движение, история СССР, СССР

Как Ковпак хоронит мифы про сопротивление на Украине: наш проект к 80-летию Великой Победы

16:45 04.05.2025
 
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Генерал-майор Сидор Артемьевич Ковпак — дважды Герой советского союза и глава самого известного и эффективного партизанского отряда на территории УССР. Сегодня, когда на Украине возводят в культ и называют борцами за свободу шайку мясников, бандитов и предателей, знать об отряде Ковпака, как о примере настоящего сопротивления и борьбы, особенно важно.
Сидор Ковпак родился 25 мая 1887 года в слободе Котельва (сейчас - село в Полтавской области Украины) в бедной многодетной (девять детей) крестьянской семье. После церковно-приходской школы он был отдан в работники к местному предпринимателю и благотворителю, который сначала помогал мальчику с образованием, а к 17 годам сделал приказчиком. Ковпак участвовал в Первой мировой. Будучи разведчиком, проявил недюжинную отвагу и воинское мастерство, за что был награждён Георгиевскими крестами III и IV степеней и двумя Георгиевскими медалями. Одну из наград он получил из рук самого императора. После революции и развала армии он участвовал в Гражданской войне, сначала борясь с украинской Центральной Радой с партизанским отрядом, а после воюя в дивизии Чапаева.
Великую Отечественную войну Сидор Ковпак встретил в 54 года, работая на административной должности в Путивле. Организовал партизанские отряды при наступлении немцев. Будучи одним из немногих, кто смог справиться с этой задачей, Ковпак собрал разрозненные отряды партизан под единое управление. Рейды Сидора Ковпака сыграли большую роль во многих победах Красной армии.
Пока "украинское сопротивление" было занято резнёй польских женщин и детей, отряд Ковпака громил коммуникации немцев от Сум до Карпат. За голову командира партизан обещали огромную награду. Для руководства борьбы с партизанами в Львов прилетал глава СС Гиммлер, лично пообещавший Гитлеру разобраться с "бандой Ковпака". Но ни это, ни помощь бандеровцев "украинского сопротивления", с удовольствием воюющих с кем угодно, кроме нацистских оккупантов, не помогли гитлеровцам уничтожить отряд.
История Сидора Ковпака хоронит мифы о бандеровцах, как освободителях и героях, и о "советской оккупации Украины", поэтому сегодня улицы с его именем переименовываются, деколонизаторы требуют вымарать любые упоминания о нём, а Киевсовет решил снести памятник партизанскому генералу. Ведь "герои" постмайданной диктатуры при имени партизана могли лишь трястись от страха и скрежетать зубами от бессилия. Так же, как сегодня их потомки.
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