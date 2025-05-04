https://ukraina.ru/20250504/kak-kovpak-khoronit-mify-pro-soprotivlenie-na-ukraine-nash-proekt-k-80-letiyu-velikoy-pobedy-1062922799.html

Как Ковпак хоронит мифы про сопротивление на Украине: наш проект к 80-летию Великой Победы

Как Ковпак хоронит мифы про сопротивление на Украине: наш проект к 80-летию Великой Победы - 04.05.2025 Украина.ру

Как Ковпак хоронит мифы про сопротивление на Украине: наш проект к 80-летию Великой Победы

Генерал-майор Сидор Артемьевич Ковпак — дважды Герой советского союза и глава самого известного и эффективного партизанского отряда на территории УССР. Сегодня, Украина.ру, 04.05.2025

2025-05-04T16:45

2025-05-04T16:45

2025-05-04T16:45

видео

украина

усср

полтавская область

сидор ковпак

адольф гитлер

центральная рада

красная армия

сс

ркка

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Генерал-майор Сидор Артемьевич Ковпак — дважды Герой советского союза и глава самого известного и эффективного партизанского отряда на территории УССР. Сегодня, когда на Украине возводят в культ и называют борцами за свободу шайку мясников, бандитов и предателей, знать об отряде Ковпака, как о примере настоящего сопротивления и борьбы, особенно важно. Сидор Ковпак родился 25 мая 1887 года в слободе Котельва (сейчас - село в Полтавской области Украины) в бедной многодетной (девять детей) крестьянской семье. После церковно-приходской школы он был отдан в работники к местному предпринимателю и благотворителю, который сначала помогал мальчику с образованием, а к 17 годам сделал приказчиком. Ковпак участвовал в Первой мировой. Будучи разведчиком, проявил недюжинную отвагу и воинское мастерство, за что был награждён Георгиевскими крестами III и IV степеней и двумя Георгиевскими медалями. Одну из наград он получил из рук самого императора. После революции и развала армии он участвовал в Гражданской войне, сначала борясь с украинской Центральной Радой с партизанским отрядом, а после воюя в дивизии Чапаева. Великую Отечественную войну Сидор Ковпак встретил в 54 года, работая на административной должности в Путивле. Организовал партизанские отряды при наступлении немцев. Будучи одним из немногих, кто смог справиться с этой задачей, Ковпак собрал разрозненные отряды партизан под единое управление. Рейды Сидора Ковпака сыграли большую роль во многих победах Красной армии. Пока "украинское сопротивление" было занято резнёй польских женщин и детей, отряд Ковпака громил коммуникации немцев от Сум до Карпат. За голову командира партизан обещали огромную награду. Для руководства борьбы с партизанами в Львов прилетал глава СС Гиммлер, лично пообещавший Гитлеру разобраться с "бандой Ковпака". Но ни это, ни помощь бандеровцев "украинского сопротивления", с удовольствием воюющих с кем угодно, кроме нацистских оккупантов, не помогли гитлеровцам уничтожить отряд. История Сидора Ковпака хоронит мифы о бандеровцах, как освободителях и героях, и о "советской оккупации Украины", поэтому сегодня улицы с его именем переименовываются, деколонизаторы требуют вымарать любые упоминания о нём, а Киевсовет решил снести памятник партизанскому генералу. Ведь "герои" постмайданной диктатуры при имени партизана могли лишь трястись от страха и скрежетать зубами от бессилия. Так же, как сегодня их потомки.

украина

усср

полтавская область

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