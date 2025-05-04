https://ukraina.ru/20250504/1047131589.html

Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем

Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем - 04.05.2025 Украина.ру

Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем

Ровно 82 года назад, в июньские дни 1941 года, он для себя все решил сам. Его охваченная милитаристской горячкой Германия поспешно, но системно и планомерно стягивала свои войска к границе с СССР по плану "Барбаросса", а он уже понял: это не его война. До 22 июня оставались считанные дни…

2025-05-04T06:50

2025-05-04T06:50

2025-05-04T06:50

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…Уже в октябре 1941 года его освободили из тюрьмы с двухлетних исправительных работ и тут же отправили "на перевоспитание" на Восточный фронт, в 186-ю пехотную дивизию вермахта, которая находилась тогда в Ярцевском районе Смоленской области. Когда Германия напала на СССР, фронт этот образовался, его и направили в это пекло испробовать германских побед. Но уже 25 ноября он написал последнее письмо своей семье, в котором была фраза: "Теперь я знаю, что мне делать". Дома у него осталась жена с тремя детьми…Судьба его – как у сотен тысяч немецких парней, которые в то время попали под этот страшный замес истории. Он работал на кирпичном заводе, в 1938 году был призван на службу в вермахт, но угодил через несколько месяцев в тюрьму. Одни утверждают, за то, что "косил" от армии, другие — за антифашистскую агитацию и уклонение от воинских обязанностей. Но как бы там ни было, а за время этих испытаний из него получился и классный солдат, дослужившийся до ефрейтора (а в немецкой армии тогда лычки за красивые глаза не давали), и убежденный антифашист-антинацист.Звали его Фриц Ганс Вернер Шменкель. Длинно и по-немецки. Потому что был он настоящим немцем. И, как оказалось, настоящим солдатом.Об этом человеке в последние годы текстов писано-переписано великое множество. Еще бы: он – единственный гитлеровский солдат, ставший Героем Советского Союза! И не за пропаганду против нацизма, а за храбрость в боях. За наших, но против своих.Почему так случилось у него в судьбе, не знает и уже не узнает никто и никогда. И потому что чужая душа – потемки. И потому, что предательство всегда, пусть и по-чистоплюйски, вызывает у нормальных некоторое отторжение. Несмотря даже на то, что Фриц предал своих, перейдя на нашу, советскую, русскую сторону.Но его, мне кажется, полностью оправдывает то, что он никогда не считал себя и на самом деле не был предателем. Он был уверен, что за счастье собственного – немецкого -- народа должен сражаться со своим же народом. Немецким. Заблудшим. Так, видимо, бывает во время сшибки каких-то непонятных поверхностному пониманию и невидимых обычному взгляду душевно-духовных тектонических плит у людей, которые попали в какой-то страшную конкретно-историческую передрягу, объяснений которой не найдут никогда.О Фрице Шменкеле писал еще в 1943 году военный корреспондент газеты "Правда" и будущий автор "Повести о настоящем человеке" Борис Полевой: "На лавке сидел молодой белокурый человек. Он был в партизанской справе, стеганой фуфайке и ватных штанах, но что-то в нем говорило, что он не русский.– Фриц Шменкель?– Так точно! -- сказал он по-русски, но с таким шиком, с каким немецкие солдаты отчеканивают начальству "яволь!".Полевой отмечал, что Шменкель уже неплохо говорил по-русски, хотя еще не все понимал. В отряде немца уважали и называли "Иван Иванович", объясняя: "За что хорошего человека Фрицем-то обзывать?". А вот это "с шиком!" -- вот что главное было в поведении немца, понимаете?Он уже больше года честно и храбро сражался в партизанском отряде "Смерть фашизму!". В марте же 1943 года партизанский отряд воссоединился с наступающими советскими войсками, а при прорыве партизанами линии фронта Шменкель был ранен. После лечения в госпитале он получил отпуск и побывал в Москве. В июне того же года за участие во всех крупных операциях отряда, а так же за проявление мужества и отваги, Фрица наградили орденом Красного Знамени. И вывели на военкора "Правды".Но ни "Правда", ни другая советская пресса интервью с "партизаном, товарищем Ш." не опубликовала. Полевому вполне резонно разъяснили: "Ваш герой пришел на нашу землю с оружием, как оккупант. А мы пишем в передовице – "Смерть фашистским оккупантам!", и не имеем право "размагничивать" этот лозунг".И лишь спустя почти 20 лет о Фрице Шменкеле узнали, когда в начале 60-ых годов прошлого века занимались делом одного полицая, руководившего карательным отрядом, отличавшимся особой жестокостью по отношению к местным жителям и пленным советским солдатам. Карателей и предателей тогда безжалостно уничтожили партизаны из отряда "Смерть фашизму", пришедшие в деревню в форме немецких солдат. А руководил той операцией немец Фриц Шменкель.Он, оказывается, на дух не переносил предателей. Потому что так его научил отец, немецкий рабочий-коммунист из крохотного городка Варзово близ города Штеттин, где 14 февраля 1916 года и родился Фриц. Отца убили в 1932 году при налете нацистских штурмовиков на партийное собрание. И 16-летний Фриц, тоже состоявший тогда в молодежной организации коммунистов и регулярно выполнявший поручения отца, после его гибели поклялся отомстить……И когда в ноябре 1941 года Фриц дезертировал, он сразу начал искать партизан. Русского языка он не знал, но понимал, что его, наряженного в немецкую форму, запросто могут расстрелять русские. И когда через несколько дней, он вышел к деревне Подмошье Ярцевского района Смоленской области и постучался в избу, то сказал открывшей старушке по-русски лишь то, что знал – "Ленин! Сталин! Тельман!".Бабушка приютила его почти на 3 месяца, скрывая в подвале, где его и обнаружили… немцы. Дезертир ждал отправку в гарнизон в Смоленск на трибунал под расстрел, но 17 февраля 1942 года его отбили партизаны из того самого отряда "Смерть фашизму!". Командир партизанского отряда решил забрать арестанта с собой – для выяснения обстоятельств. И не прогадал – партизан из пленного получился смелый, опытный, умелый.Вот только два воспоминания о том, как воевал Фриц, ставший Иваном Ивановичем: "Мы долгое время не доверяли Шменкелю, даже готовы были его расстрелять, если сложится тяжелая обстановка. Из "оружия" он имел только бинокль. Как-то в одной из деревень нас окружили каратели, пришлось отстреливаться. Ситуация складывалась не в нашу пользу, и Фриц попросил винтовку. Ему дали. Выяснилось, что он очень метко стреляет. Когда нам удалось выбраться, Фриц уже официально получил оружие и стал полноправным бойцом нашего отряда".Или вот это: "Наш отряд окружили немцы, и мы отбивались около двух недель. Потом все разошлись по мелким группам и пробивались из окружения. Шменкель был с нами и из окружения ушел с одним из наших партизан. Примерно через месяц наш отряд собрался в лесу. Шменкель тоже нас разыскал. Был он сильно обморожен, но снова воевал против немцев. Все партизаны относились к нему как к своему человеку и уважали его"."Иван Иванович" оказался первоклассным пулеметчиком, а кроме того отлично владел и с охотой обучал партизан обращаться с немецким МГ-42. В отряде он стал грозой полицаев-предателей. Уже в августе 1942 года, переодевшись в форму вермахта, Шменкель в одиночку взял в плен и привел в отряд 11 местных полицейских из "вспомогательных частей", служивших оккупантам. А когда зимой ударили сильнейшие морозы, и люди в отряде по причине недостатка продуктов стали голодать, Фриц из-под носа у немецких интендантов "увел" подводы, груженные хлебом и картошкой.Тогда же за голову Шменкеля нацисты обещали русскому 8 га земли с домом и коровой, а немцу – 2 тысячи рейхсмарок и 2 месяца отпуска.После воссоединения партизан с Красной армией Шменкеля забрали в разведку Западного фронта. Он прошел соответствующее обучение и стал заместителем командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которую в конце 1943 года направили в тыл противника в район Орши. Там она занималась ликвидацией полицаев и немецких гарнизонов в Белоруссии и с задания не вернулась.Позже выяснилось, что группу-таки выдал предатель, затесавшийся в подполье. После боя тяжелораненого Шменкеля нацисты взяли в плен и расстреляли в Минске на кладбище 22 февраля 1944 года. Как "изменника фюрера и великой Германии". Но как солдата. Из тюрьмы он тоже смог передать письмо, доставленное затем его жене: "Извини меня за беспокойство, которое я причинил вам. Своему расстрелу я смело иду навстречу, так как умираю за правое дело".В Минске до сих пор на здании, где размещались во время оккупации немецкая контрразведка и служба безопасности (СД), находится мемориальная доска в память о красном немце: В 1964 году фриц Шменкель был посмертно награжден орденом Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза. Его именем назвали улицу в городе Нелидово в Тверской области, а также в 1976 году улицу в Восточном Берлине. Его жена Эрна и дети пользовались всеми благами в ГДР, за которую тоже, получается, сражался их муж и отец.После падения социализма в ГДР и воссоединения ее с ФРГ чиновники переименовали улицу Шменкеля в Райшштайнштрассе. Предательство снова стало в цене.Ну и ладно, как говорится. Сегодня немецкие танки "Леопарды" опять горят в степях Украины, и, не исключено, вновь, как пел Владимир Высоцкий, "пойдут по Украине солдаты группы "Центр"". А значит, как всегда, нам нужна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. И вернется и название улицы храброго немца в Берлине. Война – страшное и непредсказуемое дело, но у победителей своя справедливость…

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эксклюзив, великая отечественная война, германия, россия, немцы, история