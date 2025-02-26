Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери - 26.02.2025 Украина.ру
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Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери
Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери - 26.02.2025 Украина.ру
Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери
Дверь московской квартиры Левы (по паспорту - Егор Бортник*) из группы "Би-2" подожгли неизвестные. Произошло это через пару дней после того, как в разговоре с российскими пранкерами музыкант заявил, что ежемесячно направляет на помощь ВСУ пять тысяч евро, а суммарно уже перечислил более 100 тысяч
2025-02-26T12:36
2025-02-26T12:36
новости
россия
таиланд
европа
бортник
вован и лексус
александр чаленко
би-2
вооруженные силы украины
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Помимо поджога двери неизвестные оставили у входа в квартиру артиста надпись "Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста". Соответствующее видео было выложено в одном из закрытых телеграмм-каналов. В подписи к посту сказано, что это "подарок на 23-е февраля" Бортнику*, "который всю жизнь зарабатывал в России, но как началась война - убежал и начал финансировать ВСУ, подставил бизнес всей своей группы".Лева (по паспорту - Егор Бортник*) из "Би-2" неоднократно негативно высказывался о России и СВО, а в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы. Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.В начале прошлого года участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу. По закону депортировать их должны были в Россию, но испугавшись ареста на родине музыканты-предатели обратились в МИД Израиля. Результат - в Тель-Авив разрешили пустить даже тех участников группы, которые въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил. После чего Лева из "Би-2" заявил: Я очень горжусь тем, что я израильтянин".По информации СМИ сейчас все члены коллектива проживают за границей и имеют проблемы с заработками.Несколько дней назад в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) Бортник* заявил, что ежемесячно направляет на помощь ВСУ пять тысяч евро, а суммарно уже перечислил более 100 тысяч.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с пранкерами и узнал другие подробности разоблачения Левы из "Би-2", а также следующую цель их розыгрыша: Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность.* Иноагент.
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новости, россия, таиланд, европа, бортник, вован и лексус, александр чаленко, би-2, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Таиланд, Европа, Бортник, Вован и Лексус, Александр Чаленко, Би-2, Вооруженные силы Украины

Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери

12:36 26.02.2025
 
© vk.com / Лёва Би-2Лёва Би-2
Лёва Би-2 - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© vk.com / Лёва Би-2
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Дверь московской квартиры Левы (по паспорту - Егор Бортник*) из группы "Би-2" подожгли неизвестные. Произошло это через пару дней после того, как в разговоре с российскими пранкерами музыкант заявил, что ежемесячно направляет на помощь ВСУ пять тысяч евро, а суммарно уже перечислил более 100 тысяч
Помимо поджога двери неизвестные оставили у входа в квартиру артиста надпись "Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста". Соответствующее видео было выложено в одном из закрытых телеграмм-каналов. В подписи к посту сказано, что это "подарок на 23-е февраля" Бортнику*, "который всю жизнь зарабатывал в России, но как началась война - убежал и начал финансировать ВСУ, подставил бизнес всей своей группы".
© ТГ "Baza"
© ТГ "Baza"
Лева (по паспорту - Егор Бортник*) из "Би-2" неоднократно негативно высказывался о России и СВО, а в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы. Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.
В начале прошлого года участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу. По закону депортировать их должны были в Россию, но испугавшись ареста на родине музыканты-предатели обратились в МИД Израиля. Результат - в Тель-Авив разрешили пустить даже тех участников группы, которые въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил. После чего Лева из "Би-2" заявил: Я очень горжусь тем, что я израильтянин".
По информации СМИ сейчас все члены коллектива проживают за границей и имеют проблемы с заработками.
21 октября 2024, 17:38
Брошенное ООО: группа "Би-2" задолжала России миллионы рублейКомпания группы "Би-2", члены которой выступили против СВО и покинули Россию, ушла в минус на восемь миллионов рублей. ООО "Би-2" не было ликвидировано в РФ, поэтому фирма продолжает копить долги. Об этом 21 октября написал телеграм-канал Shot
Несколько дней назад в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) Бортник* заявил, что ежемесячно направляет на помощь ВСУ пять тысяч евро, а суммарно уже перечислил более 100 тысяч.
Автор издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с пранкерами и узнал другие подробности разоблачения Левы из "Би-2", а также следующую цель их розыгрыша: Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность.

* Иноагент.
 
НовостиРоссияТаиландЕвропаБортникВован и ЛексусАлександр ЧаленкоБи-2Вооруженные силы Украины
 
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