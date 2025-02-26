https://ukraina.ru/20250226/1061367765.html

Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери

Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери - 26.02.2025 Украина.ру

Заработал на России, но спонсирует ВСУ: Леве из "Би-2" подожгли двери

Дверь московской квартиры Левы (по паспорту - Егор Бортник*) из группы "Би-2" подожгли неизвестные. Произошло это через пару дней после того, как в разговоре с российскими пранкерами музыкант заявил, что ежемесячно направляет на помощь ВСУ пять тысяч евро, а суммарно уже перечислил более 100 тысяч

2025-02-26T12:36

2025-02-26T12:36

2025-02-26T12:36

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Помимо поджога двери неизвестные оставили у входа в квартиру артиста надпись "Привет врагу и предателю Лёве от Пианиста". Соответствующее видео было выложено в одном из закрытых телеграмм-каналов. В подписи к посту сказано, что это "подарок на 23-е февраля" Бортнику*, "который всю жизнь зарабатывал в России, но как началась война - убежал и начал финансировать ВСУ, подставил бизнес всей своей группы".Лева (по паспорту - Егор Бортник*) из "Би-2" неоднократно негативно высказывался о России и СВО, а в мае прошлого года закатил подписчикам скандал из-за того, что те поздравили его 9 мая с Днем Победы. Артист заявил, что отмечает только 8 мая, как в Европе. Попутно он обозвал своих патриотично настроенных фанатов убийцами. В результате в мае 2023-го музыканта внесли в реестр иноагентов.В начале прошлого года участников коллектива задержали в Таиланде. Они давали концерты, не получив разрешение на работу. По закону депортировать их должны были в Россию, но испугавшись ареста на родине музыканты-предатели обратились в МИД Израиля. Результат - в Тель-Авив разрешили пустить даже тех участников группы, которые въехал в Таиланд по российским паспортам в обход миграционных правил. После чего Лева из "Би-2" заявил: Я очень горжусь тем, что я израильтянин".По информации СМИ сейчас все члены коллектива проживают за границей и имеют проблемы с заработками.Несколько дней назад в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) Бортник* заявил, что ежемесячно направляет на помощь ВСУ пять тысяч евро, а суммарно уже перечислил более 100 тысяч.Автор издания Украина.ру Александр Чаленко поговорил с пранкерами и узнал другие подробности разоблачения Левы из "Би-2", а также следующую цель их розыгрыша: Вован и Лексус о том, кто попался им на этот раз и чем опасна для человека его жадность.* Иноагент.

https://ukraina.ru/20241021/1058258586.html

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новости, россия, таиланд, европа, бортник, вован и лексус, александр чаленко, би-2, вооруженные силы украины