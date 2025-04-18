Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации - 18.04.2025 Украина.ру
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Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации
Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации - 18.04.2025 Украина.ру
Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации
Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе на сайте Офиса Зеленского
2025-04-18T07:54
2025-04-18T07:54
новости
конотоп
сумская область
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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Как отмечают украинские СМИ, генерал полиции Григоров ранее занимал руководящие должности в национальной полиции "в разных регионах".На днях Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство.К отставке Артюха призывал мэр Конотопа — второго крупного города Сумской области — Артем Семинихин. Он обвинил Артюха в том, что тот согласовал награждение военных 117-й бригады теробороны ВСУ в день атаки по Сумам 13 апреля. Артюх признал, что награждение было, но утверждает, что он не был организатором мероприятия.Подробнее об ударе - в материале Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам на сайте Украина.ру.
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новости, конотоп, сумская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Конотоп, Сумская область, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации

07:54 18.04.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе на сайте Офиса Зеленского
Как отмечают украинские СМИ, генерал полиции Григоров ранее занимал руководящие должности в национальной полиции "в разных регионах".
На днях Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство.
К отставке Артюха призывал мэр Конотопа — второго крупного города Сумской области — Артем Семинихин. Он обвинил Артюха в том, что тот согласовал награждение военных 117-й бригады теробороны ВСУ в день атаки по Сумам 13 апреля. Артюх признал, что награждение было, но утверждает, что он не был организатором мероприятия.
Подробнее об ударе - в материале Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам на сайте Украина.ру.
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