Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе на сайте Офиса Зеленского
Как отмечают украинские СМИ, генерал полиции Григоров ранее занимал руководящие должности в национальной полиции "в разных регионах".
На днях Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство.
К отставке Артюха призывал мэр Конотопа — второго крупного города Сумской области — Артем Семинихин. Он обвинил Артюха в том, что тот согласовал награждение военных 117-й бригады теробороны ВСУ в день атаки по Сумам 13 апреля. Артюх признал, что награждение было, но утверждает, что он не был организатором мероприятия.
Подробнее об ударе - в материале Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам на сайте Украина.ру.
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