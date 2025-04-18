https://ukraina.ru/20250418/zelenskiy-naznachil-novogo-glavu-sumskoy-oblastnoy-voennoy-administratsii-1062590629.html

Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации

Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации - 18.04.2025 Украина.ру

Зеленский назначил нового главу Сумской областной военной администрации

Владимир Зеленский назначил Олега Григорова новым главой Сумской областной военной администрации, говорится в указе на сайте Офиса Зеленского

2025-04-18T07:54

2025-04-18T07:54

2025-04-18T07:54

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конотоп

сумская область

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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Как отмечают украинские СМИ, генерал полиции Григоров ранее занимал руководящие должности в национальной полиции "в разных регионах".На днях Зеленский уволил главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, решение поддержало правительство.К отставке Артюха призывал мэр Конотопа — второго крупного города Сумской области — Артем Семинихин. Он обвинил Артюха в том, что тот согласовал награждение военных 117-й бригады теробороны ВСУ в день атаки по Сумам 13 апреля. Артюх признал, что награждение было, но утверждает, что он не был организатором мероприятия.Подробнее об ударе - в материале Военкоры раскрыли новые подробности в деле об ударах ВС РФ по Сумам на сайте Украина.ру.

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новости, конотоп, сумская область, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины