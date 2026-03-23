Украина за неделю. Плохие предчувствия Зеленского

События на Востоке продолжают оказывать влияние на ситуацию вокруг конфликта в Украине. Мировые международные, прерванные войной США с Ираном, так пока и не возобновились, а у Владимира Зеленского появились "плохие предчувствия" на этот счет

2026-03-23T06:36

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

фридрих мерц

мвф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Опасная зона для переговоровТрехсторонние переговоры с участием представителей РФ, Украины и США изначально планировались на конец февраля в Абу-Даби, однако сначала они были перенесены по техническим причинам, потом на Ближнем Востоке полетели ракеты, после чего они были вовсе отложены на неопределенный срок.По словам Владимира Зеленского, все это время переговорные команды сохраняют контакт через американцев, однако перспектива возобновление полноценных встреч пока в тумане.Зеленский добавил, что "фокус внимания Америки - больше на Ближнем Востоке, чем на Украине, к сожалению".Он также отметил, что у него "плохие предчувствия" по поводу переговорного процесса.Западная пресса подтверждает, что президенту США Дональду Трампу пока действительно не до украинской повестки. Газета Financial Times пообщалась с европейскими чиновниками, которые назвали это "катастрофой" как для Европы, так и для Украины."Конфликт на Ближнем Востоке переключил на себя внимание Вашингтона с мирного соглашения, заявили четыре европейских дипломата, участвующих в переговорах по Украине <...>, по словам одного высокопоставленного европейского чиновника, переговоры России и Украины при посредничестве США "в самом деле оказались в опасной зоне", - говорится в публикации.США отворачиваются от УкраиныFinancial Times также отмечает, что помимо проволочек с переговорами, Украина начинает испытывать проблемы с вооружением, которое теперь американцы направляют на свою войну с Ираном.Источники издания среди европейского дипкорпуса сообщили, что представители Соединенных Штатов объявили им о задержке поставок вооружения для Украины, особенно средств ПВО. В приоритете теперь – страны Ближнего Востока.Европейская "партия войны", тем не менее, не теряет надежд повлиять на Трампа с целью усиления давления на Россию. Сообщается, что на это рассчитывал во время своего визита в Вашингтон канцлер Германии Фридрих Мерц, однако получил от своего американского коллеги от ворот поворот.Источники Financial Times рассказали, что глава правительства ФРГ предлагал своему собеседнику различные варианты усиления давления на Россию, однако все они были отвергнуты. Трамп и вовсе заявил в какой-то момент, что позиции Москвы – сильные, а Киева – слабые, и не выразил особого желания продолжать обсуждение этой темы.На позицию Белого дома также влияет то, что европейские союзники США не согласились участвовать в операции по разблокированию Ормузского пролива."Мы их (Европу – ред.) защищаем. Мы работаем с ними по Украине. Украина находится за тысячи миль, отделена огромным океаном. Мы не должны делать это, но мы сделали это", - подчеркнул Трамп.Он напомнил, что безудержную поддержку Киева лоббировал его предшественник на посту главы государства."Я должен быть с вами честен. Байдена обобрали до нитки. Но мы работали с ними по Украине. Нам больше не нужно работать с ними", - заявил Трамп.Ослабление внимания американской администрации к украинским делам продиктовано не только более насущной для них проблемой Ирана. Как отмечает Politico, Трамп заинтересован в сближении с РФ для того, что ослабить партнерство Москвы с Китаем. Такое мнение журналистам выразил неназванный представитель Белого дома.По его словам, которые приводит издание, поиск возможностей для "укрепления отношений с Россией" способен сформировать "иной баланс сил в отношениях с Китаем, который мог бы оказаться чрезвычайно выгодным" для Соединенных Штатов.Проблемы с финансамиПомимо проблем из-за иранских событий, на Украине зреет напряженность из-за неопределенности по поводу дальнейшего финансирования. Под вопросом оказались деньги, которые должны были пойти в украинский бюджет от Международного валютного фонда (МВФ).Средства эти дают не просто так, Киев должен соблюсти ряд условий и внести необходимые изменения в законодательство, в частности, повысить налоги до конца марта. С этим как раз и возникли сложности.Дело в том, что утвердить соответствующие изменения должна Верховная Рада, однако требуемого числа голосов пока нет, несколько раз нужные законы по этой причине просто не были приняты.Среди непопулярных мер, которые предлагаются законом, - НДС для всех физических лиц-предпринимателей, налоги для цифровых платформ, закрепление бессрочного 5-процентного "военного сбора" и т.д.Возникшая заминка привела к раздражению власти, Зеленский даже пригрозил непокорным депутатам, что отправит их воевать."Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", - сказал он ранее.Часть необходимых законов продиктована требованиями ЕС и содержит положения о расширении полномочий антикоррупционных органов, с которыми Офис президента ведет холодную войну.Считается, что депутаты, в т.ч. из фракции "Слуги народа" не хотят подписываться под такими решениями, не в последнюю очередь из-за того, что многие из них так или иначе сами фигурируют в уголовных делах, которые расследуют эти антикоррупционные органы.Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, на Украину 18 марта прибыли представители МВФ. Их задачей было провести переговоры с украинской стороной и убедить власти добиться принятия нужных законов.Скорее всего, под грузом финансовых проблем у киевского режима нет в конечном итоге иного выхода, кроме как принять условия иностранных кредиторов. Зеленскому же остается только переложить всю ответственность за этот шаг на Раду и попробовать тем самым уберечь свой и без того ухудшающийся рейтинг.Если у Зеленского "плохие предчувствия" по поводу переговоров, то у рядовых украинцев такие же предчувствия к тому, что будет дальше с их страной. Один из показателей этого - резкий рост спроса на продовольствие, главным образом на крупы. Причина - рост цен на топливо и товары, а также ожидание дальнейшего роста цен. На полках некоторых киевских магазинов, пишут местные СМИ, уже начинает ощущаться нехватка таких товаров.О событиях на Западной Украине - в материале издания Украина.ру Западная Украина за минувшую неделю. Правоохранители-коррупционеры и махинации мэра Львова с фондом.

Павел Котов

