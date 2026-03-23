"ВС РФ готовят наступление": Богачев о планах окружения ВСУ в Славянске и Краматорске
ВС РФ готовят наступление, которое в основном будет направлено на Славянско-Краматорскую агломерацию. Завершится взятие Константиновки, а окружение группировки ВСУ будет осуществляться с трех сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Отвечая на вопрос о развитии весенней кампании на украинском фронте, политолог пояснил, что пока идет накопление сил. По его данным, ВС РФ готовят наступление, которое в основном будет направлено на Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, это необходимо, чтобы взять Славянско-Краматорскую группировку в клещи, оставить ее без снабжения и ликвидировать. "С севера, с учетом перерезания трассы Изюм — Славянск от Красного Лимана. С юга и востока, с учетом взятия Константиновки. С запада, с учетом продвижения на Доброполье", — добавил он.Украина сейчас не располагает значительными резервами для широкомасштабной наступательной операции. Но какие-то тактические контрудары возможны, резюмировал собеседник издания.
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
ВС РФ готовят наступление, которое в основном будет направлено на Славянско-Краматорскую агломерацию. Завершится взятие Константиновки, а окружение группировки ВСУ будет осуществляться с трех сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Отвечая на вопрос о развитии весенней кампании на украинском фронте, политолог пояснил, что пока идет накопление сил. По его данным, ВС РФ готовят наступление, которое в основном будет направлено на Славянско-Краматорскую агломерацию.
"Завершится взятие Константиновки. При этом окружение Славянско-Краматорской группировки ВСУ будет осуществляться с трех сторон", — заявил Богачев.
По его словам, это необходимо, чтобы взять Славянско-Краматорскую группировку в клещи, оставить ее без снабжения и ликвидировать. "С севера, с учетом перерезания трассы Изюм — Славянск от Красного Лимана. С юга и востока, с учетом взятия Константиновки. С запада, с учетом продвижения на Доброполье", — добавил он.
Украина сейчас не располагает значительными резервами для широкомасштабной наступательной операции. Но какие-то тактические контрудары возможны, резюмировал собеседник издания.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
