https://ukraina.ru/20260323/vs-rf-gotovyat-nastuplenie--bogachev-o-planakh-okruzheniya-vsu-v-slavyanske-i-kramatorske-1077062649.html

"ВС РФ готовят наступление": Богачев о планах окружения ВСУ в Славянске и Краматорске

ВС РФ готовят наступление, которое в основном будет направлено на Славянско-Краматорскую агломерацию. Завершится взятие Константиновки, а окружение группировки ВСУ будет осуществляться с трех сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев

2026-03-23T06:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/06/1061576922_0:117:3041:1828_1920x0_80_0_0_d5bf0c9b3cdc3695d51d52238149dd3c.jpg

Отвечая на вопрос о развитии весенней кампании на украинском фронте, политолог пояснил, что пока идет накопление сил. По его данным, ВС РФ готовят наступление, которое в основном будет направлено на Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, это необходимо, чтобы взять Славянско-Краматорскую группировку в клещи, оставить ее без снабжения и ликвидировать. "С севера, с учетом перерезания трассы Изюм — Славянск от Красного Лимана. С юга и востока, с учетом взятия Константиновки. С запада, с учетом продвижения на Доброполье", — добавил он.Украина сейчас не располагает значительными резервами для широкомасштабной наступательной операции. Но какие-то тактические контрудары возможны, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.О том, зачем школьному учителю идти на войну, о патриотическом воспитании и работе связиста в зоне СВО — в материале Игоря Гомольского "Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то — дурак, — директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

