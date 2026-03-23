"ВС РФ готовят наступление": Богачев о планах окружения ВСУ в Славянске и Краматорске
ВС РФ готовят наступление, которое в основном будет направлено на Славянско-Краматорскую агломерацию. Завершится взятие Константиновки, а окружение группировки ВСУ будет осуществляться с трех сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
Отвечая на вопрос о развитии весенней кампании на украинском фронте, политолог пояснил, что пока идет накопление сил. По его данным, ВС РФ готовят наступление, которое в основном будет направлено на Славянско-Краматорскую агломерацию. По его словам, это необходимо, чтобы взять Славянско-Краматорскую группировку в клещи, оставить ее без снабжения и ликвидировать. "С севера, с учетом перерезания трассы Изюм — Славянск от Красного Лимана. С юга и востока, с учетом взятия Константиновки. С запада, с учетом продвижения на Доброполье", — добавил он.Украина сейчас не располагает значительными резервами для широкомасштабной наступательной операции. Но какие-то тактические контрудары возможны, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.О том, зачем школьному учителю идти на войну, о патриотическом воспитании и работе связиста в зоне СВО — в материале Игоря Гомольского "Кто-то говорил, что я молодец, а кто-то — дурак, — директор школы Сергей Митягин о том, как ушел на войну" на сайте Украина.ру.
