https://ukraina.ru/20260323/kraina-mriy-doedaet-otkhody-na-ukraine-zapuskayut-produktovye-banki-1077065566.html

"Краина мрий" доедает отходы. На Украине запускают продуктовые банки

На Украине официально признали голод и нищету: министерство экономики предложило создать в стране сети food bank. Идея не нова и, скорей всего, заимствована в США, где функционируют сотни продовольственных банков.

2026-03-23T06:50

эксклюзив

украина

сша

запад

владимир зеленский

анна скороход

ес

верховная рада

вооруженные силы украины

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103401/43/1034014399_0:210:2895:1838_1920x0_80_0_0_fe2e56ff94eb490cb8bdd081a7557f81.jpg

Кто не в курсе, то фудбанк - это некоммерческая организация, которая занимается сбором и раздачей продуктов питания организациям, помогающим голодающим. Они действуют, как склады для хранения и распределения продуктов питания для небольших агентств, и обычно сами не раздают еду напрямую людям, борющимся с голодом - это делают церкви, желающие привлечь больше прихожан или благотворительные структуры. Cервисы и организации, оказывающие подобную помощь, зачастую называются "Food Pantry", и открыты для всех категорий людей, проживающих в США. Неважно какой статус у просителя, легальный или нет, главное иметь при себе заграничный паспорт, либо же, внутренний документ США. По нему благотворители выдадут пакеты с едой (чаще всего рис и бобы, консервы и хлеб), но иногда посетителю предлагают взять тележку и пройтись по "мини-маркету", где всё бесплатно.Фудбанки США распределяют много еды. Например, в прошлом году сеть Feeding America раздала бесплатно более 5,2 миллиарда порций еды. Большая часть продуктов питания передается в фудбанки предприятиями и фермерами.Теперь этот опыт хочет перенять и Украина. Впрочем, идея бесплатно кормить малоимущих украинцев продвигалась еще с 2022 года - когда страну накрыла волна внутренне перемещенных лиц из юго-восточных регионов. Тогда экономические советники Владимира Зеленского предлагали ввести систему продуктовых талонов - ссылаясь на опыт Первой мировой войны, где продуктовые карточки активно использовались воюющими державами. Однако, правительство эту идею не одобрило, вставили свои "пять копеек" и патриоты, заявляя, что карточки на еду - "отрыжка СССР". В итоге, вместо продуктовых карточек запросили у Запада гуманитарную помощь и весь мир вагонами и самолетами начал отправлять Украине еду. Запад тоннами сгружал на Украину гуманитарку, однако хитрые и предприимчивые "жертвы войны" немедленно перепродавали ее через сети магазинов или раздавали только знающим мову. Именно так было во Львове, где переселенцы с Донбасса не могли получить голландское масло или немецкую колбасу пока не выговорят правильно "паляница" или "трускавка". При этом сотни тысяч тонн бесплатных продуктов из Европы просто сгнили на складах - их не смогли реализовать, но и раздавать нуждающимся бесплатно тоже не стали.Один из самых громких скандалов разразился еще в 2023-м году, когда в Киевской области обнаружились склады, где разлагались тонны продуктов, лекарств и средств гигиены, отправленных в помощь "воюющей стране" из Японии, Польши, Азербайджана, Великобритании и других стран. Огласку история приобрела благодаря хозяевам складов, которые сдавали их в аренду. Арендодатель Василий Моисеенко, директор общества "Дорога к жизни" рассказывал, как выглядит нераспределенная помощь: "по ней бегают крысы, едят крысы, когда заходишь в помещение. Это было очень страшно – заходишь, а крысы бегают по гуманитарке, по детскому питанию и это все едят. Там же и насекомые, черви, грызуны… На этих складах есть все: от медикаментов, медицинского оборудования, военные пайки, гуманитарные боксы, которые предоставлялись для Украины… все это хранилось на частных складах с 2022 года". Тогда пропало более 500 тонн еды, все коробки и контейнеры с надписью "бесплатно" и "гуманитарная помощь" пришлось утилизировать.А самый свежий случай воровства гуманитарки случился месяц назад в Одесской области. Правда, речь шла не о продуктах питания, а о бесплатной помощи для критической инфраструктуры: переданные бесплатно для нужд одесских больниц и школ генераторы из ЕС заработали в ресторанах, гостиницах, автомойках. Общий ущерб оценили в 66 000 долларов, идет следствие, но скорей всего дело спустят на тормозах.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала о процветании коррупции в рядах ВСУ. Министерство обороны Украины не раз оказывалось в центре крупных коррупционных скандалов: топ-чиновники оборонного ведомства и сотрудники различных фирм поставляли бесплатные военные пайки в армию с огромной наценкой.К чему все эти детали? А к тому, что гуманитарную зарубежную помощь украинские власти разворовывают, перепродают или просто гноят на складах, вместо помощи согражданам, которые реально нуждаются в куске хлеба. Официально в стране зарегистрировано почти 5 миллионов переселенцев, получающих от государства скудную финансовую помощь - 3000 гривен в месяц. На эти средства выжить нереально, а денег в казне на новые подачки нет, да и Европа тормозит с выдачей кредита в 30 миллиардов. Зато в стране грядут выборы, а значит, необходимо кидать голодным людям крохи с барского стола. Раньше избирателей "баловали" гречкой и сахаром, а сейчас симпатии ВПЛ (внутренне перемещенные лица - Ред.), малоимущих пенсионеров и сирот будут, видимо, завоевывать через продуктовые банки.Смысл простой: продукты, которые магазины и производители собирались утилизировать, будут передавать благотворительным организациям. То есть то, что вчера считалось отходами, завтра станет гуманитарной помощью и будет с помпой передано самым бедным и голодным. По данным бывшего министра энергетики Алексея Кучеренко, в стране ежегодно выбрасывают около 2,7 миллионов тонн продуктов, при этом почти 13 миллионов украинцев ( 55% от всего населения Украины) нуждаются в еде. Но вместо того чтобы задать простой вопрос, почему у половины населения не хватает денег на хлеб, предлагается одним ударом убить двух зайцев: одни будут меньше выбрасывать, другие будут доедать просрочку.У этой схемы есть и вполне приземлённая экономика. Утилизация продуктов обходится торговым сетям примерно в 3500 гривен за тонну. То есть, бизнесу действительно выгоднее раздать тухлую еду, чем платить за её уничтожение. В результате расходы уменьшаются, статистика "борьбы с отходами" улучшается, а социальная политика превращается в логистику по перераспределению заплесневелого сыра и прогорклого масла.Это довольно символично для страны, которой рулит бывший артист. Вместо экономических решений, касающихся повышения уровня благосостояния украинцев, члены правительства обсуждают как лучше распределять неликвид. Еще раз: в Минэкономики хотят не увеличивать доходы граждан, чтобы они могли покупать нормальные продукты, а выгодно раздать то, что завонялось и покрылось плесенью.По сути, речь идёт не о борьбе с бедностью, а о её администрировании. Скажем больше: подобные инициативы выглядят как косвенное признание системной проблемы. Государство фактически расписывается в неспособности обеспечить людям нормальный уровень жизни и переводит социальную политику в режим гуманитарного реагирования. Особенно страшно это выглядит на фоне демографической ситуации. По разным оценкам, после нескольких лет войны и массовой эмиграции на территории страны осталось около двадцати миллионов человек. То есть, почти в два раза меньше довоенного показателя. Но даже и это число граждан "краина мрий" не в состоянии обеспечить хлебом и мясом. Это уже не тревожный сигнал, а грозовой набат, ведь государство всё меньше занимается экономикой и всё больше управлением последствиями бедности, где значительную часть людей приходится подкармливать тем, что вчера считалось отходами.А ведь еще несколько лет назад Украина претендовала на статус аграрной сверхдержавы, а Зеленский обещал накормить весь мир украинским зерном и кукурузой. Помните "зерновую сделку" 2022-2023? Тогда из украинских портов было вывезено почти 35 миллионов тонн агропродукции - в рамках черноморской инициативы между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Возможно, с ее помощью мировой голод был преодолен, да только вот теперь призрак голодомора бродит по самой Украине. Однако, бывшая житница вместо того, чтобы поддержать своих аграриев, наоборот, топит их. На днях Всеукраинская аграрная Рада подняла шум по поводу того, что фермеров и аграриев в прифронтовых районах выращивающих хлеб, овощи мясомолочную продукцию, власти обязывают взвалить на себя еще и расходы на капитальное строительство - бетонные площадки, хранилища навоза и другие объекты. Бюрократы отказываются понимать, что в районах, куда регулярно прилетают снаряды, работают дроны и авиация, любые строительные работы оборачиваются риском для людей и техники. При этом никто не может гарантировать, что построенный объект не уничтожат через неделю, а деньги уже потрачены. Иногда ситуация выглядит совсем абсурдно. Например, хозяйство в Харьковской области получило требование построить площадку для хранения отходов всего за месяц. При этом линия фронта находилась примерно в 30 километрах, а обстрелы происходили постоянно. Возможно, это просто тупость чиновников, которых "понабирали по объявлению" в Кабмин. Но не исключено и сознательное уничтожение аграрной отрасли - с целью сделать Украину полностью зависимой от продуктового импорта, а самих украинцев превратить в голодных бомжей, готовых на все ради куска хлеба или просроченных куриных потрохов. А там и выборы проводить можно: победит тот, кто раздаст наименее тухлую еду.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Елена Кирюшкина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

