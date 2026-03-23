"Весь Запад участвует в поставках": политолог раскрыл, кто накачивает дронами Украину

Зеленский предложил Израилю и странам Залива помощь в производстве дронов-перехватчиков. Украина действительно накопила большой опыт в производстве беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев

Отвечая на вопрос о том, за счет чего Украина может предложить помощь Израилю, Богачев подробно разобрал классификацию дронов."ФПВ-дроны работают на дальности до 20 километров. Стоят они очень недорого (от 400 до 2000 долларов). Дроны-камикадзе работают на дальности до 40 километров. Стоят они около 6 тысяч долларов. Дальнобойные стратегические дроны стоят до 500 тысяч долларов", — заявил Богачев.По его словам, практически весь Запад участвует в поставках. "Великобритания в основном поставляет ФПВ-дроны и дроны-перехватчики. США специализируются на дронах-камикадзе. Латвия в 2025 году поставила более 18 тысяч изделий. И, конечно, работает "Коалиция дронов", — пояснил эксперт.Он добавил, что сама Украина производит как дешевые ФПВ, так и дальнобойные беспилотники. При этом неизвестно, сколько для них поступает комплектующих из Великобритании. "Может быть, на Украине просто сборка осуществляется. А если говорить о совместном производстве в Европе, то оно точно находится в Германии", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Богачев: Если Россия не сможет примирить США и Иран, их война пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Также на эту тему войны на Ближнем Востоке — в материале "Сергей Богатырев: Если бы не визит Путина в Анкоридж, России пришлось бы воевать с НАТО по образцу Ирана" на сайте Украина.ру.

