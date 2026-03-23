https://ukraina.ru/20260323/ves-zapad-uchastvuet-v-postavkakh-politolog-raskryl-kto-nakachivaet-dronami-ukrainu-1077062439.html
"Весь Запад участвует в поставках": политолог раскрыл, кто накачивает дронами Украину
Зеленский предложил Израилю и странам Залива помощь в производстве дронов-перехватчиков. Украина действительно накопила большой опыт в производстве беспилотников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев
2026-03-23T05:00
новости
украина
россия
запад
трамп и зеленский
владимир путин
украина.ру
нато
дроны
беспилотники
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073838123_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_75bba33970534bef9b88d3875e304e7a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073838123_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_68b76ed27ec993f6ba3df0560fcc0d6a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Отвечая на вопрос о том, за счет чего Украина может предложить помощь Израилю, Богачев подробно разобрал классификацию дронов.
"ФПВ-дроны работают на дальности до 20 километров. Стоят они очень недорого (от 400 до 2000 долларов). Дроны-камикадзе работают на дальности до 40 километров. Стоят они около 6 тысяч долларов. Дальнобойные стратегические дроны стоят до 500 тысяч долларов", — заявил Богачев.
По его словам, практически весь Запад участвует в поставках. "Великобритания в основном поставляет ФПВ-дроны и дроны-перехватчики. США специализируются на дронах-камикадзе. Латвия в 2025 году поставила более 18 тысяч изделий. И, конечно, работает "Коалиция дронов", — пояснил эксперт.
Он добавил, что сама Украина производит как дешевые ФПВ, так и дальнобойные беспилотники. При этом неизвестно, сколько для них поступает комплектующих из Великобритании.
"Может быть, на Украине просто сборка осуществляется. А если говорить о совместном производстве в Европе, то оно точно находится в Германии", — констатировал собеседник издания.