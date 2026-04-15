"Без Вашингтона, но с оглядкой на Трампа": WSJ раскрыл европейский план по Ормузскому проливу
Несколько европейских стран разрабатывают план по созданию широкой коалиции для восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе — и делать это они хотят без участия Вашингтона. Об этом 15 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники
2026-04-15T11:05
"Без Вашингтона, но с оглядкой на Трампа": WSJ раскрыл европейский план по Ормузскому проливу

Несколько европейских стран разрабатывают план по созданию широкой коалиции для восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе — и делать это они хотят без участия Вашингтона. Об этом 15 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники
По сведениям издания, основной задачей европейского плана является придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива после завершения боевых действий между США, Израилем и Ираном.
Отмечается, что Германия, которая ранее была скептически настроена в отношении любого военного участия в событиях на Ближнем Востоке, вероятно, все же присоединится к упомянутой программе.
Однако, как пишет WSJ, европейским странам еще предстоит уладить серьезные разногласия по поводу участия США в этом плане. И здесь возникает классическая дилемма. Французские дипломаты считают, что вовлеченность Вашингтона сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана — Тегеран вряд ли согласится на "американский" коридор после того, как США бомбили его инфраструктуру.
Британские чиновники, в свою очередь, полагают, что недопуск Соединенных Штатов вызовет гнев американского президента Дональда Трампа и выльется в сокращение масштабов операции.
Газета выделяет три основные цели европейского плана. Во-первых, восстановление логистических путей через пролив. Во-вторых, проведение операции по разминированию. В-третьих, обеспечение сопровождения коммерческих судов военными кораблями.
