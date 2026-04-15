"Без Вашингтона, но с оглядкой на Трампа": WSJ раскрыл европейский план по Ормузскому проливу
Несколько европейских стран разрабатывают план по созданию широкой коалиции для восстановления свободы судоходства в Ормузском проливе — и делать это они хотят без участия Вашингтона. Об этом 15 апреля сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники
2026-04-15T11:05
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
По сведениям издания, основной задачей европейского плана является придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива после завершения боевых действий между США, Израилем и Ираном.
Отмечается, что Германия, которая ранее была скептически настроена в отношении любого военного участия в событиях на Ближнем Востоке, вероятно, все же присоединится к упомянутой программе.
Однако, как пишет WSJ, европейским странам еще предстоит уладить серьезные разногласия по поводу участия США в этом плане. И здесь возникает классическая дилемма. Французские дипломаты считают, что вовлеченность Вашингтона сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана — Тегеран вряд ли согласится на "американский" коридор после того, как США бомбили его инфраструктуру.
Британские чиновники, в свою очередь, полагают, что недопуск Соединенных Штатов вызовет гнев американского президента Дональда Трампа и выльется в сокращение масштабов операции.
Газета выделяет три основные цели европейского плана. Во-первых, восстановление логистических путей через пролив. Во-вторых, проведение операции по разминированию. В-третьих, обеспечение сопровождения коммерческих судов военными кораблями.