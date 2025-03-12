Маск назвал переговоры США и Украины "отличной работой"
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск высказался насчет переговоров делегаций США и Украины в Саудовской Аравии
Он прокомментировал пост госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что переговоры стали важным шагом к урегулированию украинского конфликта, и теперь "мяч на стороне России".
"Отличная работа!" - написал Маск в соцсети X.
Накануне в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Подробнее о переговорах - в материале Владимира Скачко Переговоры без мира? Трамп в Саудовской Аравии заочно играет против России и Украины на сайте Украина.ру.