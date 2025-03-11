https://ukraina.ru/20250311/1061719422.html

Пять человек погибли в Беловском районе Курской области из-за удара ВСУ по торговому центру

Пять человек погибли в Беловском районе Курской области из-за удара ВСУ по торговому центру - 11.03.2025 Украина.ру

Пять человек погибли в Беловском районе Курской области из-за удара ВСУ по торговому центру

Гибель пятерых мирных жителей в результате удара ВСУ по торговому центру в курском Беловском районе констатировали местные власти. Об этом 11 марта сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

2025-03-11T18:42

2025-03-11T18:42

2025-03-11T18:42

новости

россия

курская область

москва

хинштейн

минздрав

всу

мирные жители

обстрелы

военные преступления

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/55/1032415562_0:87:830:554_1920x0_80_0_0_ba9daa34333091fb1a649540f517c687.png

"К сожалению, количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе - возросло до пяти человек. Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения", - сообщил Хинштейн в своем телеграм-канале.Атака украинской армии на торговый центр "Добрыня" в слободе Белой Беловского района произошла накануне, 10 марта. ВУ нанесли удар в момент, когда люди пришли за покупками после работы, сообщил ранее врио губернатора.Хинштейн выразил соболезнования близким погибших мирных жителей.По словам чиновника, двое пострадавших подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве. За это он отдельно поблагодарил руководство Минздрава России.Также 11 марта заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ОБСЕ игнорирует удары украинской армии по гражданским объектам России ввиду особой позиции ряда стран, продвигающих милитаризм. Он также назвал руководителей Евросоюза лицемерами за заявления о том, что гибели гражданских лиц в России не происходит.Подробности в публикации Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ

россия

курская область

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, курская область, москва, хинштейн, минздрав, всу, мирные жители, обстрелы, военные преступления, кто