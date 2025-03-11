Пять человек погибли в Беловском районе Курской области из-за удара ВСУ по торговому центру
© pixabayсвеча, траур
© pixabay
Гибель пятерых мирных жителей в результате удара ВСУ по торговому центру в курском Беловском районе констатировали местные власти. Об этом 11 марта сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"К сожалению, количество погибших в результате удара ВСУ по торговому центру в Беловском районе - возросло до пяти человек. Еще один погибший — мужчина 1999 года рождения", - сообщил Хинштейн в своем телеграм-канале.
Атака украинской армии на торговый центр "Добрыня" в слободе Белой Беловского района произошла накануне, 10 марта. ВУ нанесли удар в момент, когда люди пришли за покупками после работы, сообщил ранее врио губернатора.
Хинштейн выразил соболезнования близким погибших мирных жителей.
"Со стороны власти окажем всю необходимую поддержку семьям — никто не должен остаться со своей бедой один на один, - заявил он. - В прицеле нашего внимания и раненые в торговом центре. Все они находятся в областной клинической больнице, и врачи делают максимум, чтобы скорее поставить их на ноги — убедился в этом сам, когда заезжал проведать людей".
Также 11 марта заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что ОБСЕ игнорирует удары украинской армии по гражданским объектам России ввиду особой позиции ряда стран, продвигающих милитаризм. Он также назвал руководителей Евросоюза лицемерами за заявления о том, что гибели гражданских лиц в России не происходит.
Подробности в публикации Постпред России при ОБСЕ объяснил, почему организация игнорирует атаки ВСУ на гражданские объекты РФ