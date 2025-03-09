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Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым"

Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым" - 09.03.2025 Украина.ру

Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым"

Украинский посол в Британии, в недавнем прошлом главком ВСУ Валерий Залужный делает странные заявления. На это обратил внимание депутат украинского парламента Александр Дубинский.

2025-03-09T11:19

2025-03-09T11:19

2025-03-09T11:19

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Находящийся в следственном изоляторе Киева оппозиционный парламентарий обратил внимание на очередное заявление Залужного.Дубинский признался, что не смог понять сказанного представителем официального Киева в Лондоне.Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что Владимира Зеленского могут физически устранить на фоне потепления отношений России и США. По её мнению, Валерий Залужный может стать "одним из удобных" кандидатов на пост украинского президента.О том, насколько состоятельны такие предположения, в комментарии изданию Украина.ру высказался политолог-американист Малек Дудаков. Подробности в публикации Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков

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новости, киев, британия, лондон, валерий залужный, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, украина, президентские выборы, мид украины, всу, культура, бывший ссср