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Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым"
Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым" - 09.03.2025 Украина.ру
Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым"
Украинский посол в Британии, в недавнем прошлом главком ВСУ Валерий Залужный делает странные заявления. На это обратил внимание депутат украинского парламента Александр Дубинский.
2025-03-09T11:19
2025-03-09T11:19
2025-03-09T11:19
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Находящийся в следственном изоляторе Киева оппозиционный парламентарий обратил внимание на очередное заявление Залужного.Дубинский признался, что не смог понять сказанного представителем официального Киева в Лондоне.Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предположила, что Владимира Зеленского могут физически устранить на фоне потепления отношений России и США. По её мнению, Валерий Залужный может стать "одним из удобных" кандидатов на пост украинского президента.О том, насколько состоятельны такие предположения, в комментарии изданию Украина.ру высказался политолог-американист Малек Дудаков. Подробности в публикации Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, британия, лондон, валерий залужный, александр дубинский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада, украина, президентские выборы, мид украины, всу, культура, бывший ссср
Новости, Киев, Британия, Лондон, Валерий Залужный, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина, президентские выборы, МИД Украины, ВСУ, культура, бывший СССР
Украинский парламентарий назвал экс-главкома ВСУ "тупым"
Украинский посол в Британии, в недавнем прошлом главком ВСУ Валерий Залужный делает странные заявления. На это обратил внимание депутат украинского парламента Александр Дубинский.
Находящийся в следственном изоляторе Киева оппозиционный парламентарий обратил внимание на очередное заявление Залужного.
“Посчитайте, что такое 50 тысяч(погибших) из 5,5 млн лиц, стоящих на учете. Результат равен нулю, потому что это критическая точка. Которую мы навряд ли перейдем. Вместе с тем, война то изменилась под влиянием двух факторов. Первый - демография”, - Залужный.
Дубинский признался
, что не смог понять сказанного представителем официального Киева в Лондоне
.
"Я 5 раз перечитал этот набор слов. Пытался понять, что он имеет в виду. Сначала решил что он просто тупой. А потом понял - ему написали речь, а он ее не выучил, сбился, и что-то с чем-то переставил местами. То есть, таки да, тупой", - констатировал депутат украинского парламента.
Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая
предположила, что Владимира Зеленского
могут физически устранить на фоне потепления отношений России
и США
. По её мнению, Валерий Залужный может стать "одним из удобных" кандидатов на пост украинского президента.
О том, насколько состоятельны такие предположения, в комментарии изданию Украина.ру
высказался политолог-американист Малек Дудаков
. Подробности в публикации Если Зеленский продолжит в том же духе, с ним могут расправиться физически — Дудаков