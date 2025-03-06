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Азаров объяснил, чем Киеву грозит подписание договора с США о металлах
Азаров объяснил, чем Киеву грозит подписание договора с США о металлах - 06.03.2025 Украина.ру
Азаров объяснил, чем Киеву грозит подписание договора с США о металлах
Владимир Зеленский превратит Украину в колонию США, если подпишет договор о редкоземельных металлах. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Россия 24"
2025-03-06T11:53
2025-03-06T11:53
2025-03-06T12:09
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владимир зеленский
николай азаров
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"Договор, который вы не просто сказали кабальный, он колониальный. То есть, по сути дела, подписав этот договор, он (Зеленский – ред.) превращает Украину в колонию", - сказал Азаров.Он также отметил, что возможное соглашение Киева и Вашингтона не будет легитимным, потому что Зеленский уже превысил срок своих полномочий. По мнению бывшего премьера, когда на Украине власть перейдет к законно избранным лицам, они в любой момент разорвут этот договор.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Подробнее о возможной отставке Зеленского - в материале Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, николай азаров
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Николай Азаров
Азаров объяснил, чем Киеву грозит подписание договора с США о металлах
11:53 06.03.2025 (обновлено: 12:09 06.03.2025)
Владимир Зеленский превратит Украину в колонию США, если подпишет договор о редкоземельных металлах. Об этом заявил экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Россия 24"
"Договор, который вы не просто сказали кабальный, он колониальный. То есть, по сути дела, подписав этот договор, он (Зеленский – ред.) превращает Украину в колонию", - сказал Азаров.
Он также отметил, что возможное соглашение Киева и Вашингтона
не будет легитимным, потому что Зеленский уже превысил срок своих полномочий.
По мнению бывшего премьера, когда на Украине власть перейдет к законно избранным лицам, они в любой момент разорвут этот договор.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.