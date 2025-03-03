В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом - 03.03.2025 Украина.ру
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В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом
В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом - 03.03.2025 Украина.ру
В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом
Зеленский не желает мира и демонстрирует полное отсутствие дипломатических способностей. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-03T13:54
2025-03-03T13:54
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владимир зеленский
дмитрий песков
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переговоры
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По словам пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин знаком с деталями состоявшейся 28 февраля в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.Он отметил в общении с журналистами, что скандал в Белом доме выявил низкий профессиональный уровень киевских политиков.При этом он заметил, что инцидент 28 февраля в Белом доме негативно скажется на урегулировании украинской проблемы.Он также напомнил, что ранее Владимир Путин неоднократно констатировал нежелание киевского режима и лично Зеленского вести переговоры о мире. К тому же началась "фрагментация коллективного Запада". Которая тоже усложняет задачу налаживания мирного процесса."Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которая заявляет о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия", - сказал пресс-секретарь российского лидера.В итоге сложилась непростая ситуация в части мирного урегулирования украинской проблемы. Москва налаживает отношения с США и, одновременно, продолжает СВО с целью достижения всех поставленных целей, сказал Песков.Ранее в новостях: Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – ПесковАктуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе
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новости, сша, украина, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, дональд трамп, ес, переговоры, сво, международные отношения, международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, внешняя политика
Новости, США, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, ЕС, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, внешняя политика

В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом

13:54 03.03.2025
 
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
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Зеленский не желает мира и демонстрирует полное отсутствие дипломатических способностей. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин знаком с деталями состоявшейся 28 февраля в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
"Безусловно, президент знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает", - сообщил Песков.
Он отметил в общении с журналистами, что скандал в Белом доме выявил низкий профессиональный уровень киевских политиков.
" Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие, - сказал Песков. - Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей - как минимум, не говоря уже о большем", -
При этом он заметил, что инцидент 28 февраля в Белом доме негативно скажется на урегулировании украинской проблемы.
"Произошедшее в пятницу в Белом Доме, безусловно, продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины, - сказал Песков. - Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент".
Он также напомнил, что ранее Владимир Путин неоднократно констатировал нежелание киевского режима и лично Зеленского вести переговоры о мире. К тому же началась "фрагментация коллективного Запада". Которая тоже усложняет задачу налаживания мирного процесса.
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"Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которая заявляет о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
В итоге сложилась непростая ситуация в части мирного урегулирования украинской проблемы. Москва налаживает отношения с США и, одновременно, продолжает СВО с целью достижения всех поставленных целей, сказал Песков.
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