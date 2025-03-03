https://ukraina.ru/20250303/1061497549.html

В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом

В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом - 03.03.2025 Украина.ру

В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом

Зеленский не желает мира и демонстрирует полное отсутствие дипломатических способностей. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-03-03T13:54

2025-03-03T13:54

2025-03-03T13:54

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По словам пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин знаком с деталями состоявшейся 28 февраля в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.Он отметил в общении с журналистами, что скандал в Белом доме выявил низкий профессиональный уровень киевских политиков.При этом он заметил, что инцидент 28 февраля в Белом доме негативно скажется на урегулировании украинской проблемы.Он также напомнил, что ранее Владимир Путин неоднократно констатировал нежелание киевского режима и лично Зеленского вести переговоры о мире. К тому же началась "фрагментация коллективного Запада". Которая тоже усложняет задачу налаживания мирного процесса."Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которая заявляет о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия", - сказал пресс-секретарь российского лидера.В итоге сложилась непростая ситуация в части мирного урегулирования украинской проблемы. Москва налаживает отношения с США и, одновременно, продолжает СВО с целью достижения всех поставленных целей, сказал Песков.Ранее в новостях: Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – ПесковАктуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе

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