https://ukraina.ru/20250303/1061497549.html
В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом
В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом - 03.03.2025 Украина.ру
В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом
Зеленский не желает мира и демонстрирует полное отсутствие дипломатических способностей. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-03-03T13:54
2025-03-03T13:54
2025-03-03T13:54
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По словам пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин знаком с деталями состоявшейся 28 февраля в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.Он отметил в общении с журналистами, что скандал в Белом доме выявил низкий профессиональный уровень киевских политиков.При этом он заметил, что инцидент 28 февраля в Белом доме негативно скажется на урегулировании украинской проблемы.Он также напомнил, что ранее Владимир Путин неоднократно констатировал нежелание киевского режима и лично Зеленского вести переговоры о мире. К тому же началась "фрагментация коллективного Запада". Которая тоже усложняет задачу налаживания мирного процесса."Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которая заявляет о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия", - сказал пресс-секретарь российского лидера.В итоге сложилась непростая ситуация в части мирного урегулирования украинской проблемы. Москва налаживает отношения с США и, одновременно, продолжает СВО с целью достижения всех поставленных целей, сказал Песков.Ранее в новостях: Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – ПесковАктуальное интервью на эту тему: Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе
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Новости, США, Украина, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, ЕС, переговоры, СВО, международные отношения, Международная политика, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, внешняя политика
В Кремле оценили готовность Зеленского к миру и его конфликт с Трампом
Зеленский не желает мира и демонстрирует полное отсутствие дипломатических способностей. Об этом 3 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Владимир Путин знаком с деталями состоявшейся 28 февраля в Белом доме встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
"Безусловно, президент знаком с сутью произошедшего. Тем более, что она была доступна для всей мировой общественности в нюансах. Поэтому все нюансы, конечно, президент знает", - сообщил Песков.
Он отметил в общении с журналистами, что скандал в Белом доме выявил низкий профессиональный уровень киевских политиков.
" Достаточно беспрецедентное, скажем так, событие, - сказал Песков. - Зеленский во многом продемонстрировал, наверное, полное отсутствие дипломатических способностей - как минимум, не говоря уже о большем", -
При этом он заметил, что инцидент 28 февраля в Белом доме негативно скажется на урегулировании украинской проблемы.
"Произошедшее в пятницу в Белом Доме, безусловно, продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины, - сказал Песков. - Киевский режим и Зеленский не хотят мира, они хотят продолжения войны. Поэтому в этой ситуации, конечно же, только усилий Вашингтона и готовности Москвы будет явно недостаточно. Выпадает очень важный элемент".
Он также напомнил, что ранее Владимир Путин неоднократно констатировал нежелание киевского режима и лично Зеленского вести переговоры о мире. К тому же началась "фрагментация коллективного Запада". Которая тоже усложняет задачу налаживания мирного процесса.
"Остается группа стран, которые скорее составляют "партию войны", которая заявляет о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий. Они не говорят о том, что необходимо скорее выйти на мирные условия", - сказал пресс-секретарь российского лидера.
В итоге сложилась непростая ситуация в части мирного урегулирования украинской проблемы. Москва налаживает отношения с США и, одновременно, продолжает СВО с целью достижения всех поставленных целей, сказал Песков.