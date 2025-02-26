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Бывший вице-премьер Крыма осужден за превышение полномочий, но в колонию не поедет

Бывший вице-премьер Крыма осужден за превышение полномочий, но в колонию не поедет - 26.02.2025 Украина.ру

Бывший вице-премьер Крыма осужден за превышение полномочий, но в колонию не поедет

Бывший вице-премьер крымского правительства и экс-мэр Судака Владимир Серов признан виновным в превышении должностных полномочий и приговорен к лишению свободы. Об этом сообщает пресс-службы Судакского городского суда.

2025-02-26T11:36

2025-02-26T11:36

2025-02-26T11:36

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Владимир Серов осужден за превышение должностных полномочий, выразившееся в предоставлении земельных участков для размещения торговых объектов без взимания платы. В результате этих действий казне органа местного самоуправления был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.Серова приговорили к трём годам и семи месяцам лишения свободы с назначением наказания в виде трех лет и семи месяцев лишения свободы, сказано в сообщении суда. Бывший чиновник должен погасить нанесённый им ущерб на сумму более 16 миллионов рублей. Он также не сможет занимать должности в органах власти в течение 2,5 лет.В итоге осужденный освобожден. С декабря 2021 по февраль 2025 года он находился под стражей и другими ограничениями.Тем временем сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Москве вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева и главу представительства региона в Москве Кирилла Бочарова. Они подозреваются в вымогательстве крупной взятки и были взяты с поличным при получении части суммы.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Большая сделка, провалы ВСУ, ненужный Зеленский. Главное на Украине на утро 26 февраля

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новости, москва, крым, судак, фсб, следственный комитет, коррупция, криминал, приговор, уголовное дело