Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов - 25.02.2025 Украина.ру
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Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов
Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов - 25.02.2025 Украина.ру
Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов
Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру дал общую оценку ситуации на фронте, провёл исторические параллели, а также очертил возможные сценарии и сроки по переговорным процессам
2025-02-25T12:09
2025-02-25T12:09
видео
курская область
украина
россия
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сша
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00:42 - Общая оценка хода боевых действий.06:13 - За счёт чего держатся ВСУ?09:30 - Исторические примеры "экономной войны".13:25 - О возможности вступления Европы в боевые действи.18:36 - Что будет, если переговоры не состоятся? 21:14 - О ситуации в Курской области.31:03 - Чем могут закончиться переговоры по Украине? 36:31 - О возможных сценариях переговорного процесса.
курская область
украина
россия
сша
западная украина
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видео, курская область, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, впк, потери, сша, западная украина, атака, мобилизация, видео
Видео, Курская область, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВПК, потери, США, Западная Украина, атака, мобилизация

Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов

12:09 25.02.2025
 
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Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру дал общую оценку ситуации на фронте, провёл исторические параллели, а также очертил возможные сценарии и сроки по переговорным процессам
00:42 - Общая оценка хода боевых действий.
06:13 - За счёт чего держатся ВСУ?
09:30 - Исторические примеры "экономной войны".
13:25 - О возможности вступления Европы в боевые действи.
18:36 - Что будет, если переговоры не состоятся?
21:14 - О ситуации в Курской области.
31:03 - Чем могут закончиться переговоры по Украине?
36:31 - О возможных сценариях переговорного процесса.
 
ВидеоКурская областьУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВПКпотериСШАЗападная Украинаатакамобилизация
 
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