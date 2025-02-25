https://ukraina.ru/20250225/1061339985.html

Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов

Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов - 25.02.2025 Украина.ру

Освободим ли Курскую область через месяц, чем закончится СВО и когда это может случиться — Копылов

Историк, исследователь Первой мировой войны Кирилл Копылов в эфире Украина.ру дал общую оценку ситуации на фронте, провёл исторические параллели, а также очертил возможные сценарии и сроки по переговорным процессам

2025-02-25T12:09

2025-02-25T12:09

2025-02-25T12:09

видео

курская область

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

впк

потери

сша

западная украина

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00:42 - Общая оценка хода боевых действий.06:13 - За счёт чего держатся ВСУ?09:30 - Исторические примеры "экономной войны".13:25 - О возможности вступления Европы в боевые действи.18:36 - Что будет, если переговоры не состоятся? 21:14 - О ситуации в Курской области.31:03 - Чем могут закончиться переговоры по Украине? 36:31 - О возможных сценариях переговорного процесса.

курская область

украина

россия

сша

западная украина

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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