https://ukraina.ru/20250224/1061320034.html

"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне

"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне - 24.02.2025 Украина.ру

"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне

Участник СВО, кавалер Ордена Мужества, майор, а ещё - режиссёр и сценарист фильма "СВОИ. Баллада о войне" Артём Артёмов в эфире Украина.ру рассказал о том, как... Украина.ру, 24.02.2025

2025-02-24T16:10

2025-02-24T16:10

2025-02-24T16:10

новости

россия

донбасс

украина

вооруженные силы украины

украина.ру

вконтакте

режиссер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061319750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c337ca9602788509b950f22288108b9.jpg

Участник СВО, кавалер Ордена Мужества, майор, а ещё - режиссёр и сценарист фильма "СВОИ. Баллада о войне" Артём Артёмов в эфире Украина.ру рассказал о том, как подбирались актёры для этой картины, где и как снимался данный фильм, а также изложил свою позицию о современной гражданской войне и рассказал о мыслях и чувствах молодёжи на освобожденных территориях.00:00 – Трейлер фильма "СВОИ. Баллада о войне"; 02:09 – Почему тема Донбасса стала важной для Артёма Артёмова;03:54 – Артёмов о начале СВО и своих действиях;06:13 – О решении снять фильм;12:29 – Как искали актёров;14:23 – Где проходили съёмки;17:38 – О чём картина "СВОИ. Баллада о войне";21:44 – Как живут и что чувствуют мирные люди на освобождённых территориях;26:21 – О тех, кто ждал Россию с 2014 года;28:16 – Почему для режиссёра было важно сфокусироваться на жизни мирных людей;32:47 – Есть ли сейчас силы у России для освобождения всей Украины;34:02 – О хаосе первых дней после начала СВО;37:22 – Почему нужно показывать разную мотивацию ВСУшников;44:04 – Где посмотреть фильм "СВОИ. Баллада о войне".#Артёмов #ВСУ #история #ВСРФ #Россия #РФ #Донбасс #ДНР #Мариуполь #Рубежное #гуманитарный_коридор #ЛБС #фильм #Харьков #кино #режиссёр #Харьковская_область #Херсон #Херсонская_область #Марьинка #Запорожье #Запорожская_область #культура #книги #кино #Москва #Днепр #переговоры #перемирие #дроны #БПЛА #беспилотники #Красный_Лиман #Луганск #Донецк #БМП #оружие #Светлоград #Ставрополь #Ставропольский_край #Подмосковье #Кремль #пропаганда #СССР #бандеровцы #Бандера #Киев #Волноваха #Каменец_Подольский #Хмельницкая_область #Мариуполь #расстрел_милиции #рация #связь #ЛНР #террор #Курск #Курская_область #Киев #Сумы #Киевская_область #Сумская_область #репрессия #демонстрации #Новая_Каховка #Бессмертный_полк #День_Победы #автопробег #освобождение #президент #гражданская_война #Врангель #Петлюра #красные #белые #фильтрация #Украина #Германия #ФРГ #Скоропадский #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действияТГ-канал фильма "СВОИ. Баллада о войне": t.me/...rt_artemovНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

https://ukraina.ru/20250224/1061319103.html

россия

донбасс

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, вконтакте, режиссер