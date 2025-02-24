"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне
Участник СВО, кавалер Ордена Мужества, майор, а ещё - режиссёр и сценарист фильма "СВОИ. Баллада о войне" Артём Артёмов в эфире Украина.ру рассказал о том, как подбирались актёры для этой картины, где и как снимался данный фильм, а также изложил свою позицию о современной гражданской войне и рассказал о мыслях и чувствах молодёжи на освобожденных территориях.
00:00 – Трейлер фильма "СВОИ. Баллада о войне";
02:09 – Почему тема Донбасса стала важной для Артёма Артёмова;
03:54 – Артёмов о начале СВО и своих действиях;
06:13 – О решении снять фильм;
12:29 – Как искали актёров;
14:23 – Где проходили съёмки;
17:38 – О чём картина "СВОИ. Баллада о войне";
21:44 – Как живут и что чувствуют мирные люди на освобождённых территориях;
26:21 – О тех, кто ждал Россию с 2014 года;
28:16 – Почему для режиссёра было важно сфокусироваться на жизни мирных людей;
32:47 – Есть ли сейчас силы у России для освобождения всей Украины;
34:02 – О хаосе первых дней после начала СВО;
37:22 – Почему нужно показывать разную мотивацию ВСУшников;
44:04 – Где посмотреть фильм "СВОИ. Баллада о войне".
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00:00 – Трейлер фильма "СВОИ. Баллада о войне";
02:09 – Почему тема Донбасса стала важной для Артёма Артёмова;
03:54 – Артёмов о начале СВО и своих действиях;
06:13 – О решении снять фильм;
12:29 – Как искали актёров;
14:23 – Где проходили съёмки;
17:38 – О чём картина "СВОИ. Баллада о войне";
21:44 – Как живут и что чувствуют мирные люди на освобождённых территориях;
26:21 – О тех, кто ждал Россию с 2014 года;
28:16 – Почему для режиссёра было важно сфокусироваться на жизни мирных людей;
32:47 – Есть ли сейчас силы у России для освобождения всей Украины;
34:02 – О хаосе первых дней после начала СВО;
37:22 – Почему нужно показывать разную мотивацию ВСУшников;
44:04 – Где посмотреть фильм "СВОИ. Баллада о войне".
#Артёмов #ВСУ #история #ВСРФ #Россия #РФ #Донбасс #ДНР #Мариуполь #Рубежное #гуманитарный_коридор #ЛБС #фильм #Харьков #кино #режиссёр #Харьковская_область #Херсон #Херсонская_область #Марьинка #Запорожье #Запорожская_область #культура #книги #кино #Москва #Днепр #переговоры #перемирие #дроны #БПЛА #беспилотники #Красный_Лиман #Луганск #Донецк #БМП #оружие #Светлоград #Ставрополь #Ставропольский_край #Подмосковье #Кремль #пропаганда #СССР #бандеровцы #Бандера #Киев #Волноваха #Каменец_Подольский #Хмельницкая_область #Мариуполь #расстрел_милиции #рация #связь #ЛНР #террор #Курск #Курская_область #Киев #Сумы #Киевская_область #Сумская_область #репрессия #демонстрации #Новая_Каховка #Бессмертный_полк #День_Победы #автопробег #освобождение #президент #гражданская_война #Врангель #Петлюра #красные #белые #фильтрация #Украина #Германия #ФРГ #Скоропадский #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия
ТГ-канал фильма "СВОИ. Баллада о войне": t.me/...rt_artemov
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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