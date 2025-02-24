"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне - 24.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250224/1061320034.html
"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне
"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне - 24.02.2025 Украина.ру
"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне
Участник СВО, кавалер Ордена Мужества, майор, а ещё - режиссёр и сценарист фильма "СВОИ. Баллада о войне" Артём Артёмов в эфире Украина.ру рассказал о том, как... Украина.ру, 24.02.2025
2025-02-24T16:10
2025-02-24T16:10
новости
россия
донбасс
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
вконтакте
режиссер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061319750_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c337ca9602788509b950f22288108b9.jpg
Участник СВО, кавалер Ордена Мужества, майор, а ещё - режиссёр и сценарист фильма "СВОИ. Баллада о войне" Артём Артёмов в эфире Украина.ру рассказал о том, как подбирались актёры для этой картины, где и как снимался данный фильм, а также изложил свою позицию о современной гражданской войне и рассказал о мыслях и чувствах молодёжи на освобожденных территориях.00:00 – Трейлер фильма "СВОИ. Баллада о войне"; 02:09 – Почему тема Донбасса стала важной для Артёма Артёмова;03:54 – Артёмов о начале СВО и своих действиях;06:13 – О решении снять фильм;12:29 – Как искали актёров;14:23 – Где проходили съёмки;17:38 – О чём картина "СВОИ. Баллада о войне";21:44 – Как живут и что чувствуют мирные люди на освобождённых территориях;26:21 – О тех, кто ждал Россию с 2014 года;28:16 – Почему для режиссёра было важно сфокусироваться на жизни мирных людей;32:47 – Есть ли сейчас силы у России для освобождения всей Украины;34:02 – О хаосе первых дней после начала СВО;37:22 – Почему нужно показывать разную мотивацию ВСУшников;44:04 – Где посмотреть фильм "СВОИ. Баллада о войне".#Артёмов #ВСУ #история #ВСРФ #Россия #РФ #Донбасс #ДНР #Мариуполь #Рубежное #гуманитарный_коридор #ЛБС #фильм #Харьков #кино #режиссёр #Харьковская_область #Херсон #Херсонская_область #Марьинка #Запорожье #Запорожская_область #культура #книги #кино #Москва #Днепр #переговоры #перемирие #дроны #БПЛА #беспилотники #Красный_Лиман #Луганск #Донецк #БМП #оружие #Светлоград #Ставрополь #Ставропольский_край #Подмосковье #Кремль #пропаганда #СССР #бандеровцы #Бандера #Киев #Волноваха #Каменец_Подольский #Хмельницкая_область #Мариуполь #расстрел_милиции #рация #связь #ЛНР #террор #Курск #Курская_область #Киев #Сумы #Киевская_область #Сумская_область #репрессия #демонстрации #Новая_Каховка #Бессмертный_полк #День_Победы #автопробег #освобождение #президент #гражданская_война #Врангель #Петлюра #красные #белые #фильтрация #Украина #Германия #ФРГ #Скоропадский #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действияТГ-канал фильма "СВОИ. Баллада о войне": t.me/...rt_artemovНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
https://ukraina.ru/20250224/1061319103.html
россия
донбасс
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/18/1061319750_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7a521dca0022d8a48cfce6e09d6b098a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донбасс, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, вконтакте, режиссер
Новости, Россия, Донбасс, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Вконтакте, режиссер

"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне

16:10 24.02.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Участник СВО, кавалер Ордена Мужества, майор, а ещё - режиссёр и сценарист фильма "СВОИ. Баллада о войне" Артём Артёмов в эфире Украина.ру рассказал о том, как подбирались актёры для этой картины, где и как снимался данный фильм, а также изложил свою позицию о современной гражданской войне и рассказал о мыслях и чувствах молодёжи на освобожденных территориях.

00:00 – Трейлер фильма "СВОИ. Баллада о войне";
02:09 – Почему тема Донбасса стала важной для Артёма Артёмова;
03:54 – Артёмов о начале СВО и своих действиях;
06:13 – О решении снять фильм;
12:29 – Как искали актёров;
14:23 – Где проходили съёмки;
17:38 – О чём картина "СВОИ. Баллада о войне";
21:44 – Как живут и что чувствуют мирные люди на освобождённых территориях;
26:21 – О тех, кто ждал Россию с 2014 года;
28:16 – Почему для режиссёра было важно сфокусироваться на жизни мирных людей;
32:47 – Есть ли сейчас силы у России для освобождения всей Украины;
34:02 – О хаосе первых дней после начала СВО;
37:22 – Почему нужно показывать разную мотивацию ВСУшников;
44:04 – Где посмотреть фильм "СВОИ. Баллада о войне".

#Артёмов #ВСУ #история #ВСРФ #Россия #РФ #Донбасс #ДНР #Мариуполь #Рубежное #гуманитарный_коридор #ЛБС #фильм #Харьков #кино #режиссёр #Харьковская_область #Херсон #Херсонская_область #Марьинка #Запорожье #Запорожская_область #культура #книги #кино #Москва #Днепр #переговоры #перемирие #дроны #БПЛА #беспилотники #Красный_Лиман #Луганск #Донецк #БМП #оружие #Светлоград #Ставрополь #Ставропольский_край #Подмосковье #Кремль #пропаганда #СССР #бандеровцы #Бандера #Киев #Волноваха #Каменец_Подольский #Хмельницкая_область #Мариуполь #расстрел_милиции #рация #связь #ЛНР #террор #Курск #Курская_область #Киев #Сумы #Киевская_область #Сумская_область #репрессия #демонстрации #Новая_Каховка #Бессмертный_полк #День_Победы #автопробег #освобождение #президент #гражданская_война #Врангель #Петлюра #красные #белые #фильтрация #Украина #Германия #ФРГ #Скоропадский #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия

ТГ-канал фильма "СВОИ. Баллада о войне": t.me/...rt_artemov

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. М.Карлсен – В.Ананд. Первая партия - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
15:44
Неожиданный "букет": стало известно, кто именно вошел в новый санкционный пакет ЕСЕС расширил список персональных санкций, добавив в него юмориста, шахматиста, спортсмена и производителя С-300. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза
 
НовостиРоссияДонбассУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руВконтактережиссер
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Глава МИД Турции заявил, что Трамп не улучшит отношения с Россией без решения украинской проблемы
17:39Трамп закрывает военную базу, через которую на Украину поступало оружие
17:35Про Украину без Великобритании. Что Макрон предложит Трампу?
17:14Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под Курска
17:14Пока Зеленский хрипел на министра Трампа, президент США устроил новую подставу для Украины
17:12Британский премьер-министр заявил, что слышит голоса и так принимает решения
16:54Финальная стадия переговоров: на Украине заявили о скором заключении сделки с США по минералам
16:25Продлевать будете? Рада отказалась от президентских услуг Зеленского
16:20Тимофей Борисов: Канцлер Мерц включит пылесос, который соберет для ВСУ оружие со всего мира
16:13ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цель
16:10Британия расширила антироссийские санкции
16:10"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне
16:00Наступление на степь Владимира II Мономаха: победить половцев для объединения Руси
15:56Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно?
15:44Неожиданный "букет": стало известно, кто именно вошел в новый санкционный пакет ЕС
15:24Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия
15:23СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы
15:05Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов
15:03Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс
15:02Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе
Лента новостейМолния