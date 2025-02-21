Дело не в "рептилоидах с планеты Нибиру": Ищенко о том, почему Россия и США не могут прийти к компромиссу
04:45 21.02.2025 (обновлено: 04:51 21.02.2025)
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром в зоне проведения специальной военной операции
Дело же не в том, что Путин и Трамп не могут прийти к компромиссу. Как два человека они бы сели и договорились. Но они представляют свои государства. А государства – это экономика, финансы, бизнес и общественное мнение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В целом сейчас по сравнению с декабрем 2024 года существенно ничего не поменялось. Хотя Дональд Трамп уже не избранный, а действующий президент США, но говорит он примерно то же самое, рассказал эксперт.
Он отметил, что Трамп предпринимает какие-то попытки совместить интересы России и США, но пока это не получается, потому что они диаметрально противоположны.
"Дело же не в том, что [президент России Владимир] Путин и Трамп не могут прийти к компромиссу. Как два человека они бы сели и договорились. Но они представляют свои государства. А государства – это не толпа, на которую можно наплевать. Это экономика, финансы, бизнес и общественное мнение", — подчеркнул Ищенко.
Он отметил, что общественное мнение формируется "не рептилоидами с планеты Нибиру, которые включили излучатель и все начали думать одинаково".
Каждая общественная группа через средства массовой информации продвигает тот формат разрешения проблемы, который ей выгоден и который она искренне считает правильным, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.