Дело не в "рептилоидах с планеты Нибиру": Ищенко о том, почему Россия и США не могут прийти к компромиссу - 21.02.2025 Украина.ру
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Дело не в "рептилоидах с планеты Нибиру": Ищенко о том, почему Россия и США не могут прийти к компромиссу
Дело не в "рептилоидах с планеты Нибиру": Ищенко о том, почему Россия и США не могут прийти к компромиссу - 21.02.2025 Украина.ру
Дело не в "рептилоидах с планеты Нибиру": Ищенко о том, почему Россия и США не могут прийти к компромиссу
Дело же не в том, что Путин и Трамп не могут прийти к компромиссу. Как два человека они бы сели и договорились. Но они представляют свои государства. А государства – это экономика, финансы, бизнес и общественное мнение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-21T04:45
2025-02-21T04:51
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ростислав ищенко
владимир путин
переговоры
сми
государство
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В целом сейчас по сравнению с декабрем 2024 года существенно ничего не поменялось. Хотя Дональд Трамп уже не избранный, а действующий президент США, но говорит он примерно то же самое, рассказал эксперт.Он отметил, что Трамп предпринимает какие-то попытки совместить интересы России и США, но пока это не получается, потому что они диаметрально противоположны.Он отметил, что общественное мнение формируется "не рептилоидами с планеты Нибиру, которые включили излучатель и все начали думать одинаково".Каждая общественная группа через средства массовой информации продвигает тот формат разрешения проблемы, который ей выгоден и который она искренне считает правильным, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, переговоры, сми, государство, экономика, финансы, бизнес
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, переговоры, СМИ, государство, экономика, финансы, бизнес

Дело не в "рептилоидах с планеты Нибиру": Ищенко о том, почему Россия и США не могут прийти к компромиссу

04:45 21.02.2025 (обновлено: 04:51 21.02.2025)
 
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Дело же не в том, что Путин и Трамп не могут прийти к компромиссу. Как два человека они бы сели и договорились. Но они представляют свои государства. А государства – это экономика, финансы, бизнес и общественное мнение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
В целом сейчас по сравнению с декабрем 2024 года существенно ничего не поменялось. Хотя Дональд Трамп уже не избранный, а действующий президент США, но говорит он примерно то же самое, рассказал эксперт.
Он отметил, что Трамп предпринимает какие-то попытки совместить интересы России и США, но пока это не получается, потому что они диаметрально противоположны.

"Дело же не в том, что [президент России Владимир] Путин и Трамп не могут прийти к компромиссу. Как два человека они бы сели и договорились. Но они представляют свои государства. А государства – это не толпа, на которую можно наплевать. Это экономика, финансы, бизнес и общественное мнение", — подчеркнул Ищенко.

Он отметил, что общественное мнение формируется "не рептилоидами с планеты Нибиру, которые включили излучатель и все начали думать одинаково".
Каждая общественная группа через средства массовой информации продвигает тот формат разрешения проблемы, который ей выгоден и который она искренне считает правильным, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине: Олег Иванов: Нынешний режим на Украине не даст России и США спокойной жизни после перемирия на сайте Украина.ру.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 06:30
Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейскогоДля Трампа мир на Украине — это не пустой звук, а обещание американскому электорату, который будет с него за это спрашивать. Главное, не спугнуть вдохновение президента США.
 
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