Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола - 19.02.2025 Украина.ру
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Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола
Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола - 19.02.2025 Украина.ру
Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола
На линии "Синьковка — Голубовка" идут ожесточённые бои. Противник еще удерживает небольшой участок левобережья Оскола в районе Купянска-Узлового. Пытаясь сдержать фронт, ВСУ перебрасывают резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-02-19T03:45
2025-02-19T03:45
новости
россия
оскол
харьков
геннадий алехин
харьковская область
сво
купянск
река
волчанск
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За минувшие сутки усилилось давление ВС РФ в направлении Долгонького, Дорошовки и Кондрашовки. Штурмовики проводят тактические манёвры, вынуждая противника отступать с занимаемых рубежей, рассказал он.Он добавил, что южнее Купянска, в районах Загрызово, Зеленого Гая, Копанок и Новоегоровки продолжаются локальные боевые действия. Киевский режим еще удерживает небольшой участок левобережья Оскола в районе Купянска-Узлового, куда регулярно наносится огневое поражение ударными беспилотниками, дальнобойной артиллерией и РСЗО ВС РФ."Пытаясь удержать линию фронта, командование ВСУ перебрасывает свои резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Под Волчанск и Липцы прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й ОШБР из насильно мобилизованных жителей Харьковской области", — заключил собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250218/1061171125.html
россия
оскол
харьков
харьковская область
купянск
волчанск
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новости, россия, оскол, харьков, геннадий алехин, харьковская область, сво, купянск, река, волчанск, спецоперация
Новости, Россия, Оскол, Харьков, Геннадий Алехин, Харьковская область, СВО, Купянск, река, Волчанск, Спецоперация

Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола

03:45 19.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На линии "Синьковка — Голубовка" идут ожесточённые бои. Противник еще удерживает небольшой участок левобережья Оскола в районе Купянска-Узлового. Пытаясь сдержать фронт, ВСУ перебрасывают резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
За минувшие сутки усилилось давление ВС РФ в направлении Долгонького, Дорошовки и Кондрашовки. Штурмовики проводят тактические манёвры, вынуждая противника отступать с занимаемых рубежей, рассказал он.
"На линии "Синьковка — Голубовка" идут ожесточённые бои. Противник пытается удержать оборонительные позиции, но российские войска продолжают расширять зону оперативного контроля, методично уничтожая украинские оборонительные укрепления", — подчеркнул Алехин.
Он добавил, что южнее Купянска, в районах Загрызово, Зеленого Гая, Копанок и Новоегоровки продолжаются локальные боевые действия.
Киевский режим еще удерживает небольшой участок левобережья Оскола в районе Купянска-Узлового, куда регулярно наносится огневое поражение ударными беспилотниками, дальнобойной артиллерией и РСЗО ВС РФ.
"Пытаясь удержать линию фронта, командование ВСУ перебрасывает свои резервы севернее и юго-восточнее Харькова. Под Волчанск и Липцы прибыли несколько штурмовых отрядов 92-й ОШБР из насильно мобилизованных жителей Харьковской области", — заключил собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ для затыкания дыр в обороне под Харьковом бросают в бой сирот из приютов" на сайте Украина.ру.
По другие важные аспекты спецоперации — в интервью Виталия Киселева: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ на сайте Украина.ру.
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НовостиРоссияОсколХарьковГеннадий АлехинХарьковская областьСВОКупянскрекаВолчанскСпецоперация
 
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