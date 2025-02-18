https://ukraina.ru/20250218/1061139225.html

Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа

Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа - 18.02.2025 Украина.ру

Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа

Россия выгодны и приятны действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Европы, так как у Москвы тоже накопилось достаточно претензий к властям этих стран. Но пока многие путают два трека: договориться с Россией и унизить Украину с Европой — это совершенно разные вещи

2025-02-18T05:35

2025-02-18T05:35

2025-02-18T05:35

новости

украина

россия

европа

сша

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060955374_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_8a06c2a24dafe947d967256fadb71bbb.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Кроме того, отвечая на вопрос, когда станет понятно, к чему пришли российско-американские переговоры, собеседник издания отметил, что до тех пор, пока не развяжутся “некие гордиевы узлы”, обе стороны будут осторожны в комментариях и будут минимально выдавать информацию.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец

https://ukraina.ru/20250217/1061132005.html

украина

россия

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, европа, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры