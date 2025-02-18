Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа - 18.02.2025 Украина.ру
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Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа
Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа - 18.02.2025 Украина.ру
Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа
Россия выгодны и приятны действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Европы, так как у Москвы тоже накопилось достаточно претензий к властям этих стран. Но пока многие путают два трека: договориться с Россией и унизить Украину с Европой — это совершенно разные вещи
2025-02-18T05:35
2025-02-18T05:35
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Кроме того, отвечая на вопрос, когда станет понятно, к чему пришли российско-американские переговоры, собеседник издания отметил, что до тех пор, пока не развяжутся “некие гордиевы узлы”, обе стороны будут осторожны в комментариях и будут минимально выдавать информацию.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
https://ukraina.ru/20250217/1061132005.html
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новости, украина, россия, европа, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Новости, Украина, Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры

Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа

05:35 18.02.2025
 
© AP / Ben Curtis
- РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© AP / Ben Curtis
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Россия выгодны и приятны действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Европы, так как у Москвы тоже накопилось достаточно претензий к властям этих стран. Но пока многие путают два трека: договориться с Россией и унизить Украину с Европой — это совершенно разные вещи
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.
“Для нас эти шаги неразрывно связаны, поскольку мы конфликтуем и с Украиной, и с Европой, но для Трампа — это разные действия. Он эмоционально метелит своих врагов. Нам это приятно, потому что к Украине и Евросоюзу у нас тоже накопилось много претензий. К тому же, какой-то тренд на перемены мы видим. Но в том, что касается противоречий между Россией и США, то ничего не устранено”, — объяснил Бавырин.
Кроме того, отвечая на вопрос, когда станет понятно, к чему пришли российско-американские переговоры, собеседник издания отметил, что до тех пор, пока не развяжутся “некие гордиевы узлы”, обе стороны будут осторожны в комментариях и будут минимально выдавать информацию.
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Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
 
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