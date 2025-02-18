https://ukraina.ru/20250218/1061139225.html
Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа
Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа - 18.02.2025 Украина.ру
Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа
Россия выгодны и приятны действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Европы, так как у Москвы тоже накопилось достаточно претензий к властям этих стран. Но пока многие путают два трека: договориться с Россией и унизить Украину с Европой — это совершенно разные вещи
2025-02-18T05:35
2025-02-18T05:35
2025-02-18T05:35
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Кроме того, отвечая на вопрос, когда станет понятно, к чему пришли российско-американские переговоры, собеседник издания отметил, что до тех пор, пока не развяжутся “некие гордиевы узлы”, обе стороны будут осторожны в комментариях и будут минимально выдавать информацию.Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
https://ukraina.ru/20250217/1061132005.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, европа, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, переговоры
Новости, Украина, Россия, Европа, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, переговоры
Не перепутайте! Бавырин объяснил, чем отличаются поступки Трампа
Россия выгодны и приятны действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины и Европы, так как у Москвы тоже накопилось достаточно претензий к властям этих стран. Но пока многие путают два трека: договориться с Россией и унизить Украину с Европой — это совершенно разные вещи