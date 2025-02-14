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Трамп заявил о "смерти" БРИКС после его угроз ввести пошлины

Трамп заявил о "смерти" БРИКС после его угроз ввести пошлины - 14.02.2025 Украина.ру

Трамп заявил о "смерти" БРИКС после его угроз ввести пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару

2025-02-14T09:00

2025-02-14T09:00

2025-02-14T09:05

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"БРИКС был создан для плохой цели. И большинство из этих людей не хотят этого. Они даже не хотят говорить об этом сейчас. Они боятся говорить об этом, потому что я сказал им, что если они захотят играть в игры с долларом, то они будут обложены стопроцентным тарифом в тот день, когда они упомянут, что хотят это сделать, и они вернутся и скажут: "Мы умоляем вас, мы умоляем вас не делать этого". БРИКС мертв", - сказал Трамп.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.Подробнее - в материале Песков попросил экспертов США разъяснить Трампу повестку БРИКС на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, дмитрий песков, брикс