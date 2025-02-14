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Главное за ночь 14 февраля

Главное за ночь 14 февраля - 14.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 14 февраля

ВС РФ продолжают поражать цели на территории противника. Взрывы раздавались в Киеве, Кировограде, Полтаве и оккупированном Запорожье. Также вражеские объекты... Украина.ру, 14.02.2025

2025-02-14T08:13

2025-02-14T08:13

2025-02-14T08:13

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ВС РФ продолжают поражать цели на территории противника. Взрывы раздавались в Киеве, Кировограде, Полтаве и оккупированном Запорожье. Также вражеские объекты были поражены в Кировоградской и Харьковской областях.ПВО сбила 50 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны РФ. 41 дрон уничтожен над Белгородской областью, пять — над Воронежской, четыре — над Ростовской.Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении, захватив два вражеских опорных пункта, а также на Времевском направлении запорожской линии фронта, информировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Два человека, пытавшиеся поджечь военную технику, задержаны в Приангарье по подозрению в совершении теракта, — УФСБ РФ по Иркутской области.Трамп заявил, что надеется на соглашение с Россией и Китаем по снижению "военной эскалации", особенно в ядерной сфере.Вице-президент США Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине.Венгрия после прихода Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, заявил министр иностранных дел страны Сийярто.Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон полностью не исключает вариант отправки войск на Украину, если переговоры не будут "добросовестными".Глава МИД Японии Такэси Ивая впервые за долгое время заявил о необходимости "взаимопонимания с Россией".МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России из-за обнаружения обломков двух дронов на румынской территории.Об успехах ВС РФ - в материале "Мы сломали всех, кто там был": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "заштурмовали" ВСУ в Дзержинске на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, дональд трамп, украина, джей ди вэнс, андрей марочко, мид, вооруженные силы украины