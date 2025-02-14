Главное за ночь 14 февраля - 14.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250214/1061066077.html
Главное за ночь 14 февраля
Главное за ночь 14 февраля - 14.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 14 февраля
ВС РФ продолжают поражать цели на территории противника. Взрывы раздавались в Киеве, Кировограде, Полтаве и оккупированном Запорожье. Также вражеские объекты... Украина.ру, 14.02.2025
2025-02-14T08:13
2025-02-14T08:13
новости
россия
сша
дональд трамп
украина
джей ди вэнс
андрей марочко
мид
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790751_0:99:980:650_1920x0_80_0_0_a4ff2629e1de6f60c9223cd10676660a.jpg
ВС РФ продолжают поражать цели на территории противника. Взрывы раздавались в Киеве, Кировограде, Полтаве и оккупированном Запорожье. Также вражеские объекты были поражены в Кировоградской и Харьковской областях.ПВО сбила 50 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны РФ. 41 дрон уничтожен над Белгородской областью, пять — над Воронежской, четыре — над Ростовской.Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении, захватив два вражеских опорных пункта, а также на Времевском направлении запорожской линии фронта, информировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Два человека, пытавшиеся поджечь военную технику, задержаны в Приангарье по подозрению в совершении теракта, — УФСБ РФ по Иркутской области.Трамп заявил, что надеется на соглашение с Россией и Китаем по снижению "военной эскалации", особенно в ядерной сфере.Вице-президент США Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине.Венгрия после прихода Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, заявил министр иностранных дел страны Сийярто.Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон полностью не исключает вариант отправки войск на Украину, если переговоры не будут "добросовестными".Глава МИД Японии Такэси Ивая впервые за долгое время заявил о необходимости "взаимопонимания с Россией".МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России из-за обнаружения обломков двух дронов на румынской территории.Об успехах ВС РФ - в материале "Мы сломали всех, кто там был": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "заштурмовали" ВСУ в Дзержинске на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790751_0:0:868:650_1920x0_80_0_0_b32e046bfd72a2570978e32669be3d9c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, дональд трамп, украина, джей ди вэнс, андрей марочко, мид, вооруженные силы украины
Новости, Россия, США, Дональд Трамп, Украина, Джей Ди Вэнс, Андрей Марочко, МИД, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 14 февраля

08:13 14.02.2025
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
ВС РФ продолжают поражать цели на территории противника. Взрывы раздавались в Киеве, Кировограде, Полтаве и оккупированном Запорожье. Также вражеские объекты были поражены в Кировоградской и Харьковской областях.
ПВО сбила 50 украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны РФ. 41 дрон уничтожен над Белгородской областью, пять — над Воронежской, четыре — над Ростовской.
Российские войска форсировали реку Оскол в районе села Тополи в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Российские войска продвинулись вперед на Ореховском направлении, захватив два вражеских опорных пункта, а также на Времевском направлении запорожской линии фронта, информировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Два человека, пытавшиеся поджечь военную технику, задержаны в Приангарье по подозрению в совершении теракта, — УФСБ РФ по Иркутской области.
Трамп заявил, что надеется на соглашение с Россией и Китаем по снижению "военной эскалации", особенно в ядерной сфере.
Вице-президент США Вэнс предложил перезагрузить отношения с Россией в случае достижения успешного соглашения по Украине.
Венгрия после прихода Трампа к власти в США "больше не одинока" в вопросе продвижения мира на Украине, заявил министр иностранных дел страны Сийярто.
Вице-президент США Вэнс заявил, что Вашингтон полностью не исключает вариант отправки войск на Украину, если переговоры не будут "добросовестными".
Глава МИД Японии Такэси Ивая впервые за долгое время заявил о необходимости "взаимопонимания с Россией".
МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах России из-за обнаружения обломков двух дронов на румынской территории.
Об успехах ВС РФ - в материале "Мы сломали всех, кто там был": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "заштурмовали" ВСУ в Дзержинске на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСШАДональд ТрампУкраинаДжей Ди ВэнсАндрей МарочкоМИДВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Трамп заявил о "смерти" БРИКС после его угроз ввести пошлины
08:31Трамп анонсировал встречу РФ, США и Украины в Мюнхене, Киев отказался
08:13Главное за ночь 14 февраля
08:01День святого Валентина: внебрачная беременность Офелии и большой бизнес
07:59Самолет госсекретаря США не долетел до Мюнхена - CBS
07:56Встреча представителей РФ, Украины и США в Мюнхене. Главное на Украине на утро 14 февраля
07:50Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов
07:31Китай может помочь в завершении украинского кризиса - Трамп
07:15Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог
07:00Геннадий Подлесный: России при Трампе придется еще три года воевать и договариваться о разделе Украины
06:45Страдает по грантам США и пересказывает британские фантазии о слабости РФ. Чем занят политолог Матвиенко
06:20"Это новая реальность"! Переговоры Путина и Трампа - не про Украину, а новую геополитику
06:15Мюнхенская конференция: история, скандалы, речь Путина, чего ждать в этом году
06:08Американская парадигма: небывалая оттепель между Россией и США, ведро холодной воды для Зеленского
06:00"Мы сломали всех, кто там был": эксперт раскрыл, как бойцы ВС РФ "заштурмовали" ВСУ в Дзержинске
05:47Устранение конкурента или отвлечение внимания: Зеленский обвинил Порошенко в госизмене
05:47Трамп и Путин договорятся, а ЕС скажет Зеленскому "продолжай воевать". Украинские эксперты о войне и мире
05:45ВСУ приехали и быстро умерли: Полищук рассказал, как ВС РФ добивают врага в Черкасской Конопельке
05:30"Смотрите, птичка!" Краснов о том, почему в переговорах нужно не спускать глаз с действительно важного
05:15Бойцы сломали этот укрепрайон: эксперт о том, почему ВСУ не могут остановить ВС РФ даже в непогоду
Лента новостейМолния