Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов - 14.02.2025 Украина.ру
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Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов
Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов - 14.02.2025 Украина.ру
Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал очередной выдумкой Владимира Зеленского информацию о покушении, передает РИА Новости
2025-02-14T07:50
2025-02-14T07:50
новости
россия
владимир зеленский
владимир рогов
общественная палата
офис президента
покушение
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"Зеленский понимает, что он вылетает из западной медиаповестки, что уже неактуален там с точки зрения восприятия, поэтому решил шокировать западную публику очередной выдумкой о покушении. Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его во время посещения Земли пытались похитить инопланетяне", - сказал Рогов.По его словам, Зеленский, который горазд приписывать себе различные выдуманные героические подвиги, вряд ли смог бы три года молчать о покушении, если бы это событие произошло в действительности.Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение в начале конфликта. Он утверждает, что некоторые люди в Офисе президента погибли. При этом Зеленский не сказал, кого именно застрелили.Подробнее - в материале Серия покушений и призывы сбежать: сеть взорвалась шутками после "исповеди" Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир зеленский, владимир рогов, общественная палата, офис президента, покушение
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, общественная палата, Офис президента, покушение

Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов

07:50 14.02.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал очередной выдумкой Владимира Зеленского информацию о покушении, передает РИА Новости
"Зеленский понимает, что он вылетает из западной медиаповестки, что уже неактуален там с точки зрения восприятия, поэтому решил шокировать западную публику очередной выдумкой о покушении. Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его во время посещения Земли пытались похитить инопланетяне", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский, который горазд приписывать себе различные выдуманные героические подвиги, вряд ли смог бы три года молчать о покушении, если бы это событие произошло в действительности.
"Также возникает вопрос, почему ничего не известно о тех, кто якобы погиб при покушении", - сказал Рогов.
Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение в начале конфликта. Он утверждает, что некоторые люди в Офисе президента погибли. При этом Зеленский не сказал, кого именно застрелили.
Подробнее - в материале Серия покушений и призывы сбежать: сеть взорвалась шутками после "исповеди" Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Роговобщественная палатаОфис президентапокушение
 
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