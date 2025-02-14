https://ukraina.ru/20250214/1061065413.html

Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов

Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов - 14.02.2025 Украина.ру

Выдумки Зеленского скоро дойдут до встречи с инопланетянами — Рогов

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал очередной выдумкой Владимира Зеленского информацию о покушении, передает РИА Новости

2025-02-14T07:50

2025-02-14T07:50

2025-02-14T07:50

новости

россия

владимир зеленский

владимир рогов

общественная палата

офис президента

покушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045644863_0:102:2903:1735_1920x0_80_0_0_8ed7c21f0c51e4d8ae1a78f53eff8c08.jpg

"Зеленский понимает, что он вылетает из западной медиаповестки, что уже неактуален там с точки зрения восприятия, поэтому решил шокировать западную публику очередной выдумкой о покушении. Не удивлюсь, если скоро Зеленский расскажет, как его во время посещения Земли пытались похитить инопланетяне", - сказал Рогов.По его словам, Зеленский, который горазд приписывать себе различные выдуманные героические подвиги, вряд ли смог бы три года молчать о покушении, если бы это событие произошло в действительности.Ранее Зеленский заявил в интервью Guardian, что на него якобы пытались совершить покушение в начале конфликта. Он утверждает, что некоторые люди в Офисе президента погибли. При этом Зеленский не сказал, кого именно застрелили.Подробнее - в материале Серия покушений и призывы сбежать: сеть взорвалась шутками после "исповеди" Зеленского на сайте Украина.ру.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, владимир зеленский, владимир рогов, общественная палата, офис президента, покушение