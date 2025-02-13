США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона
11:27 13.02.2025 (обновлено: 12:07 13.02.2025)
© Public domain
© Public domain
Весь мир заинтересован в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в Брюсселе заявил журналистам министр обороны США Пит Хегсет.
Глава оборонного министерства США позитивно оценил переговоры о мире на Украине и отметил, что в положительном результате этого процесса заинтересован весь мир и США в частности.
"Весь мир и США вкладываются и заинтересованы в мире, в мире путем переговоров", - сказал Хегсет.
Он также заявил, что урегулирование украинской проблемы потребует "от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят" признавать.
Хегсет заявил также о намерении "честно" поговорить об урегулировании украинской проблемы с партнёрами США по НАТО на встрече министров обороны альянса в Брюсселе.
Накануне, 12 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся в тот день телефонном разговоре лидеров России и Украины. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о продолжении личных контактов.
В тот же день, 12 февраля, президент США провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. После этого украинский политик выразил уверенность в том, что у Вашингтона хватит сил для того, чтобы вместе с нынешним руководством Украины и другими заинтересованными оказать давление на Россию и её лидера.
Подробнее об этом сказано в обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля