США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона - 13.02.2025 Украина.ру
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США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона
США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона - 13.02.2025 Украина.ру
США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона
Весь мир заинтересован в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в Брюсселе заявил журналистам министр обороны США Пит Хегсет.
2025-02-13T11:27
2025-02-13T12:07
новости
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Глава оборонного министерства США позитивно оценил переговоры о мире на Украине и отметил, что в положительном результате этого процесса заинтересован весь мир и США в частности.Он также заявил, что урегулирование украинской проблемы потребует "от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят" признавать.Хегсет заявил также о намерении "честно" поговорить об урегулировании украинской проблемы с партнёрами США по НАТО на встрече министров обороны альянса в Брюсселе.Накануне, 12 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся в тот день телефонном разговоре лидеров России и Украины. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о продолжении личных контактов.В тот же день, 12 февраля, президент США провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. После этого украинский политик выразил уверенность в том, что у Вашингтона хватит сил для того, чтобы вместе с нынешним руководством Украины и другими заинтересованными оказать давление на Россию и её лидера. Подробнее об этом сказано в обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
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новости, сша, украина, брюссель, пит хегсет, дональд трамп, владимир путин, пентагон, нато, украина-нато, сво, переговоры
Новости, США, Украина, Брюссель, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пентагон, НАТО, Украина-НАТО, СВО, переговоры

США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона

11:27 13.02.2025 (обновлено: 12:07 13.02.2025)
 
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Весь мир заинтересован в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в Брюсселе заявил журналистам министр обороны США Пит Хегсет.
Глава оборонного министерства США позитивно оценил переговоры о мире на Украине и отметил, что в положительном результате этого процесса заинтересован весь мир и США в частности.
"Весь мир и США вкладываются и заинтересованы в мире, в мире путем переговоров", - сказал Хегсет.
Он также заявил, что урегулирование украинской проблемы потребует "от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят" признавать.
Хегсет заявил также о намерении "честно" поговорить об урегулировании украинской проблемы с партнёрами США по НАТО на встрече министров обороны альянса в Брюсселе.
Накануне, 12 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся в тот день телефонном разговоре лидеров России и Украины. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о продолжении личных контактов.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
10:51
"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по УкраинеСостоявшийся 12 февраля телефонный разговор президентов России и США впечатлил генсека АНТО Марка Рютте. Об этом он заявил во время выступления перед прессой в Брюсселе.
В тот же день, 12 февраля, президент США провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. После этого украинский политик выразил уверенность в том, что у Вашингтона хватит сил для того, чтобы вместе с нынешним руководством Украины и другими заинтересованными оказать давление на Россию и её лидера.
Подробнее об этом сказано в обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
 
НовостиСШАУкраинаБрюссельПит ХегсетДональд ТрампВладимир ПутинПентагонНАТОУкраина-НАТОСВОпереговоры
 
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