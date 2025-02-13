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США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона

США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона - 13.02.2025 Украина.ру

США и весь мир заинтересованы в мире на Украине - глава Пентагона

Весь мир заинтересован в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Об этом в Брюсселе заявил журналистам министр обороны США Пит Хегсет.

2025-02-13T11:27

2025-02-13T11:27

2025-02-13T12:07

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Глава оборонного министерства США позитивно оценил переговоры о мире на Украине и отметил, что в положительном результате этого процесса заинтересован весь мир и США в частности.Он также заявил, что урегулирование украинской проблемы потребует "от обеих сторон признать те вещи, которые они не хотят" признавать.Хегсет заявил также о намерении "честно" поговорить об урегулировании украинской проблемы с партнёрами США по НАТО на встрече министров обороны альянса в Брюсселе.Накануне, 12 февраля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о состоявшемся в тот день телефонном разговоре лидеров России и Украины. Они обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы. Дональд Трамп и Владимир Путин договорились о продолжении личных контактов.В тот же день, 12 февраля, президент США провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. После этого украинский политик выразил уверенность в том, что у Вашингтона хватит сил для того, чтобы вместе с нынешним руководством Украины и другими заинтересованными оказать давление на Россию и её лидера. Подробнее об этом сказано в обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

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