https://ukraina.ru/20250205/1060839189.html

USAID, Маск и коронавирус: внезапное подтверждение старой конспирологии

USAID, Маск и коронавирус: внезапное подтверждение старой конспирологии - 05.02.2025 Украина.ру

USAID, Маск и коронавирус: внезапное подтверждение старой конспирологии

Начиная кампанию против крупнейшего грантодателя, Илон Макс заявил: "Вы знали, что USAID, используя доллары из ваших налоговых отчислений, финансировало исследования биологического оружия, включая COVID-19, которое убило миллионы людей? USAID — это преступная организация. Пора ей умереть". Не то, чтобы он сказал что-то новое, но…

2025-02-05T16:36

2025-02-05T16:36

2025-02-05T16:36

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сша

илон маск

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коронавирус

пандемия

конгресс сша

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Странно прежде всего слышать из уст доверенного политического партнёра нового американского президента суждения, которые доселе были предметом спекуляций конспирологов. Между тем, спекуляции эти с самого начала подкупали именно тем, что многое объясняли в ходе пандемии.Можно сколько угодно смеяться над Украиной, которая ввела карантин при наличии одного (!) заболевшего коронавирусом, но действия других правительств, да и самой ВОЗ, объявившей пандемию при, скажем прямо, сомнительных предпосылках, тоже выглядели странно. Вообще возникшая паника очень напоминала медийные эпидемии куриного и свиного гриппа, довольно быстро затухшие.Но представим себе, что ВОЗ и правительства получили информацию, в соответствии с которой на волю вырвалось биологическое оружие… Или хотя бы заготовка для него. И тогда действия этих самых правительств немедленно прекращают быть комическими.В смысле, правительства ведь реально действовали так, как предписано армейским руководством по действиях в условиях применения ядерного, химического или бактериологического оружия.Вот, например, российские машины войск РХБЗ, моющие улицы итальянских городов – вы уверены, что такие действия помогают при эпидемии, например, гриппа? А закрытие парков, в то время как во время эпидемий передающихся воздушно-капельным путём инфекций, наоборот, рекомендуют больше гулять?Выглядит бредово, но если вспомнить упомянутое наставление, то сразу появляется логика – ведь то же бактериологическое оружие применяется, в частности, путём распыления аэрозолей (так, например, было в романе Тома Клэнси "Слово президента" – но там террористы распыляли аэрозоли в помещениях). Т.е., меры эти направлены не против эпидемии, а против характерного именно при использовании биологического оружия способа распространения возбудителя.То же касается вакцинации, которая вообще-то проводится перед ожидаемой эпидемией, а не во время неё – но совсем другое дело, когда действовать приходится в условиях искусственно вызванной эпидемии с потенциально высокой смертностью. Тут уже не до рисков, связанных с ослаблением иммунитета после вакцинации и даже – в связи с недоработанностью вакцин (хотя скандалы вокруг продукции AstraZeneca и Pfizer могут произвести впечатление, что они в большей степени были биологическим оружием, чем сам коронавирус).Принятие жёстких карантинных мер вызвало много нареканий. Однако, опять же, необходимо понимать задачи властей. Приоритетом было избежать паники.Естественно, возникает ответная реакция – как можно избежать паники методами, которые сами её провоцируют? Более того, существует мнение, что значительная часть жертв эпидемии была, на самом деле, жертвами паники – одно дело просто заболеть, другое – заболеть страшной болезнью, от которой все умирают, а если выживают – всё равно не могут восстановиться. Понятно, сопротивляемость организма в этих случаях разная…Но, опять же, понятно, что есть паника, а есть паника.Если речь идёт о применении биологического оружия, то должен быть и субъект его применения. А понимание массами этого обстоятельства приведет уже не просто к панике, а панике политически мотивированной, сопровождающейся требованиями привлечь вероятного агрессора к ответу – вплоть до ответно-встречного ядерного удара.Но, как вы понимаете, если люди сидят дома на самоизоляции, им не до политических протестов…Впрочем, повторимся, это всё конспирология, элементарно опровергаемая цифрами реальной заражаемости и смертности. Никакое это, конечно, не биологическое оружие, а странные же действия властей объясняются именно тем, что никакого специального алгоритма действий на случай именно естественной эпидемии не существует. По большому счёту, это и логично – отличить эпидемию естественную от искусственной конечно, можно, но это потребует времени, а время терять нельзя.Но Маск ведь высказал эту конспирологическую версию в виде серьёзного вывода относительно деятельности USAID. И тут самое время задать вопрос – а могли ли у него быть мотивы соврать?Да – могли и были.Цель Маска – уничтожение USAID.Сама организация, конечно, ни в чём не виновата – она является инструментом "мягкой силы" США (а иногда и вполне "грубой" диверсионно-террористической структурой). По большому счёту, она нужна Трампу (и, кстати, сейчас обсуждается создание такой организации в структуре Госдепа), но применять её он не может – структура изначально ориентирована на работу в интересах Демпартии.Тут именно тот случай, когда мало заменить стоящего во главе политического назначенца – надо чистить всю организацию, а в США уволить государственного служащего крайне сложно – проще действительно ликвидировать структуру.Забавный, кстати, момент – практика ударов по институтам, чтобы подорвать интересы политика, была и остаётся характерной для Украины, и мы полагали, что это проблема функционирования именно украинского политического механизма. Оказывается, нет – в США ровно то же самое. Так работает западная демократия.Так вот – просто так взять и ликвидировать USAID не проще – агентство создано Конгрессом, и для его ликвидации нужны серьёзные аргументы. Разумеется, доказать причастность USAID к разработке биологического оружия скорее всего невозможно, но это и не нужно – для Маска важно на данном этапе создать общественное мнение относительно того, что организация плохая. А избиратели уже сами донесут до конгрессменов своё недовольство.Ну а действительно ли коронавирус - недоделанное биологическое оружие, и если да, причастно ли к его разработке USAID мы узнаем лет через сто – если доживём, и если США действительно что-то опубликуют. Могут ведь не публиковать, а может и публиковать нечего…О функциях Илона Маска в администрации Дональда Трампа можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "Маск-терминатор".

https://ukraina.ru/20250127/1060595161.html

https://ukraina.ru/20250204/1060799474.html

https://ukraina.ru/20250203/1060768880.html

https://ukraina.ru/20250201/1060675885.html

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мнения, сша, илон маск, дональд трамп, воз, astrazeneca, коронавирус, пандемия, конгресс сша